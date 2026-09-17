Si vous souhaitez vous équiper de la meilleure épée mythique pour un build Vampirisime dans The Blood of Dawnwalker, voici un guide pour vous aider à la trouver.

Avec la double identité humaine et vampire du personnage qu'on incarne, The Blood of Dawnwalker met une certaine emphase sur le fait d'équiper de façon distincte chacune des deux facettes de sa personnalité. Si vous cherchez justement à optimiser au mieux votre équipement pour sa forme vampirique, il n'existe pas meilleure arme mythique que Vrakhir. Celle-ci se mérite toutefois, car est en étroit lien avec Lacra, une des trois romances possibles du jeu.

Où trouver l'épée mythique Vrakhir dans The Blood of Dawnwalker ?

Pour trouver l'épée mythique Vrakhir dans The Blood of Dawnwalker, il faut en effet suivre la série de quêtes de Lacra, que vous rencontrez après avoir rejoint les rebelles de Râle ou vaincu Ambrus, l'un des lieutenants de Brencis. Plus précisément, la quête en question est « La Nuit des Horreurs », la toute dernière quête en lien avec la vampiresse. Voici la marche à suivre pour obtenir Vrakhir :

Suivez le feu follet en confiant avec Lacra vos plus grands regrets.

Trouvez la crypte où se trouve ce que cherche Lacra.

Trouvez un cadavre empalé dans ladite crypte.

L'arme qui l'empale est justement Vrakhir, que vous pourrez alors ajouter à votre inventaire et l'équiper à votre set vampirique dans The Blood of Dawnwalker.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets de l'épée mythique Vrakhir ?

Comme son nom l'indique, Vrahkir étant le terme pour qualifier les vampires dans The Blood of Dawnwalker, cette épée mythique affiche des statistiques très intéressantes pour un build Vampirisme, comme suit :

Augmentation des dégâts contre les mortels.

Augmentation de la santé vampirique maximale.

Baisse des coûts en santé des talents vampiriques.

Réduction des temps de recharge des talents vampiriques.

Les trois quarts des bonus de Vrakhir s'intéressent ainsi à la forme vampirique de Coen, augmentant sa santé maximale tout en permettant d'utiliser plus régulièrement et avec un coût en points de vie réduits les pouvoirs de vampire qu'il peut débloquer. Enfin, l'augmentation des dégâts contre les mortels est un bon bonus, ceux-ci représentant une grande partie des adversaires à affronter dans The Blood of Dawnwalker.