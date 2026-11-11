Notre guide Zelda Ocarina of Time Remake de tous les réceptacles et fragments de cœur vous aide à trouver ces collectibles indispensables pour augmenter la barre de vie de Link.

Trouvez tous les fragments de cœur et les réceptacles avec notre guide Zelda Ocarina of Time Remake. On vous donne toutes les localisations et les conditions pour les obtenir et ainsi augmenter au maximum la vie de Link. Comptez sur nous pour vous aider à atteindre les 100 % de complétion sur cette version Nintendo Switch 2.

À quoi servent les réceptacles et fragments de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Véritables incontournables de la franchise, les réceptacles et les fragments de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake sont particulièrement utiles. On vous conseille même d'essayer vraiment d'en obtenir le plus possible pour vous faciliter la vie puisqu'ils ont pour effet de vous soigner quand vous en obtenez un et, surtout, d'augmenter votre barre de vie représentée par des cœurs. Voilà ce qui différents les deux types de collectibles :

Fragment : quart de cœur, il en faut 4 pour augmenter la barre de vie

: quart de cœur, il en faut 4 pour augmenter la barre de vie Réceptacle : cœur complet qui augmente immédiatement votre vie

Le tout premier réceptacle de cœur du Remake. © AUR pour Gameblog

En obtenant les 8 réceptacle de cœur et les 36 fragments de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake, votre barre de vie peut atteindre une longueur maximum de 20 cœurs. Notez que les premiers sont tous dans des donjons ou temple, contrairement aux seconds qui sont répartis un peu partout en Hyrule.

Y a-t-il des différences par rapport aux versions de 1998 et 2011

Dans l'ensemble, la liste des réceptacles de cœur reste inchangée par rapport au OoT original et son remaster sur Nintendo 3DS. En revanche, les fragments de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake offrent quelques variations. D'une part, deux de ceux de la Plaine d'Hyrule s'obtiennent à présent via les pensées des fées. D'autre part, l'un des quart de la Montagne de la mort est maintenant vendu par une peste marchande.

La liste complète des 36 fragments de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake

Au total, on dénombre 36 fragments de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake. En les récupérant tous, vous parviendrez donc à reconstituer 9 réceptacles et, par extensions, à allonger votre barre de vie de 9 cœurs. Voici la localisation de tous les quarts à récupérer sur Nintendo Switch 2.

Bois Perdu (2 fragments)

Skull Kid solitaire : en tant que Link enfant, prenez à gauche dans le Bois perdu en entrant par le village Kokiri et allez parler à l'enfant égaré pour lui jouer le Chant de Saria.

: en tant que Link enfant, prenez à gauche dans le Bois perdu en entrant par le village Kokiri et allez parler à l'enfant égaré pour lui jouer le Chant de Saria. Duo de Skull Kids : cette fois, deux de ces créatures jouent de la musique dans une clairière à droite dans le Bois perdu quand vous entrez depuis le village Kokiri, jouez à leur mini-jeu d'ocarina en tant que Link enfant pour recevoir votre fragment.

Plaine d'Hyrule (2 fragments)

Près de l'entrée de la Citadelle : en tant que Link adulte, lisez la pensée de fées inscrite sur un arbre pour obtenir un mot de passe, puis revenez ici en tant qu'enfant pour faire exploser un sol fissuré juste à côté et donner le mot de passe à une Peste marchande prête à vous vendre son fragment de cœur pour 100 rubis.

: en tant que Link adulte, lisez la pensée de fées inscrite sur un arbre pour obtenir un mot de passe, puis revenez ici en tant qu'enfant pour faire exploser un sol fissuré juste à côté et donner le mot de passe à une Peste marchande prête à vous vendre son fragment de cœur pour 100 rubis. Près de la Vallée Gerudo : là aussi commencez en tant qu'adulte en cherchant un coffre vide sur le sentier qui passe dans la roche, puis lisez une pensée de fées pour revenir ensuite en tant qu'enfant rouvrir ce coffre cette fois garni d'un fragment.

Ranch Lon Lon (1 fragment de cœur)

Silo du Ranch Lon Lon : sous l'apparence de Link enfant, déplacez les caisses dans le bâtiment situé au sud-ouest du ranch pour accéder à un passage secret qui vous conduit droit au fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake.

Citadelle d'Hyrule dans Zelda Ocarina of Time Remake (3 fragments)

Quête de Kiki, le chien perdu : de nuit en tant qu'enfant, ramenez le vrai Kiki à sa propriétaire près de l'entrée de la Citadelle d'Hyrule de Zelda Ocarina of Time Remake pour qu'elle vous récompense d'un fragment de cœur.

: de nuit en tant qu'enfant, ramenez le vrai Kiki à sa propriétaire près de l'entrée de la Citadelle d'Hyrule de Zelda Ocarina of Time Remake pour qu'elle vous récompense d'un fragment de cœur. Jeu des coffres : gagnez une partie en Link enfant pour décrocher la prestigieuse récompense, en sachant que les yeux de la vérité vous aide à voir les bons coffres.

: gagnez une partie en Link enfant pour décrocher la prestigieuse récompense, en sachant que les yeux de la vérité vous aide à voir les bons coffres. Bowling Teigneux : ouvert après avoir débloqué la Caverne Dodongo, l'établissement vous propose un jeu de cible et de bombes avec un fragment de cœur à la clé si vous obtenez un bon score dans ce mini-jeu de Zelda Ocarina of Time Remake.

Ça vaut le coup de retrouver Kiki. © AUR pour Gameblog

Village Cocorirco de Zelda Ocarina of Time Remake (4 fragments de cœur)

L'homme sur le toit : installé sur une toiture au centre-ouest du village Cocorico, l'homme vous met au défi de le rejoindre ; avec Link enfant, utilisez les cocottes depuis un autre toit pour planer jusqu'à lui, ou plus simple encore, attendez d'être adulte et d'avoir le grappin pour arriver à lui d'un bond.

: installé sur une toiture au centre-ouest du village Cocorico, l'homme vous met au défi de le rejoindre ; avec Link enfant, utilisez les cocottes depuis un autre toit pour planer jusqu'à lui, ou plus simple encore, attendez d'être adulte et d'avoir le grappin pour arriver à lui d'un bond. Toit de la maison d'Impa : sous la forme de Link enfant, Kaepora Gaebora peut vous déposer sur un toit du village à la sortie de la Montagne de la mort, alors une fois que vous avez atterri, sautez sur un toit voisin pour trouver un fragment de cœur.

: sous la forme de Link enfant, Kaepora Gaebora peut vous déposer sur un toit du village à la sortie de la Montagne de la mort, alors une fois que vous avez atterri, sautez sur un toit voisin pour trouver un fragment de cœur. Moulin de Cocorico : en sortant du mini-jeu d'Igor le fantôme du fossoyeur en tant que Link adulte, vous atterrissez à l'intérieur du bâtiment, il ne reste plus qu'à monter sur la plateforme rotative pour obtenir un nouveau fragment de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake.

: en sortant du mini-jeu d'Igor le fantôme du fossoyeur en tant que Link adulte, vous atterrissez à l'intérieur du bâtiment, il ne reste plus qu'à monter sur la plateforme rotative pour obtenir un nouveau fragment de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake. Maison des Skulltulas : en rapportant 50 jetons au chef de famille, il vous offre un fragment de cœur.



De l'homme du toit au moulin, ils sont généreux à Cocorico. © AUR pour Gameblog

Cimetière de Cocorico (4 fragments de cœur)

Excursion d'Igor : quand Link est enfant, participez de nuit au mini-jeu du fossoyeur et commencez à creuser les tombes jusqu'à tomber sur ce fragment de cœur iconique de Zelda Ocarina of Time Remake (chaque essai coûte 10 rubis).

: quand Link est enfant, participez de nuit au mini-jeu du fossoyeur et commencez à creuser les tombes jusqu'à tomber sur ce fragment de cœur iconique de Zelda Ocarina of Time Remake (chaque essai coûte 10 rubis). Course d'Igor : en tant que Link adulte, trouvez le fantôme d'Igor et participez à sa course ; si vous arrivez en moins d'une minute, vous remportez un nouveau quart de cœur (la course sprint de Zelda Ocarina of Time Remake facilite l'épreuve).

: en tant que Link adulte, trouvez le fantôme d'Igor et participez à sa course ; si vous arrivez en moins d'une minute, vous remportez un nouveau quart de cœur (la course sprint de Zelda Ocarina of Time Remake facilite l'épreuve). Tombe ouverte : de nuit, rendez-vous sur la ligne horizontale de tombes et tirez la stèle la plus à droite pour ouvrir un passage souterrain où un autre fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake vous attend;

: de nuit, rendez-vous sur la ligne horizontale de tombes et tirez la stèle la plus à droite pour ouvrir un passage souterrain où un autre fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake vous attend; Haricot magique : plantez une graine obtenue enfant dans la terre meuble à gauche de l'entrée, contre les ruines, puis revenez en tant qu'adulte pour un y grimper et accéder au fragment de cœur qui vous faisait de l'œil.

Montagne de la mort (5 fragments de cœur)

Sentier avant le village Goron : devant la Caverne Dodongo, vous pouvez planter une graine de haricot magique en tant qu'enfant et revenir à l'âge adulte pour récupérer le fragment de cœur sur la corniche.

: devant la Caverne Dodongo, vous pouvez planter une graine de haricot magique en tant qu'enfant et revenir à l'âge adulte pour récupérer le fragment de cœur sur la corniche. Village Goron : en tant qu'enfant, allumez les torches éteintes autour du grand vase géant à l'aide d'un bâton mojo ou du pouvoir de Din, puis remontez dans le village pour jeter une bombe dans ledit vase qui tourne sur lui-même à présent afin d'obtenir votre précieux trésor.

: en tant qu'enfant, allumez les torches éteintes autour du grand vase géant à l'aide d'un bâton mojo ou du pouvoir de Din, puis remontez dans le village pour jeter une bombe dans ledit vase qui tourne sur lui-même à présent afin d'obtenir votre précieux trésor. Corniche du cratère : en Link enfant, entrez dans la zone avec une barre de vie pleine pour courir assez longtemps vers la gauche et trouver le prochain fragment de cœur en bas d'un grillage.

: en Link enfant, entrez dans la zone avec une barre de vie pleine pour courir assez longtemps vers la gauche et trouver le prochain fragment de cœur en bas d'un grillage. Haricot du cratère : téléportez-vous en tant qu'enfant à l'entrée du Temple du Feu à l'aide du Boléro du Feu, plantez une graine de haricot magique dans la terre meuble et revenez ici pour grimper à l'âge adulte.

: téléportez-vous en tant qu'enfant à l'entrée du Temple du Feu à l'aide du Boléro du Feu, plantez une graine de haricot magique dans la terre meuble et revenez ici pour grimper à l'âge adulte. Peste marchande du cratère : nouveauté de Zelda Ocarina of Time Remake, la vendeuse vous attend dans une cachette et peut vous vendre un fragment de cœur contre 100 rubis sous la forme de Link enfant.

Rivière zora dans Zelda Ocarina of Time Remake (4 fragments de cœur)

Corniche de la rivière zora : en tant qu'enfant, attrapez une cocotte au bat de la rivière et remontez en la tenant fermement jusqu'à la corniche, d'où elle vous permet de planer pour aller récupérer un fragment de cœur.

: en tant qu'enfant, attrapez une cocotte au bat de la rivière et remontez en la tenant fermement jusqu'à la corniche, d'où elle vous permet de planer pour aller récupérer un fragment de cœur. Pilier de la rivière : là encore, vous pouvez planer dessus à l'aide d'une cocotte en tant que Link enfant, ou attend d'être adulte et d'avoir les Bottes des airs pour y sauter.

: là encore, vous pouvez planer dessus à l'aide d'une cocotte en tant que Link enfant, ou attend d'être adulte et d'avoir les Bottes des airs pour y sauter. Grenouille : sur le chemin de la rivière zora, un petit groupe de grenouilles peut vous faire gagner jusqu'à deux fragments de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake ; le premier s'obtient en leur jouant le Chant des Tempêtes, le second en réussissez leur mini-jeu de mémoire musicale.

Domaine zora dans Zelda Ocarina of Time Remale (1 fragment de cœur)

Torche du domaine zora : en tant qu'enfant, utilisez un Bâton mojo ou le pouvoir de Din pour allumer les torches éteintes en descendant de la salle du trône, puis récupérer le nouveau fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake dans le coffre qui apparaît;

Fontaine zora (2 fragments de cœur)

Blocs de glace de la fontaine : en tant que Link adulte, sautez d'un bloc de glace à l'autre pour récupérer le fragment de cœur au bout du chemin.

: en tant que Link adulte, sautez d'un bloc de glace à l'autre pour récupérer le fragment de cœur au bout du chemin. Fond de la fontaine zora : quand vous êtes adulte et en possession des bottes de plomb, laissez-vous simplement couler au fond de l'eau pour trouver encore un fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake.

Lac Hylia de Zelda Ocarina of Time Remake (3 fragments de cœur)

Stand de pêche : le mini-jeu de pêche au Lac Hylia vous récompense d'un fragment de cœur si vous remontez un poisson d'au moins 60 cm.

: le mini-jeu de pêche au Lac Hylia vous récompense d'un fragment de cœur si vous remontez un poisson d'au moins 60 cm. Laboratoire : en tant qu'adulte et après être doté de l'écaille d'or, plongez au fond du bassin pour que le scientifique vous offre son fragment de cœur.

: en tant qu'adulte et après être doté de l'écaille d'or, plongez au fond du bassin pour que le scientifique vous offre son fragment de cœur. Toit du laboratoire : pour obtenir le fragment de cœur caché dessus, soit vous pouvez planter un haricot magique enfant et revenir escalader en adulte, ou bien venir directement en Link adulte pour grimper d'un coup à l'aide de la Chanson de l'Épouvantail et du super grappin.

Vallée Gerudo (5 fragments de cœur)

Corniche de la vallée : venez en tant qu'enfant et avec une cocotte sous le bras, qui se trouve à gauche du pont, pour planer vers le sud-ouest jusqu'à un coffre qui contient votre prochain fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake.

: venez en tant qu'enfant et avec une cocotte sous le bras, qui se trouve à gauche du pont, pour planer vers le sud-ouest jusqu'à un coffre qui contient votre prochain fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake. Derrière la cascade : toujours avec une cocotte et en tant qu'enfant, planez jusqu'à cette cascade, puis passez sous l'eau sous le pont pour obtenir votre collectible.

: toujours avec une cocotte et en tant qu'enfant, planez jusqu'à cette cascade, puis passez sous l'eau sous le pont pour obtenir votre collectible. Toit de la forteresse : forcément à l'âge adulte, jouez la Chanson de l'Épouvantail et utilisez le super grappin pour atteindre le toit en question, où se trouve un fragment de cœur.

: forcément à l'âge adulte, jouez la Chanson de l'Épouvantail et utilisez le super grappin pour atteindre le toit en question, où se trouve un fragment de cœur. Stand de tir Gerudo : participez au mini-jeu avec Epona et réalisez un score minimum de 1 000 points pour gagner un fragment de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake.

: participez au mini-jeu avec Epona et réalisez un score minimum de 1 000 points pour gagner un fragment de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake. Colosse du Désert : rendez-vous près du Temple de l'Esprit avec Link enfant pour y planter une graine de haricot magique, puis venez l'escalader à l'âge adulte pour récupérer le tout dernier fragment de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake.

La liste des 8 réceptacles de cœur de Zelda Ocarina of Time Remake

En plus des 36 fragments, Zelda Ocarina of Time Remake vous fait gagner jusqu'à 8 réceptacles de cœur au total. Pour le coup, vous ne pouvez pas les manquer ! En effet, vous les obtenez tous après avoir vaincu le boss d'un donjon ou d'un temple central dans l'histoire principale. Ça tombe bien, on vous a dressé la liste :