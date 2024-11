Arcane est assurément la plus grosse claque artistique de cette fin d’année. De toute l’année même, si ce n’est plus. Oui on en fait des caisses, mais c’est pour tout le monde pareil. La série de Fortiche et Riot Games, disponible en intégralité sur Netflix, a frappé très fort à tous les niveaux. Elle vient de lancer un univers qui promet de s’étendre, de nombreux autres projets sont en cours et la la fin de la saison 2 a créé l’évènement comme jamais. On vous expliquez la fin et quelques secrets dans un article d'ailleurs. Tout le monde a ces musiques en tête, et de sublimes images de figées à la rétine. Ça tombe bien, il y a des collectors qui pourraient bien vous faire plaisir.

Le vinyle collector d'Arcane disponible en précommande

« Mais ma meilleure ennemie c’est toi,

fuis-moi, le pire c’est toi et moi »

Si vous avez fini la saison 2 d’Arcane vous devez certainement vous aussi être possédé par ces quelques phrases. Le morceau de Stromae et Pomme fait partie de la myriade de musiques qui prennent aux tripes tout au long de la série. Ça tombe bien puisque si vous êtes fans, sachez que vous pouvez dès maintenant vous jeter sur le vinyle collector de la saison 2 d’Arcane dans lequel vous retrouverez les musiques les plus prenantes de la série, dont « Meilleure Ennemie » justement, mais aussi « To Ashes and Blood de Woodkid ».

Le vinyle est actuellement disponible en précommande sur Amazon pour 31,99€. Il sera livré d’ici décembre si tout va bien.

Un superbe livre sur les coulisses de la série aussi disponible

Si vous voulez pousser encore davantage la chose et que vous êtes amateur d’art et de coulisse, il existe également un artbook collector pour cette saison 2 d’Arcane. Le livre relié compile en réalité la saison 1 et 2 de la série et propose un tour dans les coulisses. Concept art, recherche artistique, développement des personnages et de l’univers, choix du studio… Il y a une tonne d’informations pour les fans et de très jolis visuels/ le livre L’Art et la Création d’Arcane est lui aussi dispo en précommande sur Amazon et sera livré d’ici décembre aussi, si tout va bien.