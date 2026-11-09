Comment reconnaître le vrai Kiki à la Citadelle d'Hyrule ? Grâce à notre guide, aidez la femme à retrouver son chien dans Zelda Ocarina of Time, le remake sur Nintendo Switch 2.

La quête de Kiki est de retour dans Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2. Le petit chien blanc qui fait la fierté de sa propriétaire le jour disparaît pour aller jouer avec tous les autres toutous du quartier la nuit. Ainsi la femme de la Citadelle d'Hyrule a retrouver son compagnon à l'aide de notre guide. On vous dit exactement lequel c'est pour obtenir la récompense.

Dans Zelda Ocarina of Time Remake, si vous vous rendez de jour à la Citadelle d'Hyrule en tant que Link enfant, vous croiserez Madame Yan à l'entrée. Cette fière habitante du coin n'a d'yeux que pour Kiki, son petit chien blanc. Alors imaginez sa panique lorsque, à la nuit tombée, le toutou a disparu ! Elle a besoin que quelqu'un l'aide à le retrouver, au risque de finir triste et seule dans la timeline future.

Pour l'aider à trouver Kiki dans Zelda Ocarina of Time Remake, vous devez donc vous rendre dans la Citadelle d'Hyrule de nuit en tant que Link enfant. Là, vous verrez un tas de chiens noirs et blancs gambader dans le bourg. Alors comment reconnaître le petit compagnon de Mme Yan dans la meute ?

En fait, le vrai Kiki n'a pas vraiment de signe distinctif dans Zelda Ocarina of Time Remake. Vous savez en revanche qu'il est blanc et nous, on sait exactement où il se trouve. Voici comment faire pour trouver le bon Kiki dans la Citadelle d'Hyrule :

Quand vous entrez de nuit dans la Citadelle d'Hyrule en venant de la plaine, prenez l'allée à gauche

Contournez les habitations sur la droite et allez parler au premier chien blanc au milieu de la rue

Le chien est près à vous suivre, ramenez Kiki à sa propriétaire

Aidez-vous de la mini-map pour trouver le vrai Kiki. © AUR pour Gameblog

Comment ramener Kiki à sa propriétaire pour gagner un fragment de cœur dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Pour ramener Kiki à sa propriétaire dans Zelda Ocarina of Time Remake, vous devez simplement interagir avec le chien puis retourner parler à sa propriétaire. Celle-ci va alors prendre le temps d'inspecter l'animal. Si c'est bien le bon toutou, elle resplendit de joie. Autrement, elle s'énerve et vous devrez retenter votre chance une autre nuit.

Si vous avez suivi nos indications, vous devriez donc ramener le vrai Kiki du premier coup à Mme Yan dans Zelda Ocarina of Time Remake. La femme veut alors vous remercier pour avoir retrouver la prunelle de ses yeux. Elle vous offre en guide de récompense un fragment de cœur. Un beau cadeau qui soigne entièrement votre barre de vie et peut en plus l'augmenter si vous en trouvez 4 au total.



Une belle récompense pour avoir retrouvé Kiki ! © AUR pour Gameblog

Vous cherchez la solution à d'autres énigmes de Zelda Ocarina of Time Remake ? On vous aide tout au long de votre aventure sur Nintendo Switch 2 avec nos guides complets des donjons et quêtes annexes.