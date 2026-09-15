Vous souhaitez connaître la liste des 32 tenues disponibles dans Marvel’s Wolverine sur PS5, et surtout savoir comment les obtenir ? On vous explique tout dans notre guide.

À l’instar des jeux Marvel’s Spider-Man notamment, Insomniac Games propose avec Marvel’s Wolverine une multitude de tenues originales ou inspirées de la longue histoire du personnage à travers les âges comme les médias. Au total, ce sont ainsi 32 tenues et leurs griffes associées qui peuvent être débloquées par les joueurs, et équipées à tout moment au cours de l’aventure. Voici la liste complète des tenues et tout ce qu’il faut savoir pour les débloquer.

Pour obtenir l’ensemble des tenues disponibles pour Logan dans Marvel’s Wolverine, rien de plus simple : il vous suffit de progresser dans l’histoire. En effet, la plupart d’entre elles se débloqueront naturellement au fil de votre progression, et n’auront alors plus qu’à être achetées en échange des matériaux trouvés dans les caisses de matériaux disséminées un peu partout au sein des différents niveaux du jeu.

Dans le lot, deux des tenues devront toutefois passer par l’accomplissement d’objectifs bien précis pour pouvoir être débloquées :

Hellverine , pour laquelle il faudra atteindre le rang Adamantium dans tous les défis

, pour laquelle il faudra atteindre le rang Adamantium dans tous les défis Minuit, pour laquelle vous devrez trouver toutes les bouteilles de whisky



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La liste des 32 tenues disponibles dans Marvel’s Wolverine

Maintenant, si vous voulez avoir une idée plus précise des 32 tenues qu’il est possible d’enfiler dans Marvel’s Wolverine sur PS5, en voici la liste complète :

Tactique Team X – Tout ce dont a besoin un agent mutant

– Tout ce dont a besoin un agent mutant Débardeur – Un classique indémodable

– Un classique indémodable Renaissance guerrière – Quasiment indestructible

– Quasiment indestructible Or standard – Montrez que vous faites partie de l’équipe

– Montrez que vous faites partie de l’équipe Fang – Très, très old school

– Très, très old school Old Man Logan – Il a vieilli comme un bon vin. Un bon vin énervé, terrifiant et mortel

– Il a vieilli comme un bon vin. Un bon vin énervé, terrifiant et mortel Rouge Ultimate – Une tenue racée, furtive, stylée

– Une tenue racée, furtive, stylée Ablation – Une armure renforcée pour un caractère bien trempé

– Une armure renforcée pour un caractère bien trempé Arme X – Une monstruosité de la science moderne

– Une monstruosité de la science moderne Avenir passé – Un style seventies cool pour un prix seventies qui fait rêver

– Un style seventies cool pour un prix seventies qui fait rêver Chemise – Flanelle défense de qualité militaire. Lavage à froid. Séchage en machine autorisé

– Flanelle défense de qualité militaire. Lavage à froid. Séchage en machine autorisé Veste en cuir – Un look moderne pour un homme pas si moderne

– Un look moderne pour un homme pas si moderne X-Force – Du noir, du rouge et de la fureur

– Du noir, du rouge et de la fureur Bleu et or – Un look emblématique revisité

– Un look emblématique revisité Jaune Ultimate – Pas si jaune que ça, étonnamment

– Pas si jaune que ça, étonnamment Infiltré – Un vrai cauchemar ambulant

– Un vrai cauchemar ambulant Marvel Tokon: Fighting Souls – Une tenue stylée conçue pour le combat rapproché

– Une tenue stylée conçue pour le combat rapproché Marron classique – Cette tenue est la meilleure dans son domaine : le marron

– Cette tenue est la meilleure dans son domaine : le marron Débardeur noir – Toujours un classique, mais en noir

– Toujours un classique, mais en noir Variant jaune – Voilà ce que ça donne quand deux potes vont à Hollywood

– Voilà ce que ça donne quand deux potes vont à Hollywood Dessin animé – Le rendez-vous du mercredi après-midi

– Le rendez-vous du mercredi après-midi Le Borgne – Un style mortel

– Un style mortel Sauvage – Pas de vêtements. Pas de pitié

– Pas de vêtements. Pas de pitié Minuit – Si vous voulez rôder en ville dans une tenue forgée magiquement, choisissez celle-ci

– Si vous voulez rôder en ville dans une tenue forgée magiquement, choisissez celle-ci Fugitif du futur – L’adamantium et un virus extraterrestre, enfin réunis

– L’adamantium et un virus extraterrestre, enfin réunis Hellverine – Un feu infernal brûle en lui

– Un feu infernal brûle en lui La Mort – Cheval vendu séparément

– Cheval vendu séparément Ère d’apocalypse – Franchement, qui a besoin de deux mains ?

– Franchement, qui a besoin de deux mains ? Incroyable – Le Wolverine original

– Le Wolverine original Nouveau cuir – Il porte encore l’odeur du cuir neuf

– Il porte encore l’odeur du cuir neuf Bestial – Libérez la bête qui est en vous

– Libérez la bête qui est en vous Chasse nocturne – Le bleu fait ressortir les yeux de Logan. Les griffes font sortir les yeux de ses ennemis