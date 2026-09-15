Vous avez manqué l’une des bouteilles de whisky dans Marvel’s Wolverine ? Pas de panique : voici l’emplacement exact des 20 bouteilles à récupérer dans le titre PS5.

Comme dans tout bon jeu d’action-aventure, Marvel’s Wolverine regorge de collectibles et autres éléments secrets à débusquer en cours de route. Parmi eux se trouvent notamment les Portes cauchemardesques, qui sont au nombre de 14 et qui vous permettront de vous lancer dans différents défis en vue d’en apprendre plus sur le passé de Logan. Voici où se trouve l’emplacement de chacune au cours de l’aventure.

Où trouver les Portes cauchemardesques dans Marvel’s Wolverine ?

#1 L’ennemi de mon ennemi | Mission « Canada – Retour au bercail »

Vous tomberez automatiquement dessus en progressant dans l’histoire. Il s’agit d’une épreuve de combat nécessitant de tuer des ennemis au niveau de rage 3.

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#2 Poursuivi par le passé | Mission « Canada – Celle qui a fui »

Vous tomberez sur cette Porte cauchemardesque en suivant les traces de Jean Grey, juste après les entrepôts situés au bord de l’eau. Il s’agit d’une épreuve de course nécessitant d’attendre la sortie dans le temps imparti.

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#3 Le chasseur chassé | Mission « Canada – Un avant-goût de l’enfer »

Vous la trouverez dans la zone avec tous les conteneurs, juste après avoir passé la pièce où vous découvrez les griffes incandescentes. Elle se trouve sur votre droite, cachée entre deux rangées de conteneurs. Il s’agit d’une épreuve de combat dans laquelle vous devez tuer les snipers Reavers.

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#4 Des temps difficiles | Mission « Canada – Quelque chose de plus fort »

La Porte cauchemardesque se trouve juste après avoir libéré le loup. Avancez jusqu’au bout du chemin, et prenez sur votre droite en suivant les racines pour la trouver au fond. Il s’agit d’une nouvelle épreuve de course.

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#5 Sans inhibitions | Mission « Madripoor – Mutant détecté »

Après avoir survécu au réacteur en fusion, prenez la sortie à droite et entrez dans la première pièce sur votre gauche. La Porte cauchemardesque se trouve à l’intérieur. Il s’agit d’une épreuve de combat nécessitant de tuer tous les ennemis.

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#6 Baroud d’honneur à Cold Pines | Mission « Madripoor – Une dernière mission »

En suivant la trace de Jean à l’extérieur du Princess Bar, vous pourrez apercevoir la porte dans une ruelle se trouvant sur votre droite. Il s’agit d’un défi spécial durant lequel l’objectif est de survivre le plus longtemps possible aux vagues d’ennemis.

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#7 Mille coupures | Mission « Japon – Énerve-toi »

Après avoir échappé au piège du télépathe, la Porte cauchemardesque se trouve directement dans la pièce où vous vous tenez. Il s’agit d’une épreuve de combat nécessitant de tuer des ennemis avec des coups critiques.

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#8 Shuffle à Shinjuku | Mission « Japon – Rancœur »

Après votre première rencontre avec les soldats de la Main, avancez dans la rue et grimpez sur le premier immeuble à gauche en suivant les racines. La porte se trouve dans la serre au bout de la terrasse. Il s’agit d’une nouvelle épreuve de course.

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#9 Coup de blues | Mission « Japon – La mort appelle la mort »

Après avoir passé la salle de sécurité, descendez les escaliers et prenez à gauche au bout du chemin pour trouver la Porte cauchemardesque. Il s’agit d’une nouvelle épreuve de course.

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#10 Torrent de larmes | Mission « Japon – Sinistres augures »

La porte apparaîtra juste devant Wolverine à l’étage de l’appartement de Shiro. Il s’agit d’un défi spécial durant lequel l’objectif est de survivre le plus longtemps possible aux vagues d’ennemis.

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#11 Du sang dans la jungle | Mission « Madripoor – Au plus bas »

Après la cinématique de la tour radio, prenez la tyrolienne et montez sur le toit directement en face de vous. La porte vous y attend. Il s’agit d’une épreuve de combat nécessitant de tuer tous les broyeurs Reavers.

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#12 Cartes sur table | Mission « Madripoor – Les jeux sont faits »

En vous dirigeant vers l’ascenseur pour le penthouse après le premier combat, prenez à gauche dans le couloir pour vous rendre à la Porte cauchemardesque. Il s’agit d’une nouvelle épreuve de course.

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#13 Le fil de la lame | Mission « Madripoor – Toujours debout »

En poursuivant la trace de Jean, une fois arrivé devant la porte avec le Reaver empalé, suivez les racines dans la ruelle sur votre droite pour arriver jusqu’à la porte. Il s’agit d’une nouvelle épreuve de course.

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#14 Confrontation bestiale | Mission « Madripoor – C’était notre rêve »

Après avoir tué les Reavers et avant de monter rejoindre Jean, la porte apparaît dans la pièce où vous vous trouvez. Il s’agit d’un défi spécial durant lequel l’objectif est de survivre le plus longtemps possible aux vagues d’ennemis.

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#15 Le Meilleur | Défi endgame

Contrairement aux précédents, ce défi se débloque automatiquement une fois l’histoire terminée et se trouve ainsi directement dans la cabane de Wolverine. Il s’agit d’un défi spécial durant lequel l’objectif est de survivre le plus longtemps possible aux vagues d’ennemis.