Les fans de One Piece ont de la chance : quand le manga est en pause, ils peuvent se reposer sur l'anime et, quand c'est ce dernier qui prend des vacances, c'est alors le manga qui les occupe. L'œuvre d'Eiichiro Oda continue actuellement sa publication dans le Weekly Shonen Jump. Comme cela arrive à chaque fois, la suite a déjà leaké avec le chapitre 1137. Les fans vont être dingues en découvrant ce qu'il leur réserve.

Le contenu du chapitre 1137 de One Piece a leaké

Alors que l'anime en est toujours à Egghead, l'arc Erbaf se poursuit dans le manga One Piece. L'intrigue se met en place avec parcimonie depuis les derniers chapitres. Ainsi, le lore s'étoffe et nous en apprend plus à propos du fameux Dieu du Soleil, mais aussi de la menace qui plane sur le monde des pirates comme le montrait le dernier chapitre.

Dans le chapitre 1137 de One Piece, l'équipage du Chapeau de paille arrive dans un château lugubre. Ils y découvrent des squelettes de géants, morts lorsque Loki a tué Harald, le roi d'Erbaf. Road partage alors certains secrets sur l'espèce des géants, notamment le fait qu'ils ont naturellement des cornes. Lui a toutefois préféré briser les siennes, car il n'aime pas la violence. Son lien avec Hajrudin enfant est également éclairci par un flashback.

La suite de One Piece montre ensuite l'attaque de Gunko sur Loki. L'utilisation impressionnante de son Fruit du Démon ne suffit cependant pas à convaincre le prince Erbaf de rejoindre les Chevaliers divins. Au lieu de cela, ce dernier préfère devenir un Dragon céleste.

C'est alors qu'Eiichiro Oda dévoile l'identité du mystérieux homme aperçu à divers moments-clé ces derniers chapitres. Il ressemble en tout point à Shanks, mais sans ses cicatrices et avec les cheveux longs. Les théories sur son frère se confirment donc enfin : il s'agit de Shamrock Figarland, le chef des Chevaliers divins et fils de Saint Figarland Garling, devenu le cinquième Doyen après les événements d'Egghead. On apprend alors que Shamrock et Gunko ont pour mission de rallier Erbaf au Gouvernement mondial par la force.

L'identité de Shamrock se confirme. © Eiichirō Oda

Comment lire OP 1137 gratuitement ?

Les fans attendent chaque nouveau chapitre de One Piece avec impatience. Même s'ils leakent toujours en avance, ils ont hâte de découvrir concrètement les planches. Ça tombe bien, car le chapitre 1137, comme les précédents, sera disponible gratuitement et légalement en ligne dimanche prochain !

En effet, vous pourrez retrouver le nouveau chapitre de One Piece sur MANGA Plus. Il sera donné en accès libre pendant trois semaines à compter du 26 janvier, 17 heures. Et il en sera de même pour le suivant, qui arrivera la semaine prochaine. Eh oui ! Contrairement à d'autres mangas phare du Shonen Jump, à l'instar de DanDaDan, pas de pause pour les Mugiwara pour l'instant.