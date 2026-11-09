Zelda Ocarina of Time Remake permet de courir plus vite sur Nintendo Switch 2 en appuyant sur une simple touche. Découvrez avec nous comment faire et aussi comment en changer pour plus de confort.

En 2026, Nintendo fait passer un cap à Link dans Zelda Ocarina of Time Remake. Le Héros du temps peut désormais courir en piquant un sprint. Grâce à cela, vous pouvez enfin traverser plus rapidement la plaine d'Hyrule et progresser plus vite dans vos pérégrination. Cela ne nécessite d'appuyer que sur une seule touche, mais elle peut avoir un petit défaut. On vous explique comment remapper la touche sur Nintendo Switch 2.

Link peut enfin courir plus vite dans Zelda Ocarina of Time Remake

Comme dans l'original, Zelda Ocarina of Time Remake demande de faire de nombreux allers-retours entre les différents villages et le château. Avant de débloquer Epona à l'âge adulte, cela peut devenir vite rébarbatif de traverser la plaine d'Hyrule à pied. Cela dit, une nouvelle fonctionnalité permet désormais de courir plus vite.

Sur Nintendo Switch 2, il suffit de pousser plus ou moins en avant le stick du Joy-Con gauche pour gérer votre vitesse. Ainsi, vous pouvez faire marcher ou courir Link dans Zelda Ocarina of Time Remake. Mais à présent, vous pouvez profiter d'un petit boost de vitesse grâce à un sprint qui s'effectue à l'aide d'une seule touche :

Appuyez sur la touche A pour effectuer une roulade

pour effectuer une roulade Maintenez A pour que Link sprint après sa roulade

Courir plus vite dans Zelda Ocarina of Time Remake est un vrai plus en jeu. Toutefois, activer le sprint n'est pas des plus pratiques puisque cela nécessite d'effectuer une roulade et, en plus, de maintenir la touche A du pouce. Or, cela empêche pendant ce temps de diriger la caméra à l'aide du stick du Joy-Con droit. Cela peut vite compliquer la prise en main lors des combats, mais on a une solution pour vous.

C'est l'heure de piquer un sprint ! © AUR pour Gameblog

Comment changer la touche de sprint sur Nintendo Switch 2 ?

Puisque le sprint via la touche A n'est pas la plus commode dans Zelda Ocarina of Time Remake, on s'est demandé s'il était possible de changer la touche pour courir plus vite. Malheureusement, le jeu ne permet pas qu'on le fasse directement depuis ses paramètres. Mais il y a une autre solution.

Plutôt que de passer par les paramètres de Zelda Ocarina of Time Remake, vous pouvez utiliser l'alternative des paramètres de la Nintendo Switch 2. Grâce aux options d'accessibilité, il est possible de remapper les touches. Dès lors, on vous conseille d'attribuer la fonction du bouton A la gâchette L, utilisée en jeu uniquement pour les musiques à l'ocarina, ou le clic sur stick L3, inutilisée :

Depuis l' écran Home de la Nintendo Switch 2, rendez-vous dans les paramètres de la console

de la Nintendo Switch 2, rendez-vous dans les paramètres de la console Descendez jusqu'à la section Accessibilité

Choisissez l'option « Configuration des boutons »

» Sélectionnez le Joy-Con 2 (L) , puis « Changer »

, puis « Changer » Là, attribuez la touche A à celle que vous voulez (L ou L3 de préférence)

Validez en cliquant sur « Sauvegarder » et choisissez un nom pour vous souvenir de ce profil de mappage



Le remappage change la vie sur Nintendo Switch 2. © AUR pour Gameblog

Maintenant que vous avez réattribué la fonctionnalité de la touche A, vous pouvez choisir ce préréglage avant de lancer votre partie de Zelda Ocarina of Time Remake. Après cela, vous pourrez courir plus vite avec Link plus facilement grâce à la nouvelle touche choisie pour le sprint.

Pour découvrir d'autres astuces et soluces autour de Zelda Ocarina of Time Remake, retrouvez l'intégralité de nos guides.