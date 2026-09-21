Le Plastron d'Isbrand est clairement l'une des armures mythiques uniques les plus classes et puissantes de The Blood of Dawnwalker, et voici où la trouver.

Isbrand est un personnage important à plus d'un titre dans l'intrigue de The Blood of Dawnwalker, et une partie de la quête de puissance de Coen va forcément l'amener à le croiser. En revanche, son armure d'une classe folle en plus de présenter des statistiques parfaites pour un build de vampire orienté sur le combat avec les griffes, il est possible de la rater si on ne fait pas attention. Suivez donc le guide si vous souhaitez que Coen la porte fièrement.

Où trouver le Plastron d'Isbrand dans The Blood of Dawnwalker ?

Comme pour l'épée mythique Vrakhir, le Plastron d'Isbrand est à récupérer dans le cadre de la série de quêtes en lien avec Lacra et la possible romance de la vampiresse dans The Blood of Dawnwalker. C'est plus précisément durant la quête Ruche et Nectard que vous pourrez l'obtenir :

Après avoir découvert là où se trouve la grotte où réside Isbrand avec Lacra, suivez le cheminement de la caverne.

Une fois dans une crypte, vous devrez soit trouver votre chemin par vous-même, ou vous faire guider par les kobolds si vous avez choisir de les épargner, et convaincu Lacra de vous faire confiance.

Dans la chambre où se trouvent les restes d'Isbrand, vous devrez affronter un kobold géant corrompu.

Après l'avoir vaincu, n'interagissez pas tout de suite avec Isbrand, et fouillez plutôt un coffre qui se trouve dans la pièce.

Vous y trouverez le Plastron d'Isbrand, une des plus puissantes armures mythiques de The Blood of Dawnwalker.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets du Plastron d'Isbrand ?

Armure mythique de vampire oblige, le Plastron d'Isbrand s'adresse exclusivement à la partie vampirique du personnage principal de The Blood of Dawnwalker, en améliorant notamment la santé de sa forme vampire, la santé restaurant en buvant du sang, mais aussi les chances et dégâts critiques avec les griffes. Il s'agit donc d'une armure mythique très puissante à porter la nuit tombée.

Augmentation de la santé vampirique maximale ;

Augmentation de la restauration en buvant du sang ;

Hausse des chances de critique des griffes ;

Hausse des dégâts critiques des griffes.