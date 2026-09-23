Si vous souhaitez monter le meilleur build Combat à l'épée possible dans The Blood of Dawnwalker, efficace tant de jour que de nuit, voici un guide pour vous y aider.

Dans la même veine que The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker propose différents styles de jeu et possibilités de build relativement similaires, comme le fait d'être un fin bretteur, un pratiquant des arts magiques ou encore un alchimiste, mais avec un twist bien propre au titre de Rebel Wolves, et surtout avec une dualité d'identité entre les formes humaine et vampirique de Coen, son personnage principal. Ici, nous allons nous concentrer sur le meilleur build possible pour faire des massacres à l'épée, tant de jour que de nuit.

Quelles sont les meilleures aptitudes pour un build Combt à l'épée dans The Blood of Dawnwalker ?

Avant de parler des meilleurs talents actifs et du meilleur équipement pour un build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker, vous allez d'abord devoir dépenser beaucoup de points et apprendre via des livres à ramasser un peu partout dans le monde plusieurs aptitudes passives afin de profiter d'un tel build. Celles-ci sont naturellement à récupérer dans l'arbre Combat à l'Épée, commun entre formes humaine et vampirique de Coen, avec une attention particulière à porter aux suivantes :

Parade parfaite : la parade parfaite est un élément central d'un bon build Combat à l'épée, et cette aptitude permet d'ajouter les bénéfices de récupérer de l'endurance et des charges d'activation de compétences.

Contre-attaque : cela permet d'augmenter les dégâts d'une attaque après une parade parfaite, ce que vous devrez faire souvent face à n'importe quel type d'adversaire.

Œil affûté : cela ajoute aux parades parfaites un nouvel effet appelé Faiblesse, qui fait que les ennemis affectés infligent moins de dégâts et en subissent plus, ce qui en fait une aptitude indispensable dans un build Combat à l'épée de The Blood of Dawnwalker.

Concentration soutenue et Maître Bretteur : permet tout simplement d'avoir plus de charges d'activation pour utiliser des talents actifs, et d'emplacements de compétences à l'épée, ce qui est encore absolument indispensable.

Aptitude ultime : vous avez ici deux choix parfaitement viables, mais vous ne pourrez en prendre qu'un seul Sage de la lame : Une aptitude ultime idéale contre des groupes d'ennemis, car réinitialise le temps de recharge des talents actifs en tuant un ennemi. Maîtrise tactique : réduit de 1 le coût en activation de tous les talents actifs, ce qui permet en quelque sorte de spammer non seulement les talents à l'épée, mais aussi ceux des autres branches.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs talents actifs pour un build Combat à l'épée ?

Après les aptitudes, place donc aux meilleurs talents actifs pour un build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker. Une fois encore, on les trouve naturellement dans l'arbre Combat à l'épée, mais il faudra au préalable en débloquer la plupart via la lecture de livres de compétences correspondants. Quoi qu'il en soit, on vous recommande les suivants :

Coup Bas : talent actif débloqué dès le début du jeu, il s'agit d'un très bon moyen d'étourdir un adversaire, mais aussi de faire en sorte que le prochain talent à l'épée lui fera encore plus de dégâts.

Coupe-gorge : un talent infligeant des dégâts monstrueux, avec une chance de décapiter et donc de tuer instantanément la plupart des adversaires en-dehors des boss. Définitivement le meilleur talent actif de The Blood of Dawnwalker pour un build Combat à l'épée.

Poussée d'adrénaline : permet d'augmenter les dégâts infligés et de restaurer passivement de la charge d'activation de talents actifs à chaque utilisation d'un talent, ce qui en fait un buff quasi permanent et très puissant.

Célérité : offre un bonus de vitesse d'attaque et de chances de coup critique après chaque parade parfaite, que vous allez faire très souvent, assurant donc un autre buff permanent.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs équipements et statistiques pour un build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker

Après avoir épluché l'arbre de talents Combat à l'épée, on peut enfin s'intéresser à l'équipement et aux statistiques à rechercher pour disposer d'un puissant build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker. À commencer par les statistiques, qui sont les suivantes :

Meilleures statistiques d'armes : Augmentation des chances et des dégâts critiques armés Réduction du temps de recharge des talents à l'épée Réduction du coût en endurance des attaques Fenêtre de parade parfaite agrandie

Meilleures statistiques d'armures : Augmentation des chances et des dégâts critiques armés Augmentation de l'endurance/santé maximale Réduction du temps de recharge des talents à l'épée Restauration passive de charge d'activation



Avec ces statistiques en tête, voici une liste des meilleurs équipements mythiques pour un build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker :

Arme : Durandal ou Épée de Saint Mihai

: Durandal ou Épée de Saint Mihai Torse : Cotte de Pieter

: Cotte de Pieter Bras : Brassards de héros antique

: Brassards de héros antique Bottes : Bottes de mercenaire

: Bottes de mercenaire Bijoux : Anneau de vivacité