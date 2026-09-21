Si vous jalousez le style vestimentaire de Bakir, un des boss majeurs de The Blood of Dawnwalker, voici un guide pour obtenir son armure mythique unique.

Après celle d'Ambrus, nous allons maintenant nous intéresser à la manière d'obtenir l'armure mythique de Bakir dans The Blood of Dawnwalker. La marche à suivre est globalement la même, puisqu'il s'agit d'une récompense après avoir éliminé le second lieutenant de Brencis, et donc l'un des boss majeurs du jeu. Voyons donc ensemble le cheminement pour faire l'acquisition de sa tenue, entre autres trésors qu'il garde jalousement.

Débloquer la quête permettant d'affronter Bakir dans The Blood of Dawnwalker suit à peu le même cheminement que celui visant à combattre Ambrus.

Faire monter son niveau d'Infamie en sabotant diverses opérations dans la région qu'occupe Bakir, comme éliminer des gardes ou mettre fin à des opérations de racket ou d'humiliation publique.

Après une dizaine de missions de sabotage, la barre de colère de Bakir sera à fond, ce qui déclenchera la quête permettant d'affronter ce second boss majeur de The Blood of Dawnwalker.

Allez-y de préférence avec un Coen de niveau 20-25 et des sets humain et vampire bien équipés, puisque cette quête se déroulera tant de jour que de nuit.

Un certain Farkas vous invitera alors à rejoindre le Tournoi de la Lune, organisé par Bakir, afin d'y récupérer un objet de famille.

Participez au Tournoi de la Lune, où vous devrez absolument garder votre masque et ne pas utiliser vos pouvoirs vampiriques, au risque d'être disqualifié.

En fonction de vos choix, affrontez Bakir : Après le banquet pour célébrer votre victoire au Tournoi. Dans la salle du trésor où il vous invite à récupérer la récompense de votre choix. Vous pouvez également choisir de ne pas l'affronter, mais dans ce cas adieu son armure, entre autres récompenses bien plus utiles qu'un trésor ou de l'argent.





© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment vaincre Bakir afin d'obtenir son armure mythique et d'autres récompenses ?

Après avoir terminé le Tournoi de la Lune, vous pourrez donc affronter Bakir, second boss majeur de The Blood of Dawnwalker. Voici quelques conseils pour vous aider à en venir à bout :

Bakir a un style de combat brutal porté sur le pugilat. Il va donc utiliser ses poings et ses pieds pour vous asséner de puissants coups, et essayer de vous saisir. Pensez donc à parer ses coups de griffes et à esquiver le reste ;

Il va également invoquer régulièrement des nuées d'oiseaux de sang en ligne droite ou sortant du sol, que vous n'aurez d'autre choix que d'esquiver ;

Il est impossible d'utiliser la capacité Morsure Vorace sur lui, pensez donc à prendre des fioles de sang pour vous soigner.

Quelles récompenses après avoir vaincu Bakir ?

Si vous avez réussi à berner Bakir assez pour arriver dans sa salle au trésor, vous aurez de nombreuses récompenses d'une grande valeur. Voici globalement ce que vous pouvez obtenir après avoir vaincu ce boss majeur de The Blood of Dawnwalker salle du trésor ou non :

L'Armure de Bakir

Le talent actif vampirique Envoûtement, qui permet de contrôler l'esprit d'un ennemi, à condition bien sûr d'avoir bu le sang de Bakir.

Dans la salle du trésor, vous trouverez aussi : L'objet de famille de Farkas, à utiliser comme bon vous semble, avec plusieurs choix aux conséquences diverses Les puissants bracelets mythiques Vrakhirs. Beaucoup d'objets à vendre et d'argent.







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Quelles sont les statistiques et effets de l'Armure de Bakir dans The Blood of Dawnwalker ?

Comme la Cuirasse d'Ambrus et les autres armures mythiques de The Blood of Dawnwalker, celle de Bakir octroie donc quatre bonus, qui sont idéales pour un build épéiste, car améliorent les dégâts armés et la gestion de l'endurence, comme suit :

Augmentation des dégâts armés ;

Augmentation du gain d'endurance après des parades parfaites ;

Réduction du coût en endurance des blocages ;

Réduction du coût en endurance des esquives.