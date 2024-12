La saison 2 de la série Netflix Arcane a encore embarqué les téléspectateurs dans une très belle aventure. Un voyage qui a démarré en 2021 et qui a pris fin le 23 novembre 2024 avec l'acte 3 de la deuxième et ultime saison. Même s'il y avait matière à faire plus, ou continuer pour mieux diluer les choses selon certains, les créateurs ont été raisonnables et fidèles à leur vision d'origine. Et même si Fortiche a refermé cette page, d'autres vont s'ouvrir avec de nouveaux projets.

Une figurine tout mignonne pour Jinx de la série Arcane

Si vous n'avez pas encore commencé la série d'animation d'Arcane, les deux saisons complètes sont actuellement sur Netflix. Vous pouvez donc vous lancer sans craindre d'une pause entre chaque épisodes puisqu'ils sont tous disponibles. D'ici l'année prochaine, l'héroïne du show d'animation reviendra sous une autre forme. En collaboration avec le fabricant Good Smile Company, Riot Games a dévoilé une figurine Nendoroid adorable et abordable de Jinx dans sa version Arcane.

Cette gamme Nendoroid sont des figurines articulées de type Chibi avec une grosse tête sur un corps plus petit. Alors que de telles proportions pourraient faire fuir (#Funko), celles-ci sont au contraire très souvent réussies et c'est le cas de celle Jinx Nendoroid version Arcane. « Que vous souteniez Zaun et la basse-ville, que vous soyez en faveur du progrès à Piltover ou que vous souhaitiez juste regarder le monde brûler, la nouvelle collection de produits dérivés d'Arcane est faite pour vous.Jinx Nendoroid (version Arcane) bondit au cœur de l'action en associant Hextech et shimmer ! » indique Riot Games.

La figurine Jinx Nendoroid (version Arcane) est disponible en précommande chez Riot Games pour 57,99€. Dans la boîte, vous trouverez trois visages interchangeables, deux accessoires (Lance-roquettes Rhino, pistolet Zap), ainsi que des mains supplémentaires pour enrichir les poses. Elle mesure 10 cm de hauteur et la livraison devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2025. Pour rappel, un vinyle et un artbook de la saison 2 ont également été annoncés.











Source : boutique Riot Games.