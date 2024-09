Les jeux FromSoftware et la difficulté, c’est une longue et douloureuse histoire d’amour.

Depuis Demon’s Souls, le studio en a fait sa marque de fabrique contre vents et marées, ou presque. À chaque sortie, surtout à partir de Dark Souls 2, certaines voix se sont élevées pour pointer du doigt la difficulté des jeux. Bloodborne, Dark Souls 3… ça explosera même en polémique, du moins chez nous en France, avec la sortie de Sekiro: Shadows Die Twice, jugé carrément élitiste. Avec Elden Ring, le studio avait pourtant fait de très gros efforts, arrivant même à séduire les contrariés et les réfractaires. Mais ça, c’était avant le DLC.

La difficulté du DLC d'Elden Ring encore en ligne de mire

À la sortie de Shadows of the Erdtree, Elden Ring refait parler de sa difficulté excessive pour certains joueurs. La version du DLC, celle qu’auront testée la presse et autres influenceurs, ne pâlit pas. Difficulté excessive, voire même injuste d’après certains retours, les bonus exclusifs au DLC jugés tantôt insuffisants, tantôt trop forts… rien ne va. FromSoftware s’emploie donc à retaper tout ça avec une suite de mises à jour qui modifient le gameplay et l’équilibrage. Arrive alors ce nouveau patch 1.14 qui va, quant à lui, carrément faciliter le boss final, encore jugé trop difficile pour la plupart des joueurs.

Quelques correctifs et équilibrages avec le patch 1.14

Dans ce nouveau patch, outre une tonne de corrections de bugs, c’est beaucoup d’équilibrage dont il est question. Toutes les catégories d’armes et plusieurs compétences sont ainsi ajustées. En règle générale, la tendance est aux buffs. Il y a bien une réduction de certaines statistiques ici et là, mais pas suffisamment pour faire pencher la balance.

En PvP, il en sera de même avec des modifications qui ne concerneront que ce mode en particulier. Ici sont visés les équipements trop efficaces comme les Lames de Revers, dont les dégâts sont réduits, ou encore certaines armes bien spécifiques comme la « Spread Crossbow », une arbalète qui avait pourtant été buff au patch précédent.

Le boss final du DLC sera désormais bien plus facile à battre

Mais le plus gros des changements appliqués tombe sur le boss final du DLC, dont nous tairons le nom au cas où vous n’ayez pas encore terminé le jeu. Sachez seulement que ce dernier est considéré comme l’un des plus difficiles de tout Elden Ring. Mais aussi l’un des moins faciles à appréhender à cause d’une lecture difficile de ses attaques. Du coup, FromSoftware a tout revu ou presque. Les dégâts de la majorité de ses attaques ont été réduits, certains mouvements ont été modifiés pour être plus prévisibles et quelques animations ont même changé.

Le modèle des actions a été modifié lorsque la bataille commence.

Certains mouvements d'attaque ont été ajustés.

Diminution des dégâts de certaines attaques.

Réduction des dégâts d'endurance de certaines attaques.

Diminution de la portée d'attaque de certaines attaques non basées sur des armes.

Amélioration de la visibilité de certains effets d'attaque.

En théorie, ça devrait permettre à tout le monde de le plier en deux, même si évidemment, le combat restera rude.

Le patch 1.14 d’Elden Ring est disponible ce 11 septembre sur toutes les plateformes. Vous trouverez l’intégralité des notes de patch détaillées sur le site officiel.

Source : Bandai