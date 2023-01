Avis aux collectionneurs, un nouveau set de figurines Tortues Ninja - comprenant les quatre frères et un méchant - viennent d'être annoncées et elles sont superbes.

Les Tortues Ninja sont de retour ! Non pas en jeu, série ou film, mais par le biais de nouveaux produits dérivés. Des figurines basées sur le design original qui feront sûrement fondre les fans.

Nendoroid s'attaque aux Tortues Ninja

Plus de 30 ans après leur première apparition dans le comics de Kevin Eastman et Peter Laird, les Tortues Ninja sont toujours aussi populaires. Une licence qui tente encore des choses, parfois réussies, parfois ratées, et occupe tous les terrains.

Rien qu'en 2022, on a eu le droit à l'excellent jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge et la compilation rétro TMNT The Cowabunga Collection. Un troisième jeu, entièrement nouveau et « très ambitieux » est même attendu pour cette année en toute logique. De son côté, Netflix a sorti le film Le Destin des Tortues Ninja. Un long-métrage qui ne fait pas l'unanimité en raison du design.

En attendant d'y voir plus clair sur les projets vidéoludiques et autres, Nickelodeon - qui détient les droits de la franchise - et le fabricant Good Smile Company annoncent un set de figurines Nendoroid Tortues Ninja avec Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael (environ 10cm de haut) et le méchant Krang (environ 21cm). Des produits articulés ultra mignons accompagnées, comme à chaque fois, d'un socle transparent ainsi que de parties interchangeables et accessoires.

Via Edition Collector.

Un set complet à 300 euros

Pour acquérir les quatre Tortues Ninja avec leurs accessoires et Krang, il va falloir débourser plus de 300 euros. Chaque figurine Nendoroid est vendue aux alentours des 60 euros. Et ce à l'étranger comme chez les revendeurs français.