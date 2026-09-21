Comment résoudre les énigmes de tous les codes de Marvel’s Wolverine et où se trouvent-ils ? On vous donne la solution à chacune d’entre elles.

Depuis sa sortie, Marvel’s Wolverine polarise autour de ses fameuses traînées bleues, jugées trop intrusives par une partie des joueurs. Pour autant, le jeu « cache » quelques énigmes à découvrir et résoudre par soi-même, dont des digicodes bloquant l’accès à des salles plus secrètes. Nous vous avons compilé la solution pour tous les codes de Marvel’s Wolverine, image à l’appui. Celui qui devrait vous donner le plus de mal est sans doute celui du chapitre « Japon – Rancœur » pour pénétrer dans la pièce de Shiro Yoshida. Voici où les trouver et comment résoudre les énigmes de Marvel’s Wolverine facilement.

La liste de tous les codes de Marvel's Wolverine

Code de l'ascenseur du 1er étage (Madripoor) : 0514

: 0514 Code du souterrain (Madripoor) : 0291

: 0291 Le code du laboratoire (Madripoor) : 5413

: 5413 Code du Penthouse (Japon) : 1924.

Quel est le code de l'ascenseur du 1er étage du bâtiment de Madripoor ?

Lors de la mission Mutant Détecté à Madripoor vous trouverez un code à entrer dans le bâtiment au premier étage, près d'un ascenseur. Le code à entrer est : 0514.

Quel est le code du souterrain de Madripoor ?

En continuant à avancer dans la mission « Mutant Détecté » de Marvel’s Wolverine, vous rencontrerez un second code à entrer dans le sous-terrain. Si vous ne souhaitez pas résoudre l’énigme et passer directement à la suite, il vous suffit d’entrer le chiffre : 0291.

Quel est le code du laboratoire de Madripoor dans Marvel's Wolverine ?

Cette mission vous amènera ensuite dans un laboratoire secret, juste après avoir traversé un portail. Vous verrez une porte près d’une caisse juste avant d’aller combattre le prototype. Le code à entrer pour débloquer la porte est : 5413.

Quel est le code du Penthouse au Japon dans Marvel's Wolverine ?

Lors de la troisième mission au Japon, vous tomberez nez à nez avec un digicode dans le placard du penthouse. Normalement, vous devrez résoudre une énigme en fouillant parmi les livres de la bibliothèque, mais vous pouvez directement rentrer le code suivant : 1924.

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