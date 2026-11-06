Après l'Arbre mojo, il est temps pour Link d'aller chez les Gorons. Avec notre guide Zelda Ocarina of Time Remake, trouvez comment réussir le donjon Caverne Dodongo et vaincre le boss final. En accomplissant cette quête pour Darunia, vous obtiendrez votre deuxième pierre ancestrale, le rubis.

Soluce complète du donjon Caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake

Après avoir rencontré la Princesse du royaume au Château d'Hyrule, votre grande quête à la recherche des pierres ancestrales se poursuit. Rendez-vous ainsi au village Cocorico pour continuer l'aventure. Un garde veille cependant sur le portail vers la Montagne de la mort. Sélectionnez alors la lettre de Zelda dans votre inventaire et montrez-la-lui pour qu'il accepte de vous laisser passer.

© AUR pour Gameblog

Une fois que vous êtes sur le sentier de la Montagne de la mort dans Zelda Ocarina of Time Remake, vous vous apprêtez à rencontrer les donjons. Cependant, vous ne pourrez pas tout de suite rentrer dans le donjon Caverne Dodongo. Avant cela, vous devez aller parler aux fameux Gorons dans leur village. L'un d'eux vous parle d'un air de musique qui le réjouit. Vous devez l'apprendre pour continuer.

Pour ce faire, traversez le Bois Perdu dont l'entrée est accessible chez les Gorons. Suivez la musique pour vous diriger jusqu'à sa source. En empruntant les chemins où elle résonne le plus fort, vous rencontrerez Saria en train de jouer de l'ocarina. C'est sa musique que les Gorons entendent. Parlez avec elle pour qu'elle vous enseigne son Chant.

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Maintenant que vous connaissez l'air, retournez jouer le Chant de Saria au chef des Gorons, Darunia. Celui-ci retrouve l'entrain et vous fait même une petite danse. Pour vous remercier de votre attention, il vous confie un bracelet qui vous octroie la force de son peuple. Servez-vous-en à l'entrée du village pour jeter une fleur bombe par-dessus la rembarde et libérer ainsi le passage vers le donjon Caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake.

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RDC de la Carverne Dodongo, pièce centrale

Une fois véritablement dans la caverne Dodongo, attention aux ennemis qui vont vous fusiller du regard. Le bouclier d’Hylia étant encore trop lourd à porter au bras pour Link enfant et le bouclier mojo est sensible à leurs attaques, le mieux est de leur faire tourner la tête en tournant autour d’eux pour esquiver leur laser. Ça les met hors service pour aller les abattre à les épées. Dès que vous avez accès à des Fleurs bombe, jetez-les sur les ennemis pour les éliminer. Ce guide Zelda Ocarina of Time Remake s'annonce explosif !

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Rive droite de la pièce centrale de la caverne Dodongo

Dirigez-vous d'abord vers la droite de la pièce centrale de la caverne Dodongo. Faites exploser les rochers, l’un d’eux vous ouvre un chemin. Avancez en prenant garde aux Dodongos jr qui sortent de terre. Au bout, vous devez déplacer une statue pour la positionner sur l’interrupteur au sol afin d’entrer dans la pièce suivante.

Traversez le couloir derrière la porte et passez encore la suivante. Vous arrivez ainsi dans une salle de monstres avec deux Lezalfos qui vont se succéder pour attaquer. Gardez votre bouclier de Zelda Ocarina of Time Remake levé, esquivez et assénez-leur des coups dès que possible jusqu’à les mettre KO. Quand c’est fait, un coffre contenant un rubis rouge apparaît devant la porte de sortie de la salle désormais libérée.

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Continuez votre progression dans la caverne Dodongo de Zelda Ocarine of Time Remake en passant par le couloir suivant. Vous pouvez libérer le passage bloqué d’un rocher sur votre droite avec une fleur bombe. Une peste marchande se cache derrière.

Reprenez votre cheminement, mais gare aux Dodongos, plus robustes que les jr avec leur peau couverte de roche. Pour les vaincre, visez la queue, jetez leur des fleurs bombe dessus ou, plus efficace encore, posez une fleur bombe devant eux pour qu’ils l’aspirent et qu’elle explose dans leur gosier.

Cela dit, vous n’êtes pas obligé de les battre. Mais ça vous facilitera la tâche pour relever la grille qui bloque la prochaine porte. Pour ce faire, vous devez allumer les 4 piliers éteints de la pièce grâce au feu du seul qui est allumé et d'un bâton mojo. Une fois que vous avez réussi, la suite de la caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake vous attend. Revenez dans le hall en suivant le chemin et activez un interrupteur pour relever la grille d’en face, sur la rive gauche. Traversez donc.

Direction la rive gauche dans la caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake

Il est temps de passer sur la rive gauche au RDC. Éliminez la Sentinelle restante s’il le faut et faites exploser les rochers fissurés pour faire apparaître deux cavités secrètes. Celle de gauche cache un petit coffre avec un rubis bleu dedans. Celle de droite renferme le coffre qui contient la carte du donjon caverne Dodongo dans Zelda Ocarina of Time Remake. Après cela, passez la porte centrale de cette rive.

Explosez cette fois la roche fissurée de gauche. Cela ouvre le passage vers un autre grand coffre juché en haut d’une plateforme. Celle-ci est accessible par une échelle. Seulement, une statue empêche d’y accéder. Avancez-vous vers elle pour comprendre que c’est en fait un ennemi de la caverne Dodongo, un Armos. Reculez en vitesse pour attrapez les fleurs bombe de l’entrée et l’éliminer d’une explosion. Montez ensuite récupérer la boussole qui vous attend dans le coffre de Zelda Ocarina of Time Remake.

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Rebroussez ensuite chemin pour sortir de cette pièce cachée et reprendre votre chemin dans la caverne Dodongo. Montez les deux marches face à vous, puis récupérez la Fleur bombe à votre droite. Hâtez-vous de la placer au milieu de l’alignement de fleurs bombe, entre les deux de devant, autour d’un escalier qui n’attend qu’une explosion simultanée pour redescendre. Vous pouvez enfin montez dessus.

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1er étage de la caverne Dodongo

Monter l’escalier vous fait passer au 1er étage. Mais ne prenez pas tout de suite l’échelle devant vous, le chemin est bloqué. Contournez sur les côtés et vous tomberez sur deux Skulltulas accrochées à une paroi, dont une en or. Votre collection de crâne d'or s'enrichit ainsi dans Zelda Ocarina of Time Remake.

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Passez la porte qui suit pour entrer dans une pièce avec un interrupteur au sol, mais située sur une plateforme surélevée dont l’accès est de nouveau bloqué par des statues. Trois d'entre elles des Armos, la 4ᵉ est la seule qui bloque la bonne échelle à utiliser. Éliminez les ennemis, puis décalez la statue pour grimper. Attention également aux chauve-souris de feu. Équipez votre bouclier d’Hylia pour que le mojo ne brûle pas et bloquer leur offensive pour ensuite les abattre d’un coup d’épée dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Quand vous en avez terminé avec ces ennemis récurrents dans le 2ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake, vous pouvez accéder à l’interrupteur. Activez-le pour ouvrir un nouveau passage de la caverne Dodongo. Celui-ci vous conduit au centre du 1er étage, au-dessus du hall du RDC.

Pièce centrale au 1er étage de la caverne Dodongo

Traversez le pont en bois qui se présente à vous dans la caverne Dodongo. Vous arrivez dans une zone avec des plateformes et des pièges au sol. Dans le coin au fond à droite, saisissez le bloc de pierre pour le placer devant l’échelle. De là, vous pouvez d’abord sauter sur la plateforme où se trouve une fleur bombe. Éventuellement, récupérez les graines mojo dans le coffre à côté. Après ça, jetez la fleur bombe sur le rocher à exploser pour libérer le chemin. Montez à l’échelle et avancez pour poursuivre l'aventure Zelda Ocarina of Time Remake.



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Juste après, un feu vous bloque la route dans la caverne Dondongo. Utilisez votre lance-pierre de Zelda Ocarina of Time Remake sur l’œil en hauteur pour l’éteindre, puis traversez. Passez le couloir suivant en prenant garde de ne pas marcher dans la lave pour ne pas perdre de vie. Attention en plus aux Dodongos jr qui attaquent en chemin.

Entrez dans une nouvelle salle de monstres avec deux Lezalfos à battre. Comme la fois précédente, les mettre KO ouvre le prochain passage et fait apparaître un coffre. Le chemin vers celui-ci est caché entre les murs de roche. Fiez-vous à la map pour aller dans la bonne direction. Il contient une graine de peste marchande, pratique pour acheter des ressources dans Zelda Ocarina of Time Remake.



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Continuez ensuite dans la prochaine pièce de la caverne Dodongo. Vous revenez en fait dans la salle de pièges de tout à l’heure, mais plus en hauteur. Vous pouvez d’ailleurs accéder à deux plateformes qui étaient inaccessibles avant, avec des pots à casser. Mais, surtout, vous tombez sur un nouveau coffre qui renferme votre premier sac de bombes ! Vous ne dépendrez donc plus uniquement des fleurs pour faire exploser des obstacles dans Zelda Ocarina of Time Remake.

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Utilisez votre première bombe sur le mur fissuré en face de vous. Avancez dans la caverne Dodongo jusqu’à marcher sur l’interrupteur au sol. Il active une plateforme mobile pour vous ramener au RDC. Toutefois, ne descendez pas tout de suite. Allez d’abord à droite. Vous pouvez trouver une Skulltula d’or derrière le rocher qui bloque une pièce avec deux Dodongos à l’intérieur.

Après cela, poursuivez votre chemin par le pont. Un message au milieu vous donne un indice pour la suite. Repérez les trous dans le ponts les plus proche à gauche et à droite du message. Dans chacun d’eux, laissez tomber une bombe en vous approchant du rebord du trou et en la posant. Cela fait, la bouche du Dodongo géant du RDC s’ouvre pour vous ouvrir la voie. La tension monte progressivement dans le 2ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake.



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Retour au RDC de la caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake

Redescendez via la plateforme qui monte et descend dans la caverne Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake. Avant de poursuivre, notez que vous pouvez aller chercher une Skulltula d’or cachée dans une petite pièce sur la rive droite, derrière un rocher à exploser avec une bombe juste avant le premier Armos qui garde une échelle.

Ensuite, passez dans la bouche du monstre de la caverne Dodongo. Vous arrivez dans une salle avec un trou dans lequel se trouve un interrupteur et un bloc en hauteur sur la gauche. À ce moment-là, vous devez trouver le moyen de le faire descendre pour le pousser dans le trou.

Pour le moment, continuez d’avancer jusqu’à une salle à énigme de Zelda Ocarina of Time Remake. Vous avez deux blocs à disposition. Amenez le premier qui se trouve à votre droite au niveau du second, qui se trouve un peu plus en hauteur. Montez ensuite sur le premier bloc pour pousser le second devant. En procédant ainsi, il atterrit plus bas encore.

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Après avoir poussé ce bloc dans le donjon Zelda Ocarina of Time Remake, laissez-vous tomber également. Poussez le même bloc à travers l'ouverture dans la paroi devant vous pour aller plus vite. Ensuite, vous pouvez d’abord le coller sous le rocher à exploser. Derrière se trouve une pièce avec une Skulltula d’or protégée par trois Dodongos jr et un Armos.

Sinon, pour continuer, poussez le bloc sur la gauche, contre le mur sous un autre bloc. Montez sur le vôtre pour pousser le second. Cela débloque le passage dans la caverne Dodongo. Vous retrouvez alors le fameux bloc à pousser sur l’interrupteur dans le trou. Cela ouvre une porte. Passez la et posez une bombe au centre pour tomber dans la salle du boss du 2ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake.

Le boss du donjon Caverne Dodongo, le roi Roi Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake

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Vous voilà arrivé au fond de la caverne Dodongo. Vous allez comprendre d'où ce donjon de Zelda Ocarina of Time Remake tire son nom en tombant nez à nez avec le boss, le Roi Dodongo. Le combat se déroule dans une arène carrée. Ce boss a le même point faible que les Dodongos habituels : il aspire les bombes et ça le met.

L'enjeu pour ce combat de boss dans la caverne Dodongo est donc de faire avaler des bombes à ce dinosaure infernal. Dès qu'une explose dans son ventre, vous pouvez frapper sa langue jusqu’à ce qu’il reprenne connaissance. En tout, il faut faire cela trois fois pour le vaincre. Cependant, avant d’y parvenir, évitez aussi les attaques du roi Dodongo de Zelda Ocarina of Time Remake. Son pattern se décline en trois phases :

Le roi Dodongo aspire l’air devant lui Ensuite, il crache une pierre enflammée qui va tout droit et prend le premier virage avant de se désagréger Pour finir, le boss de la caverne Dodongo roule sur lui-même pour vous écraser sur une ligne droite et le premier virage avant de reprendre son pattern du début

Notez qu’après avoir mis KO une fois le boss du 2ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake, il fait apparaître deux Dodongos jr au moment d’aspirer. Puis, il en fait apparaître trois après avoir été mis KO à nouveau. Par conséquent, vous devez les battre avant de lancer une bombe (ou une des fleurs bombe de la salle) sur le boss, car autrement ils les aspirent à sa place.



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Une fois que vous avez battu le boss de la caverne Dodongo, vous recevez un nouveau réceptacle de cœur pour augmenter vos vie. Ressortez ensuite du donjon en entrant dans la lumière bleue. Darunia vous attend pour offrir votre récompense : le rubis Goron ! La quête de Zelda Ocarina of Time Remake continue.