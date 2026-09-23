L'un des plus gros points forts de The Blood of Dawnwalker est d'incarner un vampire, et voici un guide pour créer un build visant à en tirer le plein potentiel.

The Blood of Dawnwalker propose d'incarner un vampire comme rarement on a pu le voir dans un jeu vidéo, avec une intelligente utilisation du cycle jour/nuit pour alterner entre les formes humaine de jour et vampirique de nuit de son personnage principal. Afin de régner en maître sur la nuit dans Vale Sangora, on vous propose justement un listing des meilleurs aptitudes, talents actifs et équipement à favoriser pour mordre la vie nocturne à pleines dents et toutes griffes dehors.

Quelles sont les meilleures aptitudes pour un build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker ?

Comme pour notre guide pour un build Combat à l'épée, il convient d'abord de s'intéresser aux aptitudes à rechercher en priorité pour optimiser son build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker. Contrairement aux aptitudes des autres arbres, il ne sera pas ici question de les apprendre en montant de niveau ou via des livres, mais en augmentant la Corruption de Coen en se nourrissant de sang. La progression se fera donc plus lente, mais pour un sentiment de puissance ô combien exaltant. Voici donc les aptitudes à favoriser pour embrasser pleinement sa part vampirique dans The Blood of Dawnwalker :

Faim insatiable : augmente le nombre de segments de santé pour être plus résilient en combat, ce qui est absolument indispensable, surtout dans les plus hauts niveaux de difficulté.

Puissance Vrakhir : augmente le nombre d'emplacements de talents vampiriques, soit une autre aptitude absolument cruciale afin d'utiliser les plus puissants pouvoirs de la forme vampirique.

Vol de Sang : permet de restaurer de la santé vampirique perdue en attaquant, encourageant un style de combat à la Bloodborne dans The Blood of Dawnwalker, en quelque sorte.

Rage interminable : permet de réduire le temps de recharge des talents vampiriques pour les utiliser plus souvent

Aptitude ultime : on recommande Crescendo Mortel, clairement au-dessus des autres, car augmente les dégâts des griffes après avoir tué un ennemi ou vidé un segment de santé d'un boss, avec effet cumulable, pour être encore plus meurtrier.

Certaines aptitudes de l'arbre Combat à l'épée ne sont pas à négliger non plus, comme Parade Parfaite ou Œil affûté.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs talents actifs pour un build Vampirisme ?

Après les aptitudes, penchons-nous donc sur les meilleurs talents actifs pour un build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker. Là encore, leur déblocage est différent de ceux des autres arbres, puisqu'il faudra boire le sang d'autres vampires, dont les boss majeurs comme Ambrus, Bakir, Xanthe ou Brencis. Quoi qu'il en soit, on vous recommande les suivants :

Morsure vorace : talent actif débloqué dès le début de The Blood of Dawnwalker, il s'agit d'un excellent moyen de récupérer de la santé vampirique et d'infliger des dégâts, sauf contre d'autres boss vampires.

Bouclier écarlate (à débloquer en buvant le sang d'Ambrus) : ce talent compense l'impossibilité de mordre des boss, puisqu'il permet de se soigner en effectuant des parades parfaites, ce qui est fort pratique.

Cri perçant (à débloquer en buvant le sang d'Isbrand) : un très bon moyen d'étourdir un ennemi, en plus de réduire ses dégâts et sa défense.

Explosion sanglante (à débloquer en buvant le sang de Xanthe) : une capacité très puissante car permet de tuer n'importe quel ennemi commun d'un coup, et d'infliger énormément de dégâts à un boss.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs équipements et statistiques pour un build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker

Place enfin à l'équipement et aux statistiques à rechercher pour profiter d'un puissant build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker. À commencer par les statistiques, qui sont donc les suivantes :

Meilleures statistiques d'armes : Augmentation des chances et des dégâts critiques des griffes Réduction du temps de recharge des talents vampiriques Réduction du coût en endurance des attaques

Meilleures statistiques d'armures : Augmentation des chances et des dégâts critiques des griffes Augmentation de l'endurance/santé vampirique maximale Réduction du temps de recharge des talents vampiriques Restauration passive de charge d'activation



Avec ces statistiques en tête, voici une liste des meilleurs équipements mythiques pour un build Vampirisme dans The Blood of Dawnwalker :

Arme : Vrakhir

: Vrakhir Torse : Plastron d'Isbrand

: Plastron d'Isbrand Bras : Brassards vrakhirs

: Brassards vrakhirs Bijoux : Dévastateur, Anneau d'équarisseur, Anneau de la nuit