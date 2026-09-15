Envie de vous acheter de nouvelles tenues dans Marvel’s Wolverine ? Voici où trouver les 68 caisses de matériaux disséminées dans le jeu, disponible en exclusivité sur PS5.

Le nouveau titre d’Insomniac Games, Marvel’s Wolverine, est peut-être un jeu linéaire dans la forme, mais il regorge pourtant de collectibles à ramasser. Et parmi les plus nombreux que l’on peut débusquer au cours des différents niveaux se trouvent 68 caisses de matériaux, toutes destinées à vous permettre d’obtenir les différentes tenues disponibles pour Logan ; en améliorant au passage sa barre de santé. Voici le guide de tous les emplacements.

Comment repérer plus facilement les caisses de matériaux ?

Marvel's Wolverine étant un jeu pensé pour être linéaire, vous n'aurez dans l'ensemble aucune difficulté à trouver la plupart des caisses sur votre chemin. Pour ce faire, soyez notamment attentif au bruit émis par votre manette DualSense, qui produira un son particulier lorsque vous vous trouverez à proximité de l'une d'elles.

Mais parce que certaines peuvent tout de même être cachées en dehors de la route principale, sachez que vous pouvez également vous faciliter la tâche en allant dans l'onglet « Adaptations » du menu, et en utilisant l'un de vos points pour obtenir la compétence « Dénicheur de caisses », qui renforce les sens de Wolverine pour qu'il puisse les détecter de plus loin et à travers les obstacles.

Où trouver les caisses de matériaux dans Marvel’s Wolverine ?

Mission « Canada – Retour au bercail » - Caisses 1 et 2

La première caisse se trouve dans le laboratoire de Walter en suivant le cours de l’histoire. Vous ne pouvez pas la manquer.

se trouve dans le laboratoire de Walter en suivant le cours de l’histoire. Vous ne pouvez pas la manquer. La deuxième caisse se trouve dans la chambre de Dents de Sabre en suivant le cours de l’histoire. Vous ne pouvez pas la manquer.



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Mission « Canada – Celle qui a fui » - Caisses 3 à 6

Lorsque vous suivez les traces de Jean Grey, la première caisse de matériaux se trouve dans la zone remplie de rondins de bois, cachée entre plusieurs grosses caisses à gauche de l’entrée.

de matériaux se trouve dans la zone remplie de rondins de bois, cachée entre plusieurs grosses caisses à gauche de l’entrée. Juste après la caisse précédente, poursuivez votre route jusqu’à arriver à un immeuble délabré où un Reaver doit être éliminé. Descendez au plus profond et cherchez le repaire secret d’un mutant, caché dans un tuyau, pour y trouver la deuxième caisse .

. Toujours en suivant les traces de Jean Grey, la troisième caisse se trouve cachée dans la forêt en prenant sur la droite lorsque vous croisez la Porte cauchemardesque du niveau.

se trouve cachée dans la forêt en prenant sur la droite lorsque vous croisez la Porte cauchemardesque du niveau. Quand Wolverine arrive sur les docks, passez la première zone avec les ennemis et le camion et rendez-vous dans la seconde. La quatrième caisse se trouve en hauteur, sur la plateforme où un conteneur suspendu fait des allers-retours.







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Mission « Canada – Un avant-goût de l’enfer » - Caisses 7 à 10

Après avoir tué les premiers ennemis, passez dans la seconde arène et cherchez sur la gauche, au bord de la falaise, pour y trouver la première caisse de matériaux.

de matériaux. En partant de la première caisse du niveau, tournez le dos au vide et foncez tout droit à l’opposé pour trouver la deuxième caisse au bout d’un renfoncement.

au bout d’un renfoncement. Dans la zone où sont garés tous les camions de Trask, vous trouverez la troisième caisse tout à gauche, près d’une caravane.

tout à gauche, près d’une caravane. À votre arrivée dans la zone avec les conteneurs, où se trouvent également la Porte cauchemardesque et la bouteille de whisky, cherchez un camion ouvert. La quatrième caisse se trouve à l’intérieur.







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Mission « Canada – Errance » - Caisse 11

Au moment où Wolverine doit chercher les quatre pages dessinées par Sangsue, passez devant le labo de Walter et la salle de conférence pour vous rendre dans l’entrée. La caisse de matériaux vous y attend.

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Mission « Canada – Quelque chose de plus fort » - Caisses 12 à 15

Lorsque vous arrivez dans la zone avec une petite étendue d’eau, partez sur la droite et cherchez une petite zone située en hauteur pour y trouver la première caisse .

. Juste après avoir libéré le loup, avancez jusqu’au bout du chemin et prenez sur votre gauche. Suivez la route jusqu’à recroiser celle du loup et cherchez l’arbre renversé pour trouver la deuxième caisse de matériaux.

de matériaux. Juste après avoir récupéré la caisse précédente, poursuivez votre chemin jusqu’au prochain embranchement, et prenez sur la droite. Rendez-vous à la cabane de pêcheur pour y trouver la troisième caisse .

. En arrivant à la cabane de Logan, partez tout de suite sur la droite pour pouvoir ramasser la quatrième caisse avant de poursuivre le niveau.







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Mission « Madripoor – Toc toc » - Caisses 16 et 17

Au moment où Wolverine doit entrer dans la centrale électrique de Trask, rendez-vous derrière le bureau situé en face pour y trouver la première caisse .

. Après être sorti de l’ascenseur et avoir nettoyé la zone, rendez-vous à l’étage et engouffrez-vous dans le conduit présent dans le mur, à droite du chemin menant vers la suite du niveau. La deuxième caisse s’y trouve.



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Mission « Madripoor – Mutant détecté » - Caisses 18 à 21

Dès votre arrivée dans la tour de Trask, la première caisse de matériaux se trouve en face, derrière le bureau d’accueil.

de matériaux se trouve en face, derrière le bureau d’accueil. Après avoir survécu à l’attaque dans la salle de contrôle, prenez la sortie ouverte par Mystique. La deuxième caisse se trouve à votre droite, juste après la porte.

se trouve à votre droite, juste après la porte. Après la cinématique dévoilant les plans de Trask, prenez la sortie et suivez le couloir jusqu’au premier embranchement. Prenez à gauche et entrez le code 0291 pour ouvrir la porte afin de récupérer la troisième caisse .

. Juste après avoir survécu au réacteur en fusion, rendez-vous sur la gauche de la pièce pour trouver la quatrième caisse de matériaux.







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Mission « Madripoor – Une dernière mission » - Caisses 22 à 24

Dès que vous prenez le contrôle de Wolverine au Princess Bar, rendez-vous à l’arrière par la pièce près du jukebox pour y trouver la première caisse .

. En poursuivant la trace de Jean à l’extérieur, suivez la route jusqu’à atteindre un escalier au bout de la rue. Au lieu de monter, descendez sur votre gauche pour récupérer la deuxième caisse .

. En poursuivant la Main, Wolverine combat quelques ennemis en arrivant au port. La troisième caisse trouve au bout d’un ponton sur votre gauche.





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Mission « Japon – Énerve-toi » - Caisses 25 à 29

En partant du camion de pompiers en étant à la recherche de Jean, allez jusqu’à l’embranchement avec le panneau « Smash Compete » et prenez sur votre gauche. Dès que vous le pouvez, enfoncez-vous dans une ruelle à droite pour y trouver la première caisse .

. Après avoir pris l’ascenseur dans le bar, allez immédiatement dans la pièce à votre droite pour y trouver la deuxième caisse .

. Lorsque vous aurez réussi à mettre un terme à l'illusion en brisant les deux encensoirs, prenez la sortie et partez au bout du couloir sur votre droite pour y récupérer la troisième caisse.

Après avoir trouvé le médaillon dans les grottes de la Main, montez jusqu’en haut pour rejoindre Jean. En sortant, rendez-vous à l’opposé du pont pour y trouver la quatrième caisse .

. Une fois que vous aurez quitté les grottes à l’aide de l’ascenseur, vous trouverez la cinquième caisse dans la première pièce, près d’une étagère.









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Mission « Japon – Rancœur » - Caisses 30 à 33

Une fois arrivé sur les toits de la ville, prenez la première tyrolienne et grimpez jusqu’au toit suivant. Allez en face pour trouver la première caisse de matériaux cachée derrière d’autres caisses à détruire.

de matériaux cachée derrière d’autres caisses à détruire. En arrivant à l’immeuble Yoshida, montez sur les échafaudages à votre gauche. La deuxième caisse se trouve sur votre chemin.

se trouve sur votre chemin. Une fois entré dans l’immeuble en construction après avoir escaladé les échafaudages, brisez la porte devant vous et descendez en face. La troisième caisse est là.

est là. Juste après que Jean ait rattrapé Wolverine de justesse sur la plateforme, descendez de cette dernière et rendez-vous dans la pièce en contrebas pour y trouver la quatrième caisse.







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Mission « Japon – Jeu d’ombres » - Caisses 34 à 40

En entrant dans la salle d’arcade, descendez les premiers escaliers. Avant d’entrer dans la pièce principale, prenez sur votre gauche et descendez les escaliers pour y trouver la première caisse.

En grimpant sur les toits de la ville à la recherche du troisième générateur à désactiver, sautez sur les toits d’en face pour y trouver la deuxième caisse près d’un tuyau.

près d’un tuyau. En route pour accéder au paquet de détecteurs sur les toits, la troisième caisse se trouve sur celui situé derrière ces derniers. Servez-vous des cordes disponibles pour pouvoir l’atteindre.

se trouve sur celui situé derrière ces derniers. Servez-vous des cordes disponibles pour pouvoir l’atteindre. En partant du toit où se trouve le paquet de détecteurs, prenez la tyrolienne et descendez sur le toit inférieur à votre droite. La quatrième caisse s’y trouve.

s’y trouve. Une fois Wolverine déposé sur le chantier par le livreur, prenez sur votre gauche et allez au bout du chemin. La cinquième caisse se trouve à côté de la pelleteuse.

se trouve à côté de la pelleteuse. En arrivant dans la pièce cachée derrière le repaire de la Main, partez à gauche quand vous entrez dans la grotte afin de trouver la sixième caisse dans un coin.

dans un coin. De retour sur les toits de la ville pour retourner à l’appartement de Shiro, prenez la première tyrolienne et laissez-vous tomber sur le premier toit pour récupérer la septième caisse de matériaux.













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Mission « Japon – La mort appelle la mort » - Caisses 41 à 43

Dès le début du niveau, partez sur votre gauche afin de trouver la première caisse sur le toit.

sur le toit. Après avoir passé la salle de sécurité, descendez les escaliers et passez sous le tuyau à droite pour trouver la deuxième caisse .

. Une fois la salle de vapeur passée, cassez le mur et engouffrez-vous dans le couloir. Avant de passer par la cage d’ascenseur, prenez à droite pour trouver la troisième caisse au bout du couloir.





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Mission « Japon – On se trompait » - Caisses 44 à 48

Après avoir quitté la boutique, suivez la rue jusqu’à atteindre un camion sur la route. La première caisse se trouve derrière.

se trouve derrière. Une fois entré dans le club, tuez tous les ennemis et récupérez la deuxième caisse en hauteur.

en hauteur. Après que Wolverine ait croisé les soldats de la Main dans la rue, continuez votre route jusqu’à atteindre une voiture accidentée et partez sur la gauche. Entrez dans la ruelle au bout à droite pour y trouver la troisième caisse .

. Après une grosse session de combat contre la Main et un mutant, suivez la route jusqu’à atteindre un bâtiment. Avant d’y entrer, regardez sur la gauche près d’un camion pour y récupérer la quatrième caisse de matériaux , cachée derrière d’autres caisses.

, cachée derrière d’autres caisses. Une fois les mutants de l’entrepôt vaincus, prenez la sortie et descendez les escaliers. La cinquième caisse se trouve en bas, sur votre gauche.









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Mission « Japon – Et l’enfer le suivait » - Caisses 49 à 52

Dès le début du niveau, avancez jusqu’à la position de Jean et prenez la ruelle à gauche, puis encore à gauche tout au bout. La première caisse se trouve ici.

se trouve ici. Juste avant le mémorial de la Main, prenez les escaliers à droite et montez jusqu’au stand de tir à l’arc. La deuxième caisse se trouve à gauche.

se trouve à gauche. Lorsque vous traversez la forêt pleine d’hommes de la Main, rejoignez le rassemblement tout au bout et regardez sur votre droite pour apercevoir la troisième caisse .

. Dès votre entrée dans le sanctuaire, regardez à droite pour trouver la quatrième caisse.







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Mission « Japon – Sinistres augures » - Caisse 53

À l’étage de l’appartement de Shiro, retournez dans sa pièce secrète pour y trouver la caisse de matériaux.

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Mission « Madripoor – Au plus bas » - Caisses 54 à 57

Après le premier combat, ouvrez le camion pour libérer les otages. La première caisse se trouve à l’intérieur.

se trouve à l’intérieur. Dans la zone suivante, éliminez tous les ennemis et ouvrez le deuxième camion situé en face pour y trouver la deuxième caisse .

. En partant de ce camion, rendez-vous dans la rue parallèle par la gauche et éliminez les ennemis dans la zone. Ouvrez le troisième camion pour obtenir la troisième caisse .

. En arrivant sur le toit où se trouve le premier sniper éliminé par Jean, rendez-vous sur le toit situé à votre droite pour y trouver la quatrième caisse.







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Mission « Madripoor – Les jeux sont faits » - Caisse 58

En vous dirigeant vers l’ascenseur pour le penthouse après le premier combat, prenez sur votre droite dans le couloir pour obtenir la caisse de matériaux.

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Mission « Madripoor – Phase de test » - Caisses 59 et 60

En vous dirigeant vers le théâtre pour rejoindre Jean, vous trouverez la première caisse dans une ruelle sur votre gauche, près de la voiture jaune.

dans une ruelle sur votre gauche, près de la voiture jaune. Toujours sur le chemin vers le théâtre, vous trouverez la deuxième caisse sur la place du marché, derrière des étals sur votre gauche.



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Mission « Madripoor – Toujours debout » - Caisses 61 à 65

Après avoir vaincu la première sentinelle, suivez le chemin jusqu’à arriver à une intersection. Prenez sur votre droite et entrez dans le bâtiment situé tout au fond. La première caisse s’y trouve.

s’y trouve. En suivant les traces de Jean dans les ruelles, la deuxième caisse se trouve dans un coin près d’une zone où rôde une sentinelle.

se trouve dans un coin près d’une zone où rôde une sentinelle. En arrivant dans le sous-sol du bar à nouilles, montez immédiatement dans la pièce située en hauteur sur votre gauche afin d’y trouver la troisième caisse .

. Après la rencontre entre Wolverine et Mystique, rendez-vous dans la zone où se trouvent toutes les sentinelles et tuez-les. La quatrième caisse vous attend ensuite au pied d’un bâtiment en ruines.

vous attend ensuite au pied d’un bâtiment en ruines. Juste après avoir repéré Jean au loin, descendez dans la rue en contrebas. La cinquième caisse se trouve près des deux Reavers.









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Mission « Madripoor – C’était notre rêve » - Caisses 66 à 68

Après avoir rejoint Jean en haut du clocher, la première caisse se trouve directement sur votre droite.

se trouve directement sur votre droite. Après la vision au Princess Bar, cassez la vitre et descendez dans la salle en contrebas. La deuxième caisse vous attend sur la gauche.

vous attend sur la gauche. Une fois la seconde vision avec Essex passée, entrez dans le laboratoire et montez les escaliers sur votre gauche pour y trouver la troisième caisse.