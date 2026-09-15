Vous n’arrivez pas à résoudre l’énigme du code dans l’appartement de Shiro dans Marvel’s Wolverine ? Voici comment le trouver et quel code utiliser pour pouvoir avancer.

Avec Marvel's Wolverine, Insomniac Games a indéniablement offert à la PS5 un nouveau blockbuster des plus explosifs. Mais comme tout bon jeu d'action-aventure, ce dernier n'hésite parfois pas à ralentir la cadence pour offrir des petits moments de calme, où exploration et résolution d'énigmes sont à l'honneur. C'est notamment le cas du chapitre « Japon – Rancœur », qui vous demande de trouver un code pour pouvoir pénétrer dans la pièce secrète de Shiro Yoshida. Voici où le trouver et comment résoudre l'énigme facilement.

Au cours de votre exploration de la demeure de Shiro, vous tomberez sur la présence d'un digicode, situé sur le mur devant le dressing, qui semble décidément receler bien plus que de simples étagères de vêtements. Contrairement aux précédentes énigmes similaires proposées par Marvel's Wolverine, celle-ci s'avère toutefois légèrement plus difficile à résoudre. Et pour cause : en raison d'un trop grand nombre d'empreintes, même Logan vous dira que trop de combinaisons sont possibles, et qu'il a donc besoin d'indices pour trouver le fameux code.

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Heureusement pour notre super-héros, Shiro est un homme qui semble douter de sa mémoire. Pour s'assurer de ne pas l'oublier, il a donc eu la bonne idée... d'organiser certains des livres de sa bibliothèque, située à l'étage près des escaliers, dans un ordre qui lui permettra de s'en rappeler très facilement. Ce qui, par la même occasion, permet à Wolverine de découvrir comment pénétrer dans son antre secret. Pour ce faire, rien de plus simple, il ne vous reste alors plus qu'à retourner jusqu'au dressing pour y entrer le code suivant :

1924

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Et voilà, vous n'avez plus qu'à entrer dans la pièce secrète pour pouvoir continuer votre aventure et découvrir tous les secrets cachés par Shiro dans son appartement. Pour rappel, Marvel's Wolverine est maintenant disponible en exclusivité sur PS5.