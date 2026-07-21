Vous cherchez le junimo en peluche de Stardew Valley pour décorer votre intérieur ? Cet objet unique et secret n'est pas simple à trouver. Mais avec notre guide, vous ne pourrez pas passer à côté.

Eric Barone, alias ConcernedApe, aime cacher du contenu secret dans son jeu culte. Typiquement, le junimo en peluche de Stardew Valley est un objet caché qui ne peut être trouvé qu'à un moment et un lieu précis. Bien sûr, vous pouvez tomber dessus par hasard. Mais avec notre guide du junimo de Stardew Valley, vous saurez exactement où et quand le chercher.

Où trouver le junimo en peluche de Stardew Valley ?

Objet unique de Stardew Valley, le junimo en peluche fait partie des items iconiques du jeu. Cependant, sans un peu d'aide, ça peut être compliqué de trouver. Cela dit, le jeu lui-même peut vous donner un indice, facultatif pour obtenir l'item mais qui peut vous aiguyer. En effet, ConcernedApe a intégré des notes secrètes à récolter dans le jeu. Eh bien la note secrète #13 donne cette indication :

Midi PILE. Dernier jour de la saison Vérifiez les buissons au-dessus du terrain de jeu.

Comprenez par là que vous devez aller à 12:00 précise, le 28 de n'importe quelle saison, à l'aire de jeu à l'ouest du Centre communautaire. Une fois sur place, interagissez avec le buisson juste au-dessus. Surprise ! C'est là que vous trouverez le fameux junimo en peluche unique de Stardew Valley.

© ConcernedApe.

Le timing doit être très précis si vous voulez trouver le junimo en peluche à cet endroit. Toutefois, une autre option est possible si vous n'arrivez pas à temps et que vous ne voulez pas attendre le 28 de la saison suivante. Si vous avez débloqué le jeu d'arcade Junimo Kart au saloon de Pélican Ville, terminez tous les niveaux pour obtenir le fameux item de Stardew Valley.

À quoi sert le junimo en peluche, l'item d'ameublement secret ?

Le junimo en peluche de Stardew Valley est tout simplement un objet de décoration. Vous pouvez donc vous en servir comme n'importe quel autre item d'ameublement. Installez-le dans votre maison pour agrémenter votre intérieur à votre convenance.

Notez que contrairement à d'autres objets rares de Stardew Valley, le junimo en peluche ne dispose pas de fonctionnalités cachées. Pas de boost caché, ni d'interaction spéciale. Outre l'aspect décoratif, il est avant tout le témoin de votre réussite dans la quête d'un objet hyper collector.

Comment racheter le junimo en peluche si vous le perdez dans Stardew Valley ?

Le junimo en peluche ne peut être vendu dans Stardew Valley. Si vous ne vous en servez pas comme objet décoratif, vous serez forcé de le garder dans votre inventaire ou dans un coffre. Cependant, vous pouvez quand même perdre cet item collector autrement, en le jetant par mégarde par exemple. Un geste que vous regretterez peut-être, mais qui n'est pas définitif.

Depuis la version 1.6.9 de Stardew Valley, la perte du junimo en peluche n'est plus aussi fatidique. En effet, vous pouvez maintenant le racheter à la Boutique d'objets perdus de la Forêt Secrète. Il vous en coûtera alors 10 000 po pour récupérer votre précieux.