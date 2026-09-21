Si l'armure mythique d'Ambrus, le 1er boss majeur de The Blood of Dawnwalker, vous fait de l'œil, voici un guide complet pour vous aider à l'obtenir.

Contrairement à l'Armure de l'Arbitre qui revêt un caractère assez exceptionnel, on peut obtenir la plupart des armes et armures de The Blood of Dawnwalker relativement aisément, à l'exception de quelques équipements mythiques uniques que l'on ne peut trouver qu'à des occasions très spécifiques. Tel est le cas de la Cuirasse d'Ambrus, qui est comme vous devez vous en douter la récompense après avoir battu ce boss majeur du jeune cousin vampirique de The Witcher 3.

En qualité de lieutenant de Brencis, affronter Ambrus dans The Blood of Dawnwalker demandera d'abord de faire montée son niveau d'Infamie. Pour ce faire, il vous faut :

Saboter différentes opérations dans la région qu'il occupe, comme détruire des réserves de sang ou attaquer des caravanes de transport de sang.

Après une dizaine de missions de sabotage, la barre de colère d'Ambrus sera au maximum, ce qui déclenchera le début de la quête « Gantelet Doré », alors qu'il vous invite à un combat à mort.

Avant cela, un certain Iulian vous demandera dans le cadre de la quête « Finale Amère » une entrevue pour vous proposer de l'affaiblir avant ce combat à mort.

Même si cela implique des choix difficiles et des sacrifices, si vous voulez vous faciliter la tâche, faites en sorte qu'Ambrus soit bien affaibli avant d'affronter ce boss majeur de The Blood of Dawnwalker.

Lancez le combat à mort de préférence avec un Coen au moins niveau 15 et un bon set améliorant sa forme vampirique ainsi que les compétences de combat aux griffes ou à l'épée, selon votre style de prédilection.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment vaincre Ambrus afin d'obtenir son armure mythique et d'autres récompenses ?

Après avoir fait la quête secondaire visant à affaiblir Ambrus avant ce 1er combat de boss majeur de The Blood of Dawnwalker, vous aurez donc rendez-vous dans une arène afin de mener un combat à mort, bien entendu de nuit. Avant de croiser le fer, il se nourrira du sang de Iulius, qui a donc été empoisonné si vous avez accompli le rituel de la quête secondaire « Finale Amère ». Cela fera qu'il perdra régulièrement de la vie au fil du combat, en plus d'avoir des moments de vulnérabilité.

Naturellement, lorsqu'il vous propose de boire aussi, refusez sans laisser planer le moindre soupçon quant à la supercherie avec les choix :

« Tu laisserais un manant boire avant toi ? Mais quel boyard es-tu ? ».

« Rien de ce que tu proposes ne m’inspire confiance ».

Voici donc quelques conseils pour vous aider à venir à bout d'Ambrus dans The Blood of Dawnwalker :

Ambrus a un style de combat très rapide et agressif, avec beaucoup de feintes, de téléportations et d'attaques imblocables, préparez-vous donc à esquiver souvent, ce qui aura également l'avantage de le déstabiliser ;

Il est impossible d'utiliser la capacité Morsure Vorace sur lui, pensez donc à prendre des fioles de sang pour vous soigner ;

Si vous l'avez empoisonné, il se tordra parfois de douleur, vous offrant une opportunité pour frapper fort

Quelles récompenses après avoir vaincu Ambrus ?

Venir à bout d'Ambrus dans The Blood of Dawnwalker vous permettra, après la cinématique dans Anachore, où vous pourrez accepter ou non de l'accueillir en vous, d'obtenir :

La Cuirasse d'Ambrus

Le très puissant talent actif Bouclier Écarlate, qui vous octroie de la vie après chaque parade parfaite Il faudra toutefois boire son sang pour cela Si vous l'avez empoisonné, Coen le sera également pendant 10 unités de temps Il perdra donc régulièrement des PV tant qu'il sera en forme vampirique le temps de la durée du poison





© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets de la Cuirasse d'Ambrus dans The Blood of Dawnwalker ?

Comme les autres armures mythiques de The Blood of Dawnwalker, la Cuirasse d'Ambrus dispose de quatre statistiques parmi les différents affixes possibles du jeu, qui reflètent bien son porteur : un bretteur vampire. Elle correspond donc bien à un build portée sur le combat à l'épée, mais aussi à un set vampirique :

Réduction du temps de recharge des capacités vampiriques

Réduction du camp en endurance des attaques

Restauration améliorée des charges d'activation après attaques

Restauration améliorée des charges d'activation après parades parfaites