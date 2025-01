L'année commence fort pour LEGO avec les nouvelles sorties de janvier 2025 qui font oublier le désert de décembre 2024. Au programme des sets en nombre avec des licences désormais incontournables dans l'univers des briques à l'image de Star Wars, Batman, Marvel, Harry Potter ou encore Mario Kart sont au rendez-vous et n'attendent que vous sur la boutique officielle. Dans les mois à venir, la société devrait réserver bien des surprises avec une franchise qui a fait les belles heures du Club Dorothée dans les années 90. Un set qui va raviver vos souvenirs d'enfance et qui est juste parfait sur le papier.

Go go LEGO

En général, les sets LEGO sont conçus en interne par la firme danoise, mais il arrive que certains d'entre eux soient avant tout le fruit de l'imagination de fans plutôt doués. Et plutôt que de garder uniquement leurs travaux pour eux, ils ont l'opportunité de soumettre leurs créations via le programme LEGO Ideas. Une fois en ligne, tout le monde peut exprimer son opinion en votant avec l'objectif d'atteindre 10 000 soutiens pour que le processus puisse continuer. À ce moment-là, les designers de LEGO font leur sélection parmi les propositions pour les transformer en véritables sets.

C'est de cette manière que le set 21350 Les Dents de la Mer est né et que les ensembles Disney Pixar Luxo Jr. et Twilight Maison Cullen verront le jour à leur tour dans les prochaines semaines. Et c'est également de cette façon que ce jouet canon de votre enfance, issu d'une licence culte, pourrait revenir par la grande porte des briques. Le set LEGO Power Rangers Megazord de legotruman a obtenu les 10 000 soutiens tant convoités. « Félicitations pour avoir atteint la barre des 10 000 soutiens ! C'est un véritable exploit ! Nous passons désormais officiellement à la phase d'examen du projet » peut-on lire sur la page LEGO Ideas du projet.

Le projet Ideas Power Rangers Megazord avance enfin !

Pour son auteur, on peut dire qu'il s'agit d'un véritable exploit puisque ce n'est pas sa première tentative de proposer ce set, et cette fois, c'est enfin passé ! Ce set LEGO Ideas Power Rangers, comme son nom l'indique, représente le Megazord tiré de l'emblématique série des années 90 diffusée notamment durant le Club Dorothée en France. Un énorme robot qui peut se transformer en tank pour se déplacer, et passer en position verticale pour le combat. Pour ce qui est du LEGO, seule la position de combat, en mode robot donc, a été retenue par son créateur de prime abord. Car évidemment, il a pensé à tout.

























Comme pour le jouet que vous avez peut-être possédé étant plus jeune, il est composé de plusieurs parties, les cinq Dinozords Tyrannosaure (Ranger rouge), Mastodon (Ranger noir), Tricératops (Ranger bleu), Ptérodactyle (Ranger rose), Smilodon (Ranger jaune). Vous pouvez donc au choix construire ces dinozords ou bien le megazord complet avec ce set LEGO Ideas Power Rangers. Les Dinozord possèdent de multiples articulations et le mecha peut brandir fièrement son épée ainsi que son bouclier. La version soumise à LEGO s'accompagne de cinq minifigurines (Zack, Billy, Jason, Trini et Kimberly), et comporte 1225 pièces pour une hauteur totale de 35 cm.

« Par rapport à la soumission précédente, j'ai amélioré les proportions du corps du Megazord, en particulier au niveau de la taille et des cuisses. Il est maintenant plus proche de l'apparence originale de la TV, et a une meilleure amplitude de mouvement au niveau du cou, des hanches et des articulations des genoux. Le design de la tête a aussi été modifié » précise legotruman.

