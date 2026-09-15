Vous avez manqué l’une des bouteilles de whisky dans Marvel’s Wolverine ? Pas de panique : voici l’emplacement exact des 20 bouteilles à récupérer dans le titre PS5.

Dans Marvel’s Wolverine comme dans tout bon jeu d’action-aventure qui se respecte, de multiples collectibles peuvent être ramassés en cours de route. Parmi eux se trouvent notamment les bouteilles de whisky, qui sont au nombre de 20 et qui vous permettront d’obtenir des anecdotes supplémentaires sur le passé de Logan, notamment au sein de la Team X. Voici où et comment toutes les obtenir au cours de votre aventure.

Le titre d’Insomniac Games étant très linéaire, il vous sera dans l’ensemble plutôt facile de les trouver sur votre chemin. Pour ce faire, veillez notamment au comportement de Logan, qui se mettra parfois à renifler en évoquant la présence d’une bouteille dans les environs. Vous pourrez alors en suivre la trace à l’aide des traînées bleues.

Mais parce que certaines sont tout de même cachées en dehors du chemin principal, vous pouvez également vous faciliter la tâche en vous rendant dans l’onglet « Adaptations » du menu, et en utilisant l’un de vos points pour obtenir la compétence « Dénicheur de whisky », qui renforce les sens de Wolverine pour qu’il puisse les détecter de plus loin et à travers les obstacles.

Où trouver les bouteilles de whisky dans Marvel’s Wolverine ?

#1 Étrange whisky | Mission « Canada – Retour au bercail »

La bouteille de whisky se trouve dans la chambre de Wolverine. Vous tomberez naturellement dessus en suivant l’histoire.

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#2 Incredible 181 | Mission « Canada – Celle qui a fui »

Dans la première zone après être sorti de la planque des mutants, prenez sur la droite au lieu de suivre les traces de Jean Grey et cherchez un garage fermé par une porte en bois. Cassez-la pour révéler la bouteille de whisky à l’intérieur.

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#3 Cold Lake | Mission « Canada – Un avant-goût de l’enfer »

Dans la zone avec tous les conteneurs où se trouve également la Porte cauchemardesque, partez sur la gauche en arrivant et cherchez une porte jaune qu’il est possible de casser. La bouteille de whisky se trouve dans la pièce à l’intérieur.

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#4 Blood Debt | Mission « Canada – Errance »

Lorsque vous cherchez les quatre pages dessinées par Sangsue, rendez-vous dans le labo de Walter. La bouteille de whisky se trouve dans la salle du fond.

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#5 Not Dead Yet | Mission « Canada – Quelque chose de plus fort »

Une fois arrivé dans la zone avec une petite étendue d’eau, partez tout droit jusqu’à apercevoir une grotte sur la droite, non loin de l’objectif. Escaladez à l’intérieur pour trouver la bouteille de whisky.

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#6 Tenth Man | Mission « Madripoor – Toc toc »

Juste après l’effondrement de la tour, entrez dans le bâtiment sur votre droite. La bouteille de whisky se trouve sur une table au centre de la pièce.

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#7 Fist of Legend | Mission « Madripoor – Mutant détecté »

Après avoir survécu au réacteur en fusion, prenez la sortie à droite et allez jusqu’à la pièce suivante. Au lieu de suivre l’odeur de Trask, partez sur la gauche et ouvrez la porte avec le code 5413. Entrez dans le laboratoire, passez par la grille au fond et rendez-vous dans l’autre pièce pour trouver la bouteille de whisky.

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#8 The Old Man | Mission « Madripoor – Une dernière mission »

Après l’altercation entre Wolverine et Dents de sabre sur la terrasse du Princess Bar, récupérez la bouteille de whisky qu’il a laissée derrière lui.

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#9 Le Borgne | Mission « Japon – Énerve-toi »

Après être entré dans le bar avec Jean, descendez les escaliers et prenez sur la droite pour entrer dans les toilettes. Activez la machine à bisou, et attendez qu’elle reparte au fond de la pièce pour pouvoir récupérer la bouteille de whisky cachée.

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#10 Fatal Attraction | Mission « Japon – Rancœur »

Une fois arrivé dans l’immeuble en construction après avoir escaladé les échafaudages, brisez la porte devant vous et descendez au fond, là où une caisse de matériaux se trouve. Partez sur la droite et montez au fond pour récupérer la bouteille de whisky.

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#11 Best There Is | Mission « Japon – Jeu d’ombres »

En partant du toit où vous avez désactivé le troisième générateur, rendez-vous sur le petit toit situé en face, et sautez sur la terrasse à votre gauche. La bouteille de whisky vous attend sur une petite table.

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#12 | Berserker Brew | Mission « Japon – Jeu d’ombres »

Après que Wolverine ait retrouvé Jean au repère de la Main, avancez jusqu’à la pièce suivante. La bouteille se trouve sur une table.

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#13 Hand of God | Mission « Japon – La mort appelle la mort »

Après avoir été attaqué par les membres de la Main, passez par le nouvel accès ouvert dans la cuisine pour reprendre votre route. La bouteille de whisky se trouvera sur votre chemin, avant de descendre dans la pièce suivante.

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#14 Revolto | Mission « Japon – On se trompait »

Après la rencontre avec Essex, retournez dans la rue et prenez la ruelle en face. À l’intersection, prenez sur votre gauche. La bouteille de whisky se trouve derrière le camion.

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#15 Itsu Single Malt | Mission « Japon – Et l’enfer le suivait »

En escaladant la falaise, juste après le moment où Jean aide Wolverine à grimper à l’aide des pierres qui ont failli l'écraser, prenez sur votre droite pour descendre en contrebas. La bouteille de whisky se trouve au bout du chemin.

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#16 Wild Canadian Whisky | Mission « Madripoor – Au plus bas »

En direction de la tour radio, lorsque vous arrivez sur le toit où Jean se débarrasse du premier sniper qui vous attaque, retournez-vous et rendez-vous dans le petit renfoncement juste derrière pour trouver la bouteille du whisky.

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#17 Little Uncle | Mission « Madripoor – Au plus bas »

Après la cinématique de la tour radio, prenez la tyrolienne et montez sur le petit toit où se trouve la Porte cauchemardesque. Rendez-vous au bord droit de celui-ci et regardez en contrebas pour y apercevoir la bouteille de whisky, située sur un petit toit en face.

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#18 Blood & Bourbon | Mission « Madripoor – Les jeux sont faits »

Dès votre arrivée dans la salle de casino, montez à l’étage et cherchez le bar situé juste au-dessus de l’entrée. Interagissez avec la serveuse pour obtenir la bouteille de whisky.

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#19 Captain Terror | Mission « Madripoor – Phase de test »

En vous dirigeant vers le marché au poisson après avoir combattu des sentinelles, la bouteille de whisky se trouve sur votre chemin tandis que vous parcourez les toits.

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#20 Ol’ Canucklehead | Mission « Madripoor – Toujours debout »

À partir de votre point d’arrivée dans la zone, partez sur la gauche pour atteindre une ruelle où se trouve une sentinelle. Après l’avoir vaincue, passez par l’immense trou dans le mur à votre gauche pour entrer dans le Princes Bar, et montez à l’étage pour y trouver la bouteille de whisky.