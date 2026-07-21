Mais où à donc pu passer le short du maire Lewis ? Cette quête iconique de Stardew Valley peut vous donner du fil à retordre si vous ne savez pas où chercher. C'est pour ça qu'on vous a préparé un guide complet.

Au début de vos aventures à Pélican Ville, vous serez amené à remplir une quête peu commune. Le maire Lewis a besoin de vous pour retrouver son short dans Stardew Valley. Le 3 Été, il vous envoie un courrier pour vous expliquer qu'il l'a égaré, mais ne se souvient plus de l'endroit. À vous de mettre la main dessus et, au passage, de découvrir un secret bien garder du voisinage grâce à notre guide.

Où est le short du maire Lewis de Stardew Valley ?

Dans les faits, il ne vous faudra probablement pas longtemps pour localiser le short de Lewis dans Stardew Valley. Et pour cause, il se trouve dans un endroit que vous pouvez visiter dès le début de votre aventure : le Ranch de Marnie. Celui-ci se trouve dans la zone directement au sud de votre ferme. Voici quand vous pouvez y aller :

Tous les jours de la semaine

De 9:00 à 18:00

Si vous y êtes déjà allé, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, car il est dans une pièce particulière. Typiquement, si vous jouez à Stardew Valley avec un gros zoom, ce qui réduit le champ de vision, vous avez pu passer à côté. Maintenant, vous saurez que le short du maire Lewis est dans chambre de Marnie. Or, vous ne pourrez y rentrer que si vous êtes ami(e) avec elle.

© ConcernedApe.

Pour rentrer dans la chambre d'un habitant de Pélican Ville, vous devez d'abord être ami(e) avec lui. Et pour être ami, vous devez faire monter la jauge de cœur, qui symbolise votre niveau de relation avec un PNJ, à deux cœurs dans Stardew Valley. Marnie ne fait évidemment pas exception.

Afin de vous aider dans votre quête du short du maire, on va vous aider un peu à vous rapprocher de Marnie. Le plus simple est d'aller lui parler au moins une fois par jour et de lui offrir des cadeaux, si possible tous les jours également. Cela est encore plus efficace le jour de son anniversaire, le 18 automne. On a même listé pour vous les cadeau qu'elles préfèrent :

Les cadeaux adorés par Marnie : Citrouille dorée Déjeuner du fermier Diamant Gâteau rose Patte de lapin Perle Sucre d'orge magique Tarte à la citrouille Tesson prismatique Thé de fruit étoilé

Les cadeaux qu'elle aime bien : Élixir de vie Fleurs (hors pavot) Fruits d'arbres fruitiers (sauf la banane et la mangue) Gemmes Lait de toute sorte Légumes (sauf le blé et le houblon) Minéraux (y compris le quartz) Œuf (sauf celui du Vide) Piña Colada Plats cuisinés (sauf l'omelette et le pain, ou le petit pain étrange) Produits artisanaux (sauf l'huile et la mayonnaise du Vide) Sirop d'érable



Dès que vous aurez atteint 2 cœurs de relation avec Marnie dans Stardew Valley, vous pourrez rentrer n'importe quand dans sa chambre, celle juste au-dessus du comptoir de la boutique du ranch. Il ne vous restera alors plus qu'à ranger le short de Lewis dans votre inventaire.

Pourquoi le short du maire de Pélican Ville se trouve chez Marnie ?

On ne vous fait pas un dessin, la raison pour laquelle le short du maire Lewis est dans la chambre de Marnie, c'est très certainement parce qu'il l'a lui-même oublié. Cette quête de Stardew Valley est un premier indice quant au fait que ces deux figures phare de Stardew Valley ont une relation plus qu'amicale, qu'ils gardent cependant discrète. D'ailleurs, en devenant plus amis avec l'un et l'autre, vous pourrez assister à des événements de cœur qui vous en dévoilent davantage.

Rendre le short au maire ou lui jouer un tour dans Stardew Valley ?

La quête du short du maire Lewis de Stardew Valley ne s'arrête pas là. Une fois que vous êtes en possession du sous-vêtement, plusieurs options s'offrent à vous selon l'effet que vous voulez provoquer. Alors, lui rendre ou non son short, telle est la question :

Rendre le short à Lewis , comme si vous lui offriez un cadeau Effet : Lewis est soulagé et touché de votre dévouement Récompense : 1 cœur et 750 po

, comme si vous lui offriez un cadeau Le mettre dans la préparation de Marnie à la Fête hawaïenne (11 Été) Effet : le Gouverneur tombe dessus en goûtant, Lewis est gêné devant tout le monde Récompense : aucune et vous ne perdez de cœur avec personne

(11 Été) Le mettre en avant sur votre stand au Grand Festival (16 Automne) Effet : vous êtes disqualifié du concours, Lewis est humilié et vous demande retirer le short du stand Récompense : 750 po, mais vous ne pouvez pas gagner le concours

(16 Automne)

Ces différents dénouements de la quête du short du maire Lewis prouve combien Stardew Valley est plein de possibilités. Et encore, vous pouvez aussi le garder pour vous et ne rien en faire. En encore le placer dans votre aquarium. Vous pouvez même le reproduire si vous attendez d'avoir une machine à coudre. Autant de subtilités et d'alternatives drôles qui donnent envie de relancer une partie pour toutes les essayer.