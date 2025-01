Qu'attendre des sorties LEGO de l'année 2025 ? Il y aura à coup sûr un set Twilight et une réplique de la Gameboy, avec des lancements respectifs le 1er février 2025 et en octobre 2025. D'après une rumeur, la boutique spécialisée dans les briques pourrait rendre hommage à une grosse scène du Spider-Man 2 de Sam Raimi, avec une construction intitulée Spider-Man 2 Train Battle. Enfin, un set Ideas Power Rangers Megazord devrait être disponible à un moment ou à un autre puisque le projet d'un fan a été retenu par le fabricant de jouets à construire.

LEGO et Netflix main dans la main pour de nouveaux sets

LEGO et la plateforme de streaming vidéo Netflix font équipe pour adapter la série live-action One Piece au format brique. Comme teasé par le compte officiel du show télévisé, ce début de collaboration pourrait donner vie à un set dédié au célèbre Chapeau de paille de Luffy. « Il s'agit d'une collaboration vraiment spéciale. Pour la première fois, le jeu LEGO et le monde passionnant de l'anime se rencontrent. Construire le monde de One Piece sous forme de briques LEGO, tel qu'il est dépeint dans l'adaptation live de Netflix, a été un défi passionnant et je ne pourrais pas être plus impatiente que les fans découvrent les nouvelles aventures que ce partenariat leur apportera pour la première fois » a déclaré Lena Dixen, senior vice president for core businesses de The LEGO Group.

« À travers chaque détail du processus de conception, nous avons travaillé pour créer méticuleusement une collection de jeux qui donnera aux fans de nouvelles façons de vivre leurs propres voyages épiques » a réagi Josh Simon, vice-président des produits pour la firme au N rouge. La série live-action Netflix One Piece va donc avoir un set LEGO qui, d'après la vidéo, sera le Chapeau de paille de Luffy. Mais selon des bruits de couloir récents, il y aurait déjà plusieurs ensembles.

Les sets One Piece en rumeurs

Selon une rumeur d'a.clay.brick (via Instagram), cinq sets LEGO One Piece Netflix devraient être disponibles dans les prochains mois.

75636 One Piece Netflix - 301 pièces | 30$ | août 2025

75637 One Piece Netflix - 573 pièces | 50$ | août 2025

76638 One Piece Netflix - 926 pièces | 80$ | août 2025

75639 One Piece Netflix - 1376 pièces | 100$ | août 2025

75640 One Piece Netflix - 3402 pièces | prix inconnu | août 2025

Source : site officiel.