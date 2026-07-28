Notre guide d'hiver dans Stardew Valley vous accompagne pendant toute la saison pour vos cultures, vos séances de pêche et même les festivals et anniversaires du mois.

La région de Pélican Ville vit aussi beaucoup quand les jours se rafraichissent. Avec notre guide de l'hiver Stardew Valley, ne manquez aucun des événements phares de la saison. Nous vous listons aussi les rares récoltes possibles, de même que ce que vous trouverez à la cueillette ou en allant pêcher. À vous de jouer.

La liste des événements et anniversaires d'automne

Stardew Valley prend une toute autre allure pendant l'hiver. Pour autant, même si la neige a recouvert le paysage, les festivités ne s'arrêtent pas. Au contraire, plusieurs événements ont lieu, dont la sublime Fête de l'Étoile hivernale. C'est aussi au cours de ces 28 jours que certains, peut-être, de vos habitants préférés célèbrent leur anniversaire. Alors pensez bien à leur apporter un cadeau.

Tous les événements à célébrer en automne dans Stardew Valley

8 Hiver : Festival des Glaces

: Festival des Glaces 12 au 13 Hiver : Fête du calamar

: Fête du calamar 15 au 17 Hiver : Marché nocturne

: Marché nocturne 25 Hiver : Fête de l'Étoile hivernale

Les anniversaires des habitants de Pélican Ville

1 Hiver : Krobus

: Krobus 3 Hiver : Linus

: Linus 7 Hiver : Caroline

Caroline 10 Hiver : Sebastian

: Sebastian 14 Hiver : Harvey

Harvey 17 Hiver : Sorcier

Sorcier 20 Hiver : Evelyn

Evelyn 23 Hiver : Leah

: Leah 26 Hiver : Clint

Toutes les cultures d'automne dans Stardew Valley

L'hiver dans Stardew Valley est une saison calme à la ferme. Seulement de très rares graines peuvent pousser pendant ces 28 jours. C'est pourquoi vos activités se tourneront certainement plus vers l'élevage, la pêche ou tout simplement vos relations sociales. Mais vous avez quand même quelques opportunités de culture qui peuvent s'offrir à vous.

Récolte Prix d'achat Temps de pousse Max de récolte en hiver Prix de vente Graines de fibre 0 po (ne s'achète pas, se fabrique) 7 jours 4 5 po Graines sauvages 100 à 1 000 po (au Chariot de voyage), mais peut se fabriquer ou s'échanger 7 jours 4 30 po Poudremelon 2 500 po (à la Fête de l'Étoile Hivernale) 7 jours 1 60 po * culture qui peut être récoltée plusieurs fois avec une seule graine.

© Destructoid.

Ce qui pousse pour la cueillette en automne

Forcément, la cueillette est aussi un peu plus maigre en hiver dans Stardew Valley. Alors appuyez-vous sur notre guide pour trouver les quelques plantes qui poussent selon le pourcentage de chance d'apparition aux alentours de Pélican Ville pendant cette saison :

Crocus : Pélican Ville (54 %) Voie ferrée (50 %) Arrêt de bus (42 %) Montagne (40 %) Forêt Sève-Cendreuse (39 %) Forêt inexploitée (35 %)

: Fruit de cristal : Voie ferrée (50 %) Forêt Sève-Cendreuse (39 %) Montagne (38 %) Forêt inexploitée (22 %) Voie ferrée (8 %)

: Houx : Forêt secrète (100 %) Forêt inexploitée (43 %) Pélican Ville (38 %) Arrêt de bus (35 %) Forêt Sève-Cendreuse (22 %) Montagne (22 %)

: Igname des neiges : Dans le sol, en labourant la terre dans la vallée

: Racine d'hiver : Dans le sol, en labourant la terre dans la vallée

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Tous les poissons d'automne dans Stardew Valley

L'hiver est une bonne saison pour aller pêcher dans Stardew Valley. Plusieurs poissons qui ne se trouvent pas autrement dans l'année nagent dans les eaux de la vallée. Certains peuvent même vous rapporter pas mal d'argent, alors tentez votre chance sans hésiter.

Poisson Lieux Horaires Prix de vente standard Albacore - Océan 6:00 à 11:00, puis 18:00 à 2:00 75 à 150 po Brochet - Étang forestier

- Rivière (Ville et Forêt) En continu 100 à 200 po Calamar - Océan 18:00 à 2:00 80 à 160 po Concombre de mer - Océan 6:00 à 19:00 75 po à 150 po Esturgeon - Lac de la montagne 6:00 à 19:00 200 à 400 po Flétan - Océan 6:00 à 11:00, puis 19:00 à 2:00 80 à 160 po Hareng - Océan En continu 30 à 60 po Morgue-lingue - Lac de la montagne

- Rivière (Ville et Forêt) En continu 120 à 240 po Perche - Étang forestier

- Lac de la montagne

- Rivière (Ville et Forêt) En continu 55 à 110 po Poisson des glaciers - Sud de l'île en pointe dans la Forêt Sève-Cendreuse (niv.7 en pêche) En continu 1 000 à 2 000 po Rouget - Océan 6:00 à 19:00 100 à 200 po Sardine - Océan 6:00 à 19:00 40 à 80 po Thon - Océan 6:00 à 19:00 100 à 200 po Truite tigrée - Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 150 à 300 po Vivaneau rouge - Océan 6:00 à 19:00 50 à 100 po

La liste guides des saisons de Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu dont l'expérience se vit pleinement saison après saison. C'est pourquoi nous vous avons préparé des guides pour chaque période de l'année in-game afin de vous accompagner au mieux dans votre routine :

Printemps

Été

Automne

Hiver (vous êtes dessus)

Vivez l'aventure agricole pleinement avec nos autres guides Stardew Valley

Bien sûr, l'expérience cosy Stardew Valley dépasse le contexte saisonnier. Alors pour vous donner quelques conseils supplémentaires et vous aider dans certaines quêtes, nous avons encore quelques guides pour vous :