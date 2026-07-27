Stardew Valley en automne, c'est quelque chose. Découvrez les événements de la saison, mais aussi les anniversaires à ne pas louper. Sans parler des récoltes exclusives et des poissons à pêcher.
Notre guide de l'automne dans Stardew Valley est le guide qu'il vous faut pour optimiser votre production et votre temps. Ne courrez plus après les informations éparses : vous saurez ici quelles cultures planter pendant la saison, mais aussi quels poissons pêcher pendant ces 28 jours. Nous avons même listé toutes les trouvailles pour vos cueillettes. Et, bien sûr, nous commençons ce tour d'horizon par les événements et anniversaires du mois.
La liste des événements et anniversaires d'automne
Comme chaque mois, la saison de l'automne dans Stardew Valley abrite ses propres événements. Le Grand Festival est notamment l'occasion d'exposer vos cultures et d'être récompensé. Si vous êtes plus adepte de l'ambiance d'Halloween, dans ce cas vous ne pouvez pas manquer la Fête des Esprits à la fin de la saison. De même, pensez bien aux anniversaires des habitants de Pélican Ville. Vous le savez, ils vous le rendront bien.
Tous les événements à célébrer en automne dans Stardew Valley
- 8 au 11 Automne : Saison des Mûres
- 16 Automne : Grand Festival de Stardew Valley
- 27 Automne : Fête des Esprits
Les anniversaires des habitants de Pélican Ville
- 2 Automne : Penny
- 5 Automne : Elliott
- 11 Automne : Jodi
- 13 Automne : Abigail
- 18 Automne : Marnie
- 21 Automne : Robine
- 24 Automne : George
Toutes les cultures d'automne dans Stardew Valley
Il y a beaucoup à faire en automne. Les possibilités sont multiples sur votre exploitation tant il y a de récoltes envisageables. Cependant, pensez-vous bien que l'automne est la dernière saison de Stardew Valley pendant laquelle vous pouvez cultiver vos terres. C'est donc là, plus que jamais, que vous devez vous montrer attentif au temps de pousse de vos graines. Calculez bien pour ne pas perdre vos plantations à la saison suivante.
|Récolte
|Prix d'achat
|Temps de pousse
|Max de récolte en automne
|Prix de vente
|Amarante
|70 po
|7 jours
|3
|150 po
|Artichaut
|30 po
|8 jours
|3
|160 po
|Aubergine*
|20 po
|5 jours
|5
|60
|Baie de gemme sucrée
|1 000 po (au chariot de voyage)
|24 jours
|1
|3 000 po
|Betterave
|20 po (à l'oasis)
|6 jours
|4
|100 po
|Blé
|10 po
|4 jours
|6
|25 po
|Brocoli*
|0 po (ne s'achète pas)
|8 jours
|5
|70 po
|Canneberges*
|240 po
|7 jours
|5
|x2 75 po
|Chou chinois
|50 po
|4 jours
|6
|80 po
|Citrouille
|100 po
|13 jours
|2
|320 po
|Igname
|60 po
|10 jours
|2
|160 po
|Maïs*
|150 po
|14 jours
|4
|50 po
|Raison*
|60 po
|10 jours
|6
|80 po
|Rose de fée
|200 po
|12 jours
|2
|290 po
|Tournesol
|200 po
|8 jours
|3
|80 po
Ce qui pousse pour la cueillette en automne
La cueillette est aussi bien chargée en automne dans Stardew Valley. Comme on peut s'en douter, les champignons pullulent. D'ailleurs, si vous optez pour l'exploitation fongique dans la grotte de votre ferme, c'est vraiment pendant cette saison que vous en profiterez le plus. En revanche, si vous avez fait le choix des chauves-souris, dans ce cas ce sont des prunes sauvage que vous trouverez. Mais la région de Pélican Ville vous réserve plein d'autres trouvailles !
- Champignon commun :
- Forêt Sève-Cendreuse (50 %)
- Forêt secrète (46 %)
- Ferme forestière (25 %)
- Montagne (24 %)
- Forêt inexploitée (24 %)
- Grotte de la ferme - si champignons
- Champignon rouge :
- Ferme forestière (25 %)
- Forêt secrète (15 %)
- Grotte de la ferme - si champignons
- Champignon violet :
- Ferme forestière (25 %)
- Grotte de la ferme - si champignons
- Chanterelle :
- Forêt secrète (38 %)
- Ferme forestière (25 %)
- Grotte de la ferme - si champignons
- Mûre :
- Pélican Ville (100 %)
- Forêt Sève-Cendreuse (50 %)
- Voie ferrée (38 %)
- Sur les buissons durant la saison des mûres
- Grotte de la ferme - si chauves-souris
- Noisette :
- Forêt inexploitée (53 %)
- Arrêt de bus (40 %)
- Voie ferrée (25 %)
- Secouer des érables - à partir du 14 Automne
- Prune sauvage
- Arrêt de bus (60 %)
- Voie ferrée (38 %)
- Forêt inexploitée (24 %)
- Montagne (24 %)
- Grotte de la ferme - si chauves-souris
La liste des poissons d'automne dans Stardew Valley
La pêche pourrait vous occuper un bon moment aussi dans Stardew Valley à l'automne. Si vous voulez optimiser votre activité, privilégiez les rivières, l'océan et les étangs. Mais certains spécimens de poissons ne se trouveront que dans des lieux spécifiques. Un peu de voyage de fera alors pas de mal si vous souhaitez tous les attraper.
|Poisson
|Lieux
|Horaires
|Prix de vente
|Achigan à petit bouche
|- Étang forestier
- Rivière (Ville)
|En continu
|50 à 100 po
|Albacore
|- Océan
|6:00 à 11:00, puis 18:00 à 2:00
|75 à 150 po
|Alose
|- Rivière (Ville et Forêt)
|9:00 à 2:00
|75 à 150 po
|Anchois
|- Océan
|En continu
|30 à 60 po
|Anguille
|- Océan
|16:00 à 2:00
|85 à 170 po
|Concombre de mer
|- Océan
|6:00 à 19:00
|75 à 150 po
|Doré jaune
|- Étang forestier
- Lac de la montagne
- Rivière (Ville et Forêt)
|12:00 à 2:00
|105 à 210 po
|Grand concombre de mer
|- Océan
|18:00 à 2:00
|250 à 500 po
|Poisson-chat
|- Étang de la forêt secrète
- Marais de la sorcière
- Rivière (ville et forêt)
|En continu
|200 à 400 po
|Poisson-pêcheur
|- Pont en bois, au nord du marché Joja (si niv.3 de pêche)
|En continu
|60 à 120 po
|Saumon
|- Rivière (Ville et Forêt)
|6:00 à 19:00
|75 à 150 po
|Sardine
|- Océan
|6:00 à 19:00
|40 à 80 po
|Tilapia
|- Océan
|6:00 à 14:00
|75 à 150 po
|Truite tigrée
|- Rivière (Ville et Forêt)
|6:00 à 19:00
|150 à 300 po
|Vivaneau rouge
|- Océan
|6:00 à 19:00
|50 à 100 po
Les guides de toutes les saisons de Stardew Valley
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