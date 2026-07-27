Découvrez tous les événements et tout ce que vous pouvez planter et pêcher dans Stardew Valley au printemps avec notre guide. C'est l'idéal pour commencer une nouvelle partie.

Vous commencez votre partie ou une nouvelle année ? Notre guide du printemps dans Stardew Valley est là pour vous accompagner pendant les 28 jours de cette saison. Festivités à ne pas manquer, anniversaires à souhaiter ou encore cultures, poissons et cueillette… Voici la liste complète des événements et des récoltes qui vous attendent.

La liste des événements et anniversaires de printemps

La saison du printemps dans Stardew Valley est pleine de festivités. Certaines sont même absolument incontournables, comme la Danse des Fleurs qui vous permettra d'échanger quelques déhanchés avec l'élu(e) de votre cœur. N'oubliez pas non plus les différents anniversaires. Il y en a 8 en tout, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux aux différents habitants de Pélican Ville.

Tous les événements à célébrer au printemps dans Stardew Valley

13 Printemps : Fête des œufs

: Fête des œufs 15 au 17 Printemps : Festival du désert

: Festival du désert 15 au 18 Printemps : Saison des Baies

: Saison des Baies 24 Printemps : Danse des Fleurs

Les anniversaires des habitants de Pélican Ville

4 Printemps : Kent

: Kent 7 Printemps : Lewis

: Lewis 10 Printemps : Vincent

: Vincent 14 Printemps : Haley

: Haley 18 Printemps : Pam

: Pam 20 Printemps : Shane

: Shane 26 Printemps : Pierre

: Pierre 27 Printemps : Emily

Toutes les cultures du printemps dans Stardew Valley

Chaque saison a son importance dans Stardew Valley, à commencer par le printemps. Puisque c'est la première saison de votre partie, c'est avec elle que vous prenez vos marques. Alors pour que vous vous y retrouviez vite dans vos plantations, nous avons listé toutes les cultures possibles pendant ces 28 jours. Si votre aventure commence avec quelques panais, les possibilités se démultiplieront au fil des années.

Récolte Prix d'achat Temps de pousse Max de récolte au printemps Prix de vente minimum Ail 40 po 4 jours 6 60 po Carotte 0 po (ne s'achète pas) 3 jours 9 35 po Chou frisé 70 po 6 jours 4 110 po Chou-fleur 80 po 12 jours 2 175 po Fraise* 100 po (lors de la fête des œufs) 8 jours 5 120 po Grain de café* 2 500 po (au Chariot de voyage) 10 jours 9 15 po x4 (par grain) Haricot vert* 60 po 10 jours 6 40 po Panais 20 po 4 jours 6 35 po Pomme de terre 50 po 6 jours 4 80 po Rhubarbe 100 po (à l'oasis) 13 jours 2 220 po Riz non moulu 40 po 6 jours si irrigué, sinon 8 jours 3 si irrigué, sinon 4 30 po Tulipe 20 po 6 jours 4 30 po Zinnia bleue 30 po 7 jours 3 50 po * culture qui peut être récoltée plusieurs fois avec une seule graine.

Ce qui pousse pour la cueillette en automne

Vous verrez également toutes sortes de végétaux et champignons pousser dans la région de Pélican Ville au printemps. Grâce à notre guide Stardew Valley, vous saurez maintenant où vous rendre pour faire votre cueillette quotidienne. Nous avons en plus indiqué le pourcentage de chance de trouver la plante en question selon l'endroit où vous vous rendez.

Baie de saumon : Sur les buissons dans la saison des Baies Grotte de la ferme – si option chauve-souris

: Champignon commun : Forêt secrète (16 %) Grotte de la ferme – si culture de champignons

: Jonquille : Pélican Ville (100 %) Arrêt de bus (45 %) Voie ferrée (45 %)

: Morille : Forêt secrète (32 %) Ferme forestière (25 %) Grotte de la ferme – si culture de champignons

: Oignon nouveau : Forêt Sève-Cendreuse (100 %)

: Pissenlit : Forêt Sève-Cendreuse (50 %) Arrêt de bus (35 %) Voie ferrée (35 %) Ferme forestière (25 %)

: Poireau : Forêt inexploitée (58 %) Montagne (58 %) Ferme forestière (25 %) Arrêt de bus (20 %) Voie ferrée (20 %)

: Raifort sauvage : Forêt secrète (52 %) Forêt Sève-Cendreuse (50 %) Montagne (42 %) Forêt inexploitée (42 %) Ferme forestière (25 %)

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Tous les poissons du printemps dans Stardew Valley

© AUR pour Gameblog.

Vous êtes plutôt du genre à tendre votre ligne au-dessus d'un point d'eau ? Découvrez les 10 poissons du printemps dans Stardew Valley. La plupart d'entre eux se trouvent dans l'océan, au sud de Pélican Ville, ou bien dans les rivières. Mais, il y a aussi quelques exceptions. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne trouvez pas certaines espèces tout de suite. En effet, il se peut que vous les croisiez dans une zone encore à découvrir.

Poisson Lieux Horaires Prix de vente standard Achigan à petite bouche - Rivière (Ville)

- Étang forestier En continu 50 à 100 po Alose - Rivière (Ville et Forêt) 9:00 à 2:00 60 à 120 po Anchois - Océan En continu 30 à 60 po Anguille - Océan 16:00 à 2:00 85 à 170 po Flétan - Océan 6:00 à 11:00, puis 19:00 à 2:00 80 à 160 po Hareng - Océan En continu 30 à 60 po Légende - Lac de montagne, près du tronc (si niv.10 pêche) En continu 5 000 à 10 000 po Poisson lune - Rivière (Ville et Forêt) 6:00 à 19:00 30 à 60 po Poisson-chat - Rivière (Ville et Forêt)

- Étang de la Forêt secrète

- Marais de la sorcière En continu 200 à 400 po Sardine - Océan 6:00 à 19:00 40 à 80 po

Les guides de toutes les saisons de Stardew Valley

Chaque saison mérite son attention. C'est pourquoi nous vous préparons des guides Stardew Valley pour chacune d'elle et ainsi vous accompagner tout au long de l'année dans votre progression :