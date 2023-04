Depuis quelques temps la firme LEGO enchaine les adaptations de franchises cultes en brique. Et après Donjons et Dragons ou encore Mario, c'est au tour de Star Wars de continuer à emballer les fans. Si cela fait des années que LEGO s'attaque à Star Wars c'est la toute première fois que l'on peut profiter d'une telle scène culte de la saga.

Un diorama LEGO Star Wars de qualité

Ce nouveau set LEGO concerne en fait la scène culte du film Star Wars : le Retour du Jedi avec un magnifique diorama de la salle du trône de l'Empereur. Celle là même qui permet d'assister au duel épique entre Dark Vador et Luke Skywalker puis la mort de l'Empereur Palpatine. Du moins avant sa réapparition dans la nouvelle trilogie. L'objectif est de retranscrire le plus fidèlement possible la scène de souffrance de Skywalker devant les yeux de son père. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les personnages de Vador, Palpatine et Skywalker dans le set. Le prix est de 99 euros et il s'agit actuellement d'une précommande avec une disponibilité pour le 1er mai. Pas mal non avec un bouquet de muguet ?

Une scène culte de la franchise Star Wars pour fêter les 40 ans du Retour du Jedi.

Pour quel public ?

Pour le reste du décor vous trouverez un total de 807 pièces ce qui en fait une scène assez facile à réaliser pour un joueur. Celle-ci mesure 21 cm de large et elle peut donc se caler assez aisément dans n'importe quel appartement ou lieux assez exigus. Le site LEGO précise simplement que c'est une pièce pour les 18 et plus. Ce diorama fait partie d'une série d'autres qui seront bientôt commercialisés, reprenant différentes scènes cultes de la franchise dont notamment la course poursuite sur Endor en speeder avec la Princesse Leia, Luke Skywalker et un Scout Trooper.

Une bonne occasion de fêter les 40 ans du film (dans quelques mois). Car oui, celui-ci est sorti le 19 octobre 1983 et il est toujours dans la liste des Star Wars préférés des fans après L'Empire Contre Attaque. Si vous aimez les LEGO et la saga sachez qu'il est possible de retrouver sur le site du constructeur une liste non négligeable de pièces à réaliser dont des dioramas. On peut par exemple profiter du diorama du compacteur de déchets de l'Etoile Noire ou encore la salle du trône de Boba Fett. Tout un programme pour les fans collectionneurs.