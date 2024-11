La fin de la série est encore chaude, certains ne l'ont même pas encore terminée, et les choses s'accélèrent déjà énormément, notamment du côté de Fortiche. Le co-créateur de la série, Christian Linke, a pris la parole lors d’un long passage sur la chaîne Twitch de Necrit94. Une apparition qui devrait marquer les fans de la série Arcane et de League of Legends plus largement puisque de très nombreuses informations sont tombées.

ATTENTION si vous êtes ici vous avez certainement vu la saison 2 d'Arcane. Si ce n'est pas le cas, faites demi-tour, ça va spoiler, vous êtes prévenu.

Arcane c'est fini, mais ça ne fait que commencer

On le sait, la saison 2 d’Arcane a mis un terme à l’arc narratif débuté en 2021, d'ailleurs, on vous explique la fin et tous les secrets. Il n’y aura donc pas de saison 3 pour Arcane. Ca a une fois encore été confirmée ici, mais des suites sont bien prévues et Fortiche est bel et bien impliqué dans les prochains projets et même plus que ça encore. Si l’on ne sait toujours pas exactement de quoi sera fait l'avenir, sachez que c'est tout de même déjà en route depuis plusieurs mois. Le développement de la suite a commencé l’an passé et les équipes sont en plein travail. Christian Linke le dit lui-même, il reste encore plein d’histoires à explorer, il sous-entend même que certaines peuvent être continuées.

Oui, si Arcane est bel et bien terminé, il a été confirmé que la série a été conçue pour marquer l’histoire de Runeterra (le monde de League of Legends) au même titre que d'autres grands événements de l’histoire de cet univers comme les Guerres runiques qui ont façonné le monde de LoL tel qu’il est dépeint dans Arcane au début. L’objectif était en réalité de lancer le monde étendu de League of Legends à partir duquel tout va se développer. Ce qui veut dire que nous sommes au début de quelque chose de bien plus grand. Mais surtout qu’il sera bien possible de retrouver certains héros d’Arcane dans les prochaines productions.

Christian Linke confirme par ailleurs que les grandes nations comme Demacia, Noxus ou encore Iona vont avoir le droit à leur série. Elles sont même dans les prochaines étapes du développement du lore de League of Legends. On comprend mieux maintenant l’apparition du corbeau à 6 yeux à la fin d’Arcane… d’ailleurs là-dessus, Linke a confirmé qu’il s’agissait de Raum, le démon qui finira par pactiser avec Swain, et non pas de Swain lui-même. En revanche, le général pourrait bien faire partie des prochaines séries. On tient donc là un indice très intéressant sur la suite. Ca pourrait bien nous mener directement à Noxus lors d’une guerre contre Ionia ou Demacia justement.

© Fortiche Production / Riot

L'avenir de l'Hextech et de l'anomalie dévoilé avec un peu de teasing

L’homme est également interrogé sur plusieurs retours de fans. Notamment ceux concernant notamment Camille ou encore Blitzcrank, deux personnages intimement liés à Piltover et l’Hextech. Le créateur de la série Arcane paraît soudainement un peu gêné et fait comprendre qu’il ne peut rien dire. Il se contentera d’affirmer qu’il y a quelque chose à raconter avec Blitzcrank notamment, et que oui, l’Hextech est toujours là donc par la force des choses… Si à la fin d’Arcane on voit Jayce et Viktor disparaître, c’est bien le cœur de l’anomalie qui a disparu, mais pas l’arcane et ni l’Hextech. D’ailleurs, Linke confirme qu’avec l’Hextech tout est possible, comme justement recréer des anomalies et continuer de manipuler l’Arcane. Le champ des possibilités est donc encore totalement ouvert.

Lorsqu’il parle de l’arcane, Linke précise également qu’il ne s’agit là que du point de vue des habitants de Piltover et Zaun. L’arcane est une magie malléable de bien des façons et chaque habitant de Runeterra a sa vision de cette magie. Les fans de League of Legends le savent, il existe tout un tas de mages, de créatures fantastiques et autres démons dans LoL plus ou moins liés à la magie. En parlant de démons, le co-créateur de la série fait une fois de plus un peu de teasing en affirmant que le Néant (une dimension peuplée de créatures infâmes) est attiré aux endroits où l’Arcane est puissante…

Bel'Veth, l'une des plus grandes menaces du Néant dans League of Legends

Quels personnages sont morts ? Quels sont les prochains champions que l’on verra ?

Pour les fans qui se posaient des questions concernant le destin de certains personnages ou l’apparition d’autres, Linke a donné quelques bribes d’informations, ou sous-entendu certaines autres. Le sort de Heimerdinger est par exemple connu. Non, le petit Yordle n’est pas mort, on ne sait pas où il a disparu, mais il est quelque part. Il est confirmé que certains personnages sont bel et bien décédés (coucou Maggie). Mais pour d'autres, leur sort reste encore à déterminer. Il est possible que des héros puissent « revenir à la vie ».

Ziggs, Urgot ou encore Zeri pourraient eux aussi apparaître à un moment ou à un autre, mais ils n’étaient clairement pas prévu dans la série Arcane. En revanche, un clin d'œil a été confirmé à demi-mot. Il uniquement visible dans le dernier épisode de la saison 2. Il s'agit de l’homme qui joue du piano et que l’on voit combattre pourrait bien être Jhin. Si tel est le cas, son histoire aurait elle aussi été réécrite en partie. Blitzcrank, le golem d’Hextech, serait quant à lui visiblement présent lors d’une prochaine série. Warwick lui, n’est peut-être pas encore totalement disparu. Vander et la bête sont toujours confrontés. Et ce, même si l’on peut voir les souvenirs de Vander disparaître lors de son ultime transformation par Viktor.

Pour ce qui est de Jinx, son avenir reste incertain même si la théorie populaire veut qu’elle soit vivante. Jayce et Viktor quant à eux, n’ont pas encore tout dévoilé. Viktor notamment sera davantage exploré lors des prochaines séries. Ce dernier serait devenu « quelque chose d’autre » d’après le co-créateur de la série. Enfin, sachez que les deux saisons d'Arcane comportent plein de clins d'œil aux prochains arcs narratifs qui seront explorés. Plus ou moins visible, il y a des indices dans les deux saisons. L'occasion de re-regarder ça de plus près…

Vous pouvez bien évidement les retrouvez directement sur Netflix, les dernier épisode de la saison 2 d'Arcane sont disponible depuis le 23 novembre.

Source : Twitch, Reddit