Préparez votre été avec notre guide Stardew Valley pour connaître tous les festivals, les cultures possibles et les poissons à pêcher. Vous ne manquerez aucune opportunité.

Profitez à fond de l'été avec notre guide Stardew Valley. Alors que la nature continue de s'épanouir à Pélican Ville, de nouveaux événements approchent. N'oubliez pas non plus tous les anniversaires à souhaiter pour marquer des points auprès des villageois. Quant à votre activité, il y a de quoi faire à la ferme avec les cultures de saison, sans compter sur la cueillette et les poissons.

La liste des événements et anniversaires d'automne

L'été dans Stardew Valley est une saison de fête. Plusieurs événements vont rythmer ces 28 jours, dont l'iconique Danse des Méduses Clair de Lune. À cela s'ajoutent pas moins de 9 anniversaires différents, dont certains de personnages que vous ne rencontrerez qu'au bout d'un certain temps dans le jeu. Enfin, n'oubliez pas que le stand de glace non loin du magasin Joja ouvre ses portes en cette période estivale. C'est idéal pour vous rafraîchir !

La météo apportera quelques subtilités supplémentaires en été dans Stardew Valley. Chaque 13 et 26 de la saison, un orage s'abat sur la région. Vous serez aussi confronté à la pluie verte dans le cours du mois. Elle tombera de manière aléatoire entre le 5 et le 7 ou encore le 15, 16, 18 et 23.

Tous les événements de l'été dans Stardew Valley

11 Été : Fête Hawaïenne

: Fête Hawaïenne 12 au 14 Été : Cueillette spéciale à la plage

: Cueillette spéciale à la plage 20 au 21 Été : Derby de la truite

: Derby de la truite 28 Été : Danse des Méduses Clair de Lune

Les anniversaires des habitants de Pélican Ville

4 Été : Jas

: Jas 8 Été : Gus

: Gus 10 Été : Maru

: Maru 13 Été : Alex

: Alex 17 Été : Sam

: Sam 19 Été : Demetrius

: Demetrius 22 Été : Nain

: Nain 24 Été : Willy

: Willy 26 Été : Léo

Toutes les cultures d'été dans Stardew Valley

Retroussez-vous les manches dans Stardew Valley en été. Vos cultures vous en remercieront ! Avec toutes les graines que vous pouvez planter, vous avez de quoi tirer un bon profit de vos terres pendant cette saison. Pensez d'ailleurs à optimiser le rendement avec les plantations qui étaient déjà valables au printemps, le café en l'occurrence, ou qui le seront encore en automne, comme le blé et le tournesol.

Récolte Prix d'achat Temps de pousse Max de récolte en été Prix de vente Blé 10 po 4 jours 6 25 po Carambole 400 po (à l'oasis) 13 jours 2 750 po Chou rouge 100 po 9 jours 3 260 po Courge* 0 po (ne s'achète pas) 6 jours 8 45 po Fleur tropicale d'été 50 po 8 jours 3 90 po Grain de café* 2 500 po (au Chariot de voyage) 10 jours 9 15 po x4 Houblon* 60 po 11 jours 17 25 po Maïs* 150 po 14 jours 4 50 po Melon 80 po 12 jours 2 250 po Myrtille* 80 po 13 jours 4 50 po x3 Pavot 100 po 7 jours 3 140 po Piment fort* 40 po 5 jours 8 40 po Radis 40 po 6 jours 4 90 po Tomate* 50 po 11 jours 5 60 po Tournesol 200 po 8 jours 3 80 po * culture qui peut être récoltée plusieurs fois avec une seule graine.

La liste des denrées d'été pour la cueillette

L'été a aussi son lot de bonnes surprises pour la cueillette. Explorez les alentours de Pélican Ville à l'aide de notre guide pour tomber sur des plantes et champignons qui vous seront bien utiles. Vous aurez le choix entre le crafting, la cuisine ou tout bonnement la revente.

Baie épicée : Forêt Sève-Cendreuse (40 %) Forêt inexploitée (38 %) Montagne (38 %) Arrêt de bus (27 %) Voie ferrée (27 %) Ferme forestière (25 %) Grotte de la ferme - si chauve-souris

: Champignon commun : Ferme forestière (25 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Champignon rouge : Forêt secrète (22 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Pois de senteur : Pélican Ville (100 %) Forêt Sève-Cendreuse (60 %) Arrêt de bus (47 %) Voie ferrée (47 %) Ferme forestière (25 %)

: Raisin : Forêt inexploitée (62 %) Montagne (62 %) Arrêt de bus (27 %) Voie ferrée (27 %) Ferme forestière (25 %)

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Tous les poissons d'été dans Stardew Valley

La pêche est une occupation qui peut être très rentable dans Stardew Valley. Encore faut-il savoir où trouver les bons poissons. Certains sont justement exclusifs à certaines saisons, comme l'été. Retrouvez alors tous les spécimens estivaux avec notre guide complet.

Poisson Lieux Horaires Prix de vente standard Alose - Rivière (Ville et Forêt) 9:00 à 2:00 60 à 120 po Brochet - Étang forestier

- Rivière (Ville et Forêt) En continu 100 à 200 po Dorade coryphène - Rivière (Forêt) 6:00 à 19:00 100 à 200 po Esturgeon - Lac de la montagne 6:00 à 19:00 200 à 400 po Flétan - Océan 6:00 à 11:00, puis 19:00 à 2:00 80 à 160 po Grand concombre de mer - Océan 18:00 à 2:00 250 à 500 po Poisson écarlate - Plage, au niveau de la jetée à l'Est (si au moins niv.5 en pêche) En continu 1 500 à 3 000 po Poisson lune - Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 30 à 60 po Poisson-chat - Étang de la forêt secrète

- Marais de la sorcière

- Rivière (Ville et Forêt) En continu 200 à 400 po Poisson-globe - Océan 12:00 à 16:00 200 à 400 po Pouple - Océan 6:00 à 13:00 150 à 300 po Rouget - Océan 6:00 à 19:00 75 à 150 po Thon - Océan 6:00 à 19:00 100 à 200 po Tilapia - Océan 6:00 à 14:00 75 à 150 po Truite arc-en-ciel - Lac de la montagne

- Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 65 à 130 po Vivaneau rouge - Océan 6:00 à 19:00 50 à 100 po

© AUR pour Gameblog.

Les guides de toutes les saisons de Stardew Valley

Allez plus loin dans Stardew Valley avec tous nos guides saisonniers. Ainsi, ne manquez aucun événement et soyez assuré d'optimiser au mieux vos cultures en sachant toujours quelles graines vous serviront :

Printemps

Été (vous êtes dessus)

Automne – en cours de préparation

Hiver – en cours de préparation

Vivez l'aventure agricole pleinement avec nos autres guides Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu plein de possibilités et de surprises. Pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités du jeu cosy de ConcernedApe, nous avons encore quelques guides pour vous. Nos conseils et astuces n'attendent que vous :