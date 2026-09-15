Vous souhaitez connaître la liste des 32 tenues disponibles dans Marvel’s Wolverine sur PS5, et surtout savoir comment les obtenir ? On vous explique tout dans notre guide.
À l’instar des jeux Marvel’s Spider-Man notamment, Insomniac Games propose avec Marvel’s Wolverine une multitude de tenues originales ou inspirées de la longue histoire du personnage à travers les âges comme les médias. Au total, ce sont ainsi 32 tenues et leurs griffes associées qui peuvent être débloquées par les joueurs, et équipées à tout moment au cours de l’aventure. Voici la liste complète des tenues et tout ce qu’il faut savoir pour les débloquer.
Comment débloquer les différentes tenues du jeu ?
Pour obtenir l’ensemble des tenues disponibles pour Logan dans Marvel’s Wolverine, rien de plus simple : il vous suffit de progresser dans l’histoire. En effet, la plupart d’entre elles se débloqueront naturellement au fil de votre progression, et n’auront alors plus qu’à être achetées en échange des matériaux trouvés dans les caisses de matériaux disséminées un peu partout au sein des différents niveaux du jeu.
Dans le lot, deux des tenues devront toutefois passer par l’accomplissement d’objectifs bien précis pour pouvoir être débloquées :
- Hellverine, pour laquelle il faudra atteindre le rang Adamantium dans tous les défis
- Minuit, pour laquelle vous devrez trouver toutes les bouteilles de whisky
La liste des 32 tenues disponibles dans Marvel’s Wolverine
Maintenant, si vous voulez avoir une idée plus précise des 32 tenues qu’il est possible d’enfiler dans Marvel’s Wolverine sur PS5, en voici la liste complète :
- Tactique Team X – Tout ce dont a besoin un agent mutant
- Débardeur – Un classique indémodable
- Renaissance guerrière – Quasiment indestructible
- Or standard – Montrez que vous faites partie de l’équipe
- Fang – Très, très old school
- Old Man Logan – Il a vieilli comme un bon vin. Un bon vin énervé, terrifiant et mortel
- Rouge Ultimate – Une tenue racée, furtive, stylée
- Ablation – Une armure renforcée pour un caractère bien trempé
- Arme X – Une monstruosité de la science moderne
- Avenir passé – Un style seventies cool pour un prix seventies qui fait rêver
- Chemise – Flanelle défense de qualité militaire. Lavage à froid. Séchage en machine autorisé
- Veste en cuir – Un look moderne pour un homme pas si moderne
- X-Force – Du noir, du rouge et de la fureur
- Bleu et or – Un look emblématique revisité
- Jaune Ultimate – Pas si jaune que ça, étonnamment
- Infiltré – Un vrai cauchemar ambulant
- Marvel Tokon: Fighting Souls – Une tenue stylée conçue pour le combat rapproché
- Marron classique – Cette tenue est la meilleure dans son domaine : le marron
- Débardeur noir – Toujours un classique, mais en noir
- Variant jaune – Voilà ce que ça donne quand deux potes vont à Hollywood
- Dessin animé – Le rendez-vous du mercredi après-midi
- Le Borgne – Un style mortel
- Sauvage – Pas de vêtements. Pas de pitié
- Minuit – Si vous voulez rôder en ville dans une tenue forgée magiquement, choisissez celle-ci
- Fugitif du futur – L’adamantium et un virus extraterrestre, enfin réunis
- Hellverine – Un feu infernal brûle en lui
- La Mort – Cheval vendu séparément
- Ère d’apocalypse – Franchement, qui a besoin de deux mains ?
- Incroyable – Le Wolverine original
- Nouveau cuir – Il porte encore l’odeur du cuir neuf
- Bestial – Libérez la bête qui est en vous
- Chasse nocturne – Le bleu fait ressortir les yeux de Logan. Les griffes font sortir les yeux de ses ennemis