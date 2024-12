Le spectacle qu'a été Arcane Saison 2 n'a pas été du goût de tout le monde, et son créateur répond à l'une des plus grosses plaintes des fans à son sujet.

Avec seulement deux saisons, Arcane se place définitivement comme l'une des meilleurs séries disponibles sur Netflix. Mais peut-être qu'une saison supplémentaire n'aurait pas été de trop, tant l'adaptation de League of Legends abordait de thèmes et intrigues dans son spectaculaire acte final. Même si cela n'est pas envisageable, son créateur Christian Linke a tenu à s'expliquer sur ce point dans le cadre d'une interview auprès de GamesRadar.

Entretien d'après match pour Arcane

À sa sortie en 2021, la première saison d'Arcane plaçait la barre extrêmement haut et est considérée encore par beaucoup comme l'une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo à ce jour. Ce notamment grâce à une direction artistique proprement somptueuse de la part du studio Fortiche, mais aussi à une histoire fascinante et des personnages écrits avec maestria. La saison 2 est encore une claque visuelle et musicale, forte de nouveaux records, mais de nombreux spectateurs trouvent qu'elle part dans un peu trop de directions narratives pour son propre bien. D'aucuns arguent même qu'une troisième saison aurait été préférable pour rendre le tout plus digeste.

« Je respecte le fait que les gens expriment un tel avis. Certains estiment que la saison 2 d'Arcane est "baclée". Il est vrai que nous l'avons abordée différemment de la première dans la structure de chaque épisode. Car nous voulions, en tant que créateurs, prendre des paris et des risques. Pour beaucoup, ça semble avoir été payant. Ça me chagrine que d'autres n'ont pas aimé notre vision des choses, mais je le respecte. Certains trouvent qu'il y a trop de personnages, et d'autres à l'inverse se plaignent de l'absence de Blitzcrank, Camille ou encore Twitch, également originaires de Piltover ou Zaun. L'exercice est difficile, mais nous faisons de notre mieux pour trouver le bon équilibre narratif ».

À noter que les deux saisons d'Arcane ont coûté la conséquente somme de 250 millions de dollars. Si l'arc Piltover/Zaun semble être malheureusement derrière nous, Riot Games, Netflix et Fortiche n'en ont a priori pas terminé avec les adaptations dans l'univers Runeterra de League of Legends. Leurs prochaines productions devraient en effet s'intéresser à d'autres grandes nations comme Demacia, Noxus ou Iona. On surveille naturellement tout cela de très près.

Source : GamesRadar