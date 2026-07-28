Notre guide d'hiver dans Stardew Valley vous accompagne pendant toute la saison pour vos cultures, vos séances de pêche et même les festivals et anniversaires du mois.
La région de Pélican Ville vit aussi beaucoup quand les jours se rafraichissent. Avec notre guide de l'hiver Stardew Valley, ne manquez aucun des événements phares de la saison. Nous vous listons aussi les rares récoltes possibles, de même que ce que vous trouverez à la cueillette ou en allant pêcher. À vous de jouer.
La liste des événements et anniversaires d'automne
Stardew Valley prend une toute autre allure pendant l'hiver. Pour autant, même si la neige a recouvert le paysage, les festivités ne s'arrêtent pas. Au contraire, plusieurs événements ont lieu, dont la sublime Fête de l'Étoile hivernale. C'est aussi au cours de ces 28 jours que certains, peut-être, de vos habitants préférés célèbrent leur anniversaire. Alors pensez bien à leur apporter un cadeau.
Tous les événements à célébrer en automne dans Stardew Valley
- 8 Hiver : Festival des Glaces
- 12 au 13 Hiver : Fête du calamar
- 15 au 17 Hiver : Marché nocturne
- 25 Hiver : Fête de l'Étoile hivernale
Les anniversaires des habitants de Pélican Ville
- 1 Hiver : Krobus
- 3 Hiver : Linus
- 7 Hiver : Caroline
- 10 Hiver : Sebastian
- 14 Hiver : Harvey
- 17 Hiver : Sorcier
- 20 Hiver : Evelyn
- 23 Hiver : Leah
- 26 Hiver : Clint
Toutes les cultures d'automne dans Stardew Valley
L'hiver dans Stardew Valley est une saison calme à la ferme. Seulement de très rares graines peuvent pousser pendant ces 28 jours. C'est pourquoi vos activités se tourneront certainement plus vers l'élevage, la pêche ou tout simplement vos relations sociales. Mais vous avez quand même quelques opportunités de culture qui peuvent s'offrir à vous.
|Récolte
|Prix d'achat
|Temps de pousse
|Max de récolte en hiver
|Prix de vente
|Graines de fibre
|0 po (ne s'achète pas, se fabrique)
|7 jours
|4
|5 po
|Graines sauvages
|100 à 1 000 po (au Chariot de voyage), mais peut se fabriquer ou s'échanger
|7 jours
|4
|30 po
|Poudremelon
|2 500 po (à la Fête de l'Étoile Hivernale)
|7 jours
|1
|60 po
Ce qui pousse pour la cueillette en automne
Forcément, la cueillette est aussi un peu plus maigre en hiver dans Stardew Valley. Alors appuyez-vous sur notre guide pour trouver les quelques plantes qui poussent selon le pourcentage de chance d'apparition aux alentours de Pélican Ville pendant cette saison :
- Crocus :
- Pélican Ville (54 %)
- Voie ferrée (50 %)
- Arrêt de bus (42 %)
- Montagne (40 %)
- Forêt Sève-Cendreuse (39 %)
- Forêt inexploitée (35 %)
- Fruit de cristal :
- Voie ferrée (50 %)
- Forêt Sève-Cendreuse (39 %)
- Montagne (38 %)
- Forêt inexploitée (22 %)
- Voie ferrée (8 %)
- Houx :
- Forêt secrète (100 %)
- Forêt inexploitée (43 %)
- Pélican Ville (38 %)
- Arrêt de bus (35 %)
- Forêt Sève-Cendreuse (22 %)
- Montagne (22 %)
- Igname des neiges :
- Dans le sol, en labourant la terre dans la vallée
- Racine d'hiver :
- Dans le sol, en labourant la terre dans la vallée
Tous les poissons d'automne dans Stardew Valley
L'hiver est une bonne saison pour aller pêcher dans Stardew Valley. Plusieurs poissons qui ne se trouvent pas autrement dans l'année nagent dans les eaux de la vallée. Certains peuvent même vous rapporter pas mal d'argent, alors tentez votre chance sans hésiter.
|Poisson
|Lieux
|Horaires
|Prix de vente standard
|Albacore
|- Océan
|6:00 à 11:00, puis 18:00 à 2:00
|75 à 150 po
|Brochet
|- Étang forestier
- Rivière (Ville et Forêt)
|En continu
|100 à 200 po
|Calamar
|- Océan
|18:00 à 2:00
|80 à 160 po
|Concombre de mer
|- Océan
|6:00 à 19:00
|75 po à 150 po
|Esturgeon
|- Lac de la montagne
|6:00 à 19:00
|200 à 400 po
|Flétan
|- Océan
|6:00 à 11:00, puis 19:00 à 2:00
|80 à 160 po
|Hareng
|- Océan
|En continu
|30 à 60 po
|Morgue-lingue
|- Lac de la montagne
- Rivière (Ville et Forêt)
|En continu
|120 à 240 po
|Perche
|- Étang forestier
- Lac de la montagne
- Rivière (Ville et Forêt)
|En continu
|55 à 110 po
|Poisson des glaciers
|- Sud de l'île en pointe dans la Forêt Sève-Cendreuse (niv.7 en pêche)
|En continu
|1 000 à 2 000 po
|Rouget
|- Océan
|6:00 à 19:00
|100 à 200 po
|Sardine
|- Océan
|6:00 à 19:00
|40 à 80 po
|Thon
|- Océan
|6:00 à 19:00
|100 à 200 po
|Truite tigrée
|- Rivière (Ville et Forêt)
|6:00 à 19:00
|150 à 300 po
|Vivaneau rouge
|- Océan
|6:00 à 19:00
|50 à 100 po
La liste guides des saisons de Stardew Valley
Stardew Valley est un jeu dont l'expérience se vit pleinement saison après saison. C'est pourquoi nous vous avons préparé des guides pour chaque période de l'année in-game afin de vous accompagner au mieux dans votre routine :
Vivez l'aventure agricole pleinement avec nos autres guides Stardew Valley
Bien sûr, l'expérience cosy Stardew Valley dépasse le contexte saisonnier. Alors pour vous donner quelques conseils supplémentaires et vous aider dans certaines quêtes, nous avons encore quelques guides pour vous :