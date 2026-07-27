Découvrez tous les événements et tout ce que vous pouvez planter et pêcher dans Stardew Valley au printemps avec notre guide. C'est l'idéal pour commencer une nouvelle partie.
Vous commencez votre partie ou une nouvelle année ? Notre guide du printemps dans Stardew Valley est là pour vous accompagner pendant les 28 jours de cette saison. Festivités à ne pas manquer, anniversaires à souhaiter ou encore cultures, poissons et cueillette… Voici la liste complète des événements et des récoltes qui vous attendent.
La liste des événements et anniversaires de printemps
La saison du printemps dans Stardew Valley est pleine de festivités. Certaines sont même absolument incontournables, comme la Danse des Fleurs qui vous permettra d'échanger quelques déhanchés avec l'élu(e) de votre cœur. N'oubliez pas non plus les différents anniversaires. Il y en a 8 en tout, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux aux différents habitants de Pélican Ville.
Tous les événements à célébrer au printemps dans Stardew Valley
- 13 Printemps : Fête des œufs
- 15 au 17 Printemps : Festival du désert
- 15 au 18 Printemps : Saison des Baies
- 24 Printemps : Danse des Fleurs
Les anniversaires des habitants de Pélican Ville
- 4 Printemps : Kent
- 7 Printemps : Lewis
- 10 Printemps : Vincent
- 14 Printemps : Haley
- 18 Printemps : Pam
- 20 Printemps : Shane
- 26 Printemps : Pierre
- 27 Printemps : Emily
Toutes les cultures du printemps dans Stardew Valley
Chaque saison a son importance dans Stardew Valley, à commencer par le printemps. Puisque c'est la première saison de votre partie, c'est avec elle que vous prenez vos marques. Alors pour que vous vous y retrouviez vite dans vos plantations, nous avons listé toutes les cultures possibles pendant ces 28 jours. Si votre aventure commence avec quelques panais, les possibilités se démultiplieront au fil des années.
|Récolte
|Prix d'achat
|Temps de pousse
|Max de récolte au printemps
|Prix de vente minimum
|Ail
|40 po
|4 jours
|6
|60 po
|Carotte
|0 po (ne s'achète pas)
|3 jours
|9
|35 po
|Chou frisé
|70 po
|6 jours
|4
|110 po
|Chou-fleur
|80 po
|12 jours
|2
|175 po
|Fraise*
|100 po (lors de la fête des œufs)
|8 jours
|5
|120 po
|Grain de café*
|2 500 po (au Chariot de voyage)
|10 jours
|9
|15 po x4 (par grain)
|Haricot vert*
|60 po
|10 jours
|6
|40 po
|Panais
|20 po
|4 jours
|6
|35 po
|Pomme de terre
|50 po
|6 jours
|4
|80 po
|Rhubarbe
|100 po (à l'oasis)
|13 jours
|2
|220 po
|Riz non moulu
|40 po
|6 jours si irrigué, sinon 8 jours
|3 si irrigué, sinon 4
|30 po
|Tulipe
|20 po
|6 jours
|4
|30 po
|Zinnia bleue
|30 po
|7 jours
|3
|50 po
Ce qui pousse pour la cueillette en automne
Vous verrez également toutes sortes de végétaux et champignons pousser dans la région de Pélican Ville au printemps. Grâce à notre guide Stardew Valley, vous saurez maintenant où vous rendre pour faire votre cueillette quotidienne. Nous avons en plus indiqué le pourcentage de chance de trouver la plante en question selon l'endroit où vous vous rendez.
- Baie de saumon :
- Sur les buissons dans la saison des Baies
- Grotte de la ferme – si option chauve-souris
- Champignon commun :
- Forêt secrète (16 %)
- Grotte de la ferme – si culture de champignons
- Jonquille :
- Pélican Ville (100 %)
- Arrêt de bus (45 %)
- Voie ferrée (45 %)
- Morille :
- Forêt secrète (32 %)
- Ferme forestière (25 %)
- Grotte de la ferme – si culture de champignons
- Oignon nouveau :
- Forêt Sève-Cendreuse (100 %)
- Pissenlit :
- Forêt Sève-Cendreuse (50 %)
- Arrêt de bus (35 %)
- Voie ferrée (35 %)
- Ferme forestière (25 %)
- Poireau :
- Forêt inexploitée (58 %)
- Montagne (58 %)
- Ferme forestière (25 %)
- Arrêt de bus (20 %)
- Voie ferrée (20 %)
- Raifort sauvage :
- Forêt secrète (52 %)
- Forêt Sève-Cendreuse (50 %)
- Montagne (42 %)
- Forêt inexploitée (42 %)
- Ferme forestière (25 %)
Tous les poissons du printemps dans Stardew Valley
Vous êtes plutôt du genre à tendre votre ligne au-dessus d'un point d'eau ? Découvrez les 10 poissons du printemps dans Stardew Valley. La plupart d'entre eux se trouvent dans l'océan, au sud de Pélican Ville, ou bien dans les rivières. Mais, il y a aussi quelques exceptions. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne trouvez pas certaines espèces tout de suite. En effet, il se peut que vous les croisiez dans une zone encore à découvrir.
|Poisson
|Lieux
|Horaires
|Prix de vente standard
|Achigan à petite bouche
|- Rivière (Ville)
- Étang forestier
|En continu
|50 à 100 po
|Alose
|- Rivière (Ville et Forêt)
|9:00 à 2:00
|60 à 120 po
|Anchois
|- Océan
|En continu
|30 à 60 po
|Anguille
|- Océan
|16:00 à 2:00
|85 à 170 po
|Flétan
|- Océan
|6:00 à 11:00, puis 19:00 à 2:00
|80 à 160 po
|Hareng
|- Océan
|En continu
|30 à 60 po
|Légende
|- Lac de montagne, près du tronc (si niv.10 pêche)
|En continu
|5 000 à 10 000 po
|Poisson lune
|- Rivière (Ville et Forêt)
|6:00 à 19:00
|30 à 60 po
|Poisson-chat
|- Rivière (Ville et Forêt)
- Étang de la Forêt secrète
- Marais de la sorcière
|En continu
|200 à 400 po
|Sardine
|- Océan
|6:00 à 19:00
|40 à 80 po
Les guides de toutes les saisons de Stardew Valley
Chaque saison mérite son attention. C'est pourquoi nous vous préparons des guides Stardew Valley pour chacune d'elle et ainsi vous accompagner tout au long de l'année dans votre progression :
- Printemps (vous êtes dessus)
- Été – en cours de préparation
- Automne – en cours de préparation
- Hiver – en cours de préparation