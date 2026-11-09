L'histoire de Zelda Ocarina of Time Remake vous entraîne jusqu'au domaine Zora pour le donjon 3 du jeu. Préparez-vous à pénétrer dans la bouche du Grand Jabu Jabu pour partir à la recherche de la princesse Ruto. À l'aide de notre guide, accomplissez votre quête pour obtenir une nouvelle pierre ancestrale.

Soluce complète du donjon Grand Jabu Jabu de Zelda Ocarina of Time Remake

Après avoir triomphé du donjon de l'Arbre mojo et celui de la Caverne Dodongo, vos pas vous guident désormais au domaine Zora dans Zelda Ocarina of Time Remake. Commencez par visiter le palais et parler au local qui s'apprête sauter du haut de la cascade. Justement, il va apprendre à plonger au jeune Link. Après vous avoir mis au défi, vous recevez une écaille d'argent qui permet de respirer plus longtemps sous l'eau.

L'écaille d'argent des Zoras ! © AUR pour Gameblog

Une fois que vous avez reçu cette écaille, empruntez un passage sous l'eau dans le bassin où vous avez plongé. Il vous conduit directement au Lac Hylia de Zelda Ocarina of Time Remake. Là, vous devriez rapidement trouver la lettre de la princesse Ruto en plongeant sous l'eau. Portez alors cette missive au Roi Zora pour qu'il vous laisse accéder à la fontaine du domaine.

Une fois que vous arrivez dans cette vaste zone accessible seulement à quelques élus, vous tombez nez à nez avec une créature marine géante. Il s'agit du Grand Jabu Jabu, vénéré par les Zoras et protégé de la princesse Ruto. Justement, il semble que celle-ci soit dans son gosier. Pour vous y rendre vous-mêmes, offrez lui du poisson attrapé dans le domaine ou dans la rivière Zora à l'aide d'un bocal. La créature ouvre alors la bouche et vous aspire, vous laissant entrer dans le 3ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake.



La lettre de Ruto est le premier pas vers le donjon du Grand Jabu Jabu. © AUR pour Gameblog

Commencez au RDC dans le donjon du Grand Jabu Jabu

À votre arrivée dans le ventre du Grand Jabu Jabu, le donjon 3 de Zelda Ocarina of Time, ouvrez la première porte en tirant avec le lance-pierre dans la glotte qui pend au plafond. Passez la puissante pour ensuite tomber sur une nouvelle salle où se trouve Ruto. La Princesse vous fait comprendre son caractère et part de son côté. Sauf qu’elle tombe dans un trou. Suivez-là en sautant dans le même.

Une entrée surprenante dans le ventre du Grand Jabu Jabu. © AUR pour Gameblog

Atterrissage au -1 du donjon 3 de Zelda Ocarina of Time Remake

Maintenant que vous avez rattrapé Ruto, parlez-lui. Elle vous révèle qu’elle a fait tomber la pierre ancestrale Zora dans le ventre du Grand Jabu-Jabu. Come c'est devenu dangereux dans les parages, elle est prête à ce que vous l’accompagniez pour la chercher, à condition de la porter. Avec la Princesse sur les bras, entrez dans la pièce suivante.



Ruto est une princesse un peu... pesante. © AUR pour Gameblog

Cette salle se décompose en plusieurs zones, elle demande donc un peu d’organisation. Posez d’abord Ruto. Ensuite, tout en faisant attention aux ennemis, activez l’interrupteur en bas. Vous pouvez alors grimper d’un côté pour récupérer la carte du donjon dans un coffre. En face, vous avez même une Skulltula d’or pour les collectionneurs de Zelda Ocarina of Time Remake.



Les mécaniques du donjon du Grand Jabu Jabu commence à se dessiner.© AUR pour Gameblog

À présent, l’enjeu est de faire passer Ruto d’une rive à l’autre dans le donjon du Grand Jabu Jabu. Remontez près d’elle pour activer l’interrupteur qui fait baisser le niveau d’eau. Reprenez Ruto dans vos bras et laissez-vous tomber dans la fosse. Montez sur l’une des bosses près de la rive en face pour y jeter la Princesse. Refaites ensuite monter l’eau pour la rejoindre et quitter l’endroit à deux par le couloir. Au bout, utilisez le lance-pierre de Zelda Ocarina of Time Remake pour ouvrir la porte.

Vous arrivez dans une nouvelle salle avec une glotte interrupteur face à vous. Activez-la pour faire tomber une plateforme pour vous servir d’ascenseur. Avant de l’emprunter, vous pouvez éventuellement nager en face, dans une cavité du donjon du Grand Jabu Jabu qui recèle une peste marchande. Si vous avez besoin d'acheter des ressources dans Zelda Ocarina of Time Remake, elle est là pour vous servir.

Retour au RDC du donjon du Grand Jabu Jabu

Continuez votre progression dans le donjon du Grand Jabu Jabu en empruntant la plateforme mentionnée juste avant. Elle vous fait remonter au RDC, là où vous avez rencontré Ruto. Cette fois, allez tout droit en évitant les trous et les ennemis. Vous tombez alors sur une pièce avec plusieurs embranchements. Ça se corse dans Zelda Ocarina of Time Remake !

Commencez par monter sur le premier interrupteur à gauche pour ouvrir la porte. Attention aux nombreuses Manta qui vous attendent dedans. Battez-les toutes pour faire apparaître un coffre. Dedans vous attend une nouvelle arme, le boomerang de Zelda Ocarina of Time Remake. Vous n’allez pas tarder à vous en servir.

Le boomerang, un grand classique des Zelda ! © AUR pour Gameblog

Ressortez et reprenez votre progression dans Zelda Ocarina of Time Remake. Allez vers la première porte à droite. Cette fois, posez Ruto sur l’interrupteur, ce qui ouvre la porte. Entrez dans la nouvelle pièce seul pour affronter un ennemi parasitaire rouge, le monstre tentaculaire. Pour le vaincre, esquivez ses attaques et visez la partie plus fine et blanche de son anatomie avec le boomerang. Au bout de 3 coups réussis, il est KO. Cela élimine une partie du mal qui ronge le Grand Jabu Jabu de l'intérieur. Vous pouvez quitter la pièce.

Un autre ennemi du style vous attend dans la porte en face, soit la deuxième à gauche dans le couloir à embranchement. De couleur bleue cette fois et entouré d’autres mobs, il est plus redoutable. Mais, une fois battu, il ouvre le passage au bout dudit couloir du donjon du Grand Jabu Jabu. Revenez alors sur vos pas pour l’emprunter.

Avancez pour entrer dans la petite salle à droite. Plusieurs monstres Bulles d’O y sont. Ils sont assez récurrents dans le ventre du Grand Jabu Jabu. Battez-les pour faire apparaître un coffre contenant la boussole. Ainsi, vous pouvez repérer les autres coffres dans le 3ᵉ donjon de Zelda Ocarina of Time Remake.

Sortez, puis continuer tout droit dans le couloir. La dernière salle au bout comporte un troisième monstre tentaculaire, vert lui. Il est accompagné de deux Manta. Le battre fait donc disparaître la dernière trace de parasite au RDC du Grand Jabu Jabu, comme vous pouvez le constater en retournant dans la première salle avec Ruto. Laissez-vous tomber dans le trou nouvellement libéré au sol pour continuer l'aventure Zelda Ocarina of Time Remake.

Redescendez au -1 du ventre du Grand Jabu Jabu de Zelda Ocarina of Time Remake

Votre saut vous fait tomber dans la pièce juste en-dessous, au -1 du donjon du Grand Jabu Jabu. Vous y êtes déjà venu, mais là vous êtes à présent sur un niveau qui vous était inaccessible. Il donne sur un nouveau couloir avec une pièce au bout. Rendez-vous là-bas pour trouver la pierre ancestrale Zora dans Zelda Ocarina of Time Remake. Lancez alors la Princesse vers elle, comme elle vous le demande.

Ruto trouve la pierre ancestrale zora, mais... © AUR pour Gameblog

Après une cinématique, Ruto est propulsée en hauteur tandis qu'un mini-boss vous assaille. Courez alors après lui, dans son dos, pour l’attaquer une première fois. Cela faire apparaître son point faible à frapper de votre épée. Recommencez 3 fois en évitant toutes les bulles qu’il envoie. Une fois que vous l'avez vaincu, montez sur la plateforme d'où la Princesse a été éjectée. La suite du donjon du Grand Jabu Jabu de Zelda Ocarina of Time Remake se passe à l'étage supérieur.

Le ventre du Grand Jabu Jabu est plein de surprises ! © AUR pour Gameblog

Au 1er étage du donjon du Grand Jabu Jabu

Vous voilà vous aussi conduit 1er étage du donjon du Grand Jabu Jabu. Avancez dans la première pièce. Envoyez votre boomerang sur les deux plateformes électriques sur votre chemin afin de créer un passage. Comme vous le voyez, chaque occasion est bonne pour proposer des énigmes dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Dans la pièce suivante, allez récupérer le petit bloc en bas, sur votre droite. Revenez sur la plateforme juste avant et jetez-le sur la plus haute. De votre côté, empruntez les lianes pour remonter. Reprenez le bloc pour le poser sur l’interrupteur et pouvoir passer la porte du donjon du Grand Jabu Jabu.





Déplacez le bloc étape par étape pour cette nouvelle énigme. © AUR pour Gameblog

La nouvelle salle demande un peu de réflexion et de pratique. Grimpez sur le grand pilier et armez-vous du boomerang. L’enjeu est de le faire passer en face pour toucher une glotte interrupteur. Mais vous ne pouvez pas lancer tout droit puisqu’il y a une paroi. Faites alors votre lancer vers un côté de cette paroi, où il y a un trou, puis déplacez Link dans le sens dans le lequel vous souhaitez que le boomerang se dirige. En revenant vers vous, il suit votre geste et vient cogner l’interrupteur qui ouvre la porte en bas, celle qui mène à la dernière salle juste avant celle du boss, pour récupérer un peu de vie avant cette nouvelle épreuve de Zelda Ocarina of Time Remake.

Le boss du donjon Grand Jabu Jabu, Barinade l'anémone bioélectrique

C'est l'heure du combat final dans le ventre du Grand Jabu Jabu.© AUR pour Gameblog

Vous entrez enfin dans la salle du boss du ventre du Grand Jabu Jabu, le troisième donjon de Zelda Ocarina of Time Remake. Cette fois, vous affrontez la Barinade, dont le style de combat reprend celui des monstres tentaculaires. Comme vous l'avez fait face à eux, visez les parties sensibles de la créature en prenant toutefois garde d'éviter ses lasers.

Fauchez les trois tentacules du boss. © AUR pour Gameblog

Une fois que vous parvenez à décrocher les trois tentacules du boss du Grand Jabu Jabu, l'ennemi s'entoure de sortes de méduses enveloppée d'un champ électrique. La Barinade s’en sert pour essayer de vous atteindre en tournoyant sur elle-même. On dirait le manège de la pieuvre d’une fête foraine, mais dans Zelda Ocarina of Time Remake ! Esquivez jusqu’à ce que la créature surchauffe en son centre et que le champ magnétique s’efface. D'un coup d'épée, abattez alors autant de méduses que possible. Si vous ne les avez pas toutes d’un coup, c’est reparti pour un tour afin d'éliminer les dernières de la même façon.

Pour la troisième et dernière phase du combat du donjon du Grand Jabu Jabu, la Barinade grossit mais se montre aussi plus vulnérable. Avec le boomerang toujours, visez son corps boursouflé en évitant les mêmes lasers. Si elle est touchée, elle tombe à terre. Foncez dessus pour asséner autant de coups d’épée possibles. Recommencez ainsi jusqu’à avoir battu ce nouveau boss de Zela Ocarina of Time Remake.

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. © AUR pour Gameblog

Votre Link peut ainsi compter une nouvelle victoire à son palmarès. En ayant débarrassé le Grand Jabu Jabu du monstre qui l'habitait, vous avez droit à un réceptacle de cœur. En plus de cela, Ruto vous offre la troisième pierre ancestrale de Zelda Ocarina of Time Remake, le saphir zora. Maintenant que vous avez les trois joyaux en votre possession, rendez-vous au Temple du Temps.