Stardew Valley en automne, c'est quelque chose. Découvrez les événements de la saison, mais aussi les anniversaires à ne pas louper. Sans parler des récoltes exclusives et des poissons à pêcher.

Notre guide de l'automne dans Stardew Valley est le guide qu'il vous faut pour optimiser votre production et votre temps. Ne courrez plus après les informations éparses : vous saurez ici quelles cultures planter pendant la saison, mais aussi quels poissons pêcher pendant ces 28 jours. Nous avons même listé toutes les trouvailles pour vos cueillettes. Et, bien sûr, nous commençons ce tour d'horizon par les événements et anniversaires du mois.

La liste des événements et anniversaires d'automne

Comme chaque mois, la saison de l'automne dans Stardew Valley abrite ses propres événements. Le Grand Festival est notamment l'occasion d'exposer vos cultures et d'être récompensé. Si vous êtes plus adepte de l'ambiance d'Halloween, dans ce cas vous ne pouvez pas manquer la Fête des Esprits à la fin de la saison. De même, pensez bien aux anniversaires des habitants de Pélican Ville. Vous le savez, ils vous le rendront bien.

Tous les événements à célébrer en automne dans Stardew Valley

8 au 11 Automne : Saison des Mûres

: Saison des Mûres 16 Automne : Grand Festival de Stardew Valley

: Grand Festival de Stardew Valley 27 Automne : Fête des Esprits

Les anniversaires des habitants de Pélican Ville

2 Automne : Penny

: Penny 5 Automne : Elliott

: Elliott 11 Automne : Jodi

Jodi 13 Automne : Abigail

: Abigail 18 Automne : Marnie

Marnie 21 Automne : Robine

Robine 24 Automne : George

Toutes les cultures d'automne dans Stardew Valley

Il y a beaucoup à faire en automne. Les possibilités sont multiples sur votre exploitation tant il y a de récoltes envisageables. Cependant, pensez-vous bien que l'automne est la dernière saison de Stardew Valley pendant laquelle vous pouvez cultiver vos terres. C'est donc là, plus que jamais, que vous devez vous montrer attentif au temps de pousse de vos graines. Calculez bien pour ne pas perdre vos plantations à la saison suivante.

Récolte Prix d'achat Temps de pousse Max de récolte en automne Prix de vente Amarante 70 po 7 jours 3 150 po Artichaut 30 po 8 jours 3 160 po Aubergine* 20 po 5 jours 5 60 Baie de gemme sucrée 1 000 po (au chariot de voyage) 24 jours 1 3 000 po Betterave 20 po (à l'oasis) 6 jours 4 100 po Blé 10 po 4 jours 6 25 po Brocoli* 0 po (ne s'achète pas) 8 jours 5 70 po Canneberges* 240 po 7 jours 5 x2 75 po Chou chinois 50 po 4 jours 6 80 po Citrouille 100 po 13 jours 2 320 po Igname 60 po 10 jours 2 160 po Maïs* 150 po 14 jours 4 50 po Raison* 60 po 10 jours 6 80 po Rose de fée 200 po 12 jours 2 290 po Tournesol 200 po 8 jours 3 80 po * culture qui peut être récoltée plusieurs fois avec une seule graine.

Ce qui pousse pour la cueillette en automne

La cueillette est aussi bien chargée en automne dans Stardew Valley. Comme on peut s'en douter, les champignons pullulent. D'ailleurs, si vous optez pour l'exploitation fongique dans la grotte de votre ferme, c'est vraiment pendant cette saison que vous en profiterez le plus. En revanche, si vous avez fait le choix des chauves-souris, dans ce cas ce sont des prunes sauvage que vous trouverez. Mais la région de Pélican Ville vous réserve plein d'autres trouvailles !

Champignon commun : Forêt Sève-Cendreuse (50 %) Forêt secrète (46 %) Ferme forestière (25 %) Montagne (24 %) Forêt inexploitée (24 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Champignon rouge : Ferme forestière (25 %) Forêt secrète (15 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Champignon violet : Ferme forestière (25 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Chanterelle : Forêt secrète (38 %) Ferme forestière (25 %) Grotte de la ferme - si champignons

: Mûre : Pélican Ville (100 %) Forêt Sève-Cendreuse (50 %) Voie ferrée (38 %) Sur les buissons durant la saison des mûres Grotte de la ferme - si chauves-souris

: Noisette : Forêt inexploitée (53 %) Arrêt de bus (40 %) Voie ferrée (25 %) Secouer des érables - à partir du 14 Automne

: Prune sauvage Arrêt de bus (60 %) Voie ferrée (38 %) Forêt inexploitée (24 %) Montagne (24 %) Grotte de la ferme - si chauves-souris



© ConcernedApe.

La liste des poissons d'automne dans Stardew Valley

La pêche pourrait vous occuper un bon moment aussi dans Stardew Valley à l'automne. Si vous voulez optimiser votre activité, privilégiez les rivières, l'océan et les étangs. Mais certains spécimens de poissons ne se trouveront que dans des lieux spécifiques. Un peu de voyage de fera alors pas de mal si vous souhaitez tous les attraper.

Poisson Lieux Horaires Prix de vente Achigan à petit bouche - Étang forestier

- Rivière (Ville) En continu 50 à 100 po Albacore - Océan 6:00 à 11:00, puis 18:00 à 2:00 75 à 150 po Alose - Rivière (Ville et Forêt) 9:00 à 2:00 75 à 150 po Anchois - Océan En continu 30 à 60 po Anguille - Océan 16:00 à 2:00 85 à 170 po Concombre de mer - Océan 6:00 à 19:00 75 à 150 po Doré jaune - Étang forestier

- Lac de la montagne

- Rivière (Ville et Forêt) 12:00 à 2:00 105 à 210 po Grand concombre de mer - Océan 18:00 à 2:00 250 à 500 po Poisson-chat - Étang de la forêt secrète

- Marais de la sorcière

- Rivière (ville et forêt) En continu 200 à 400 po Poisson-pêcheur - Pont en bois, au nord du marché Joja (si niv.3 de pêche) En continu 60 à 120 po Saumon - Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 75 à 150 po Sardine - Océan 6:00 à 19:00 40 à 80 po Tilapia - Océan 6:00 à 14:00 75 à 150 po Truite tigrée - Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 150 à 300 po Vivaneau rouge - Océan 6:00 à 19:00 50 à 100 po

Les guides de toutes les saisons de Stardew Valley

Allez plus loin dans Stardew Valley avec tous nos guides saisonniers. Ainsi, ne manquez aucun événement et soyez assuré d'optimiser au mieux vos cultures en sachant toujours quelles graines vous serviront :

Printemps

Été

Automne (vous êtes dessus)

Hiver – en cours de préparation

Vivez l'aventure agricole pleinement avec nos autres guides Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu plein de possibilités et de surprises. Pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités du jeu cosy de ConcernedApe, nous avons encore quelques guides pour vous. Nos conseils et astuces n'attendent que vous :