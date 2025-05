La saison 2 de la série The Last of Us reviendra lundi prochain avec un épisode 5 qui s'annonce déjà très prometteur pour les fans du jeu. Découvrez les premières images.

Après deux ans d'attente, la saison 2 de The Last of Us, la série HBO, a enfin débarqué sur nos écrans début avril. Avec 7 épisodes prévus en tout, nous avons déjà atteint la moitié de cette nouvelle fournée post-apocalyptique cette nuit. En effet, depuis 3 heures du matin, les fans Français peuvent visionner l'épisode 4 sur Max — également accessible sur Prime Video et MyCANAL. Dans la foulée, la plateforme a déjà dévoilé un aperçu du cinquième. La tension grimpe encore d'un cran !

Une nouvelle menace dans l'épisode 5 de The Last of Us

L'adaptation de The Last of Us 2 est un grand moment pour les fans de l'œuvre de Naughty Dog, mais aussi pour l'industrie du jeu vidéo. En tant que jeu de l'année 2020, son portage à la télévision se doit d'être à la hauteur. Malheureusement, tout n'a pas fait l'unanimité jusqu'ici, preuve en sont les réactions face à l'épisode 2.

Pour autant, le public est toujours au rendez-vous pour la série HBO ! Réunissant plusieurs millions de spectateurs chaque semaine, The Last of Us est déjà un succès. L'une des clé pour maintenir l'attention du public éveillé est peut-être ce rythme, plus lent que dans le jeu d'origine, qui permet en même temps de développer des intrigues inédites. Ce n'est certainement pas l'épisode 5 qui va nous contredire.

En effet, après un quatrième épisode qui se focalisait sur le W.L.F., il semblerait que la faction de Seattle soit encore au cœur du prochain épisode de TLOU. À en croire la nouvelle bande-annonce, la suite de la saison 2 devrait mettre en scène un échange que les joueurs seront curieux de découvrir. Si on vous dit que cela concerne quelqu'un qui « apparemment a tué des gens de son propre camp », vous voyez probablement de qui on parle.

Pour autant, ce nouvel épisode de The Last of Us s'inscrit dans la continuité de la saison 2. Entendez par là que de nombreuses séquences inédites seront de la partie. Rien que cette réplique, ici prononcé par Hanrahan, fait écho aux paroles d'Isaac dans le jeu. Pour autant, l'inédit peu aussi nous rapprocher de l'œuvre originale, comme le montre la fin de ce trailer.

L'aperçu général reste très évasif sur la suite du parcours d'Ellie et Dina à Seattle. Toutefois, on sait maintenant que c'est dans l'épisode 5 que les spores feront enfin leur retour à l'écran. Voilà un nouveau danger très attendu des fans des jeux. Cependant, les personnages de la série The Last of Us ne s'y attendent pas du tout. Le W.L.F. comme la Team Jackson vont avoir des surprises...