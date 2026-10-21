Vous faites la chasse aux trophées/succès et cherchez à mettre la main sur les plaques d’identité du chapitre 13 de Call of Duty Modern Warfare 4 ? Voici où les trouver.

Considéré comme l’une des meilleures campagnes de la franchise de ces dernières années, Call of Duty Modern Warfare 4 arrive avec un certain nombre de nouveautés. Parmi elles : la disparition des intels disséminés au sein des différents chapitres de la campagne, au profit de collectibles uniquement trouvables dans certains niveaux. Cela comprend alors une série de 64 notes, des objets de contrebande, mais aussi des plaques d’identité, qui font office de collectible unique à ramasser au cœur du chapitre 13 de l'histoire, « Évasion ».

Où trouver les plaques d’identité dans le chapitre 13 de Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Après le chapitre 3, « Obéir aux ordres », et le chapitre 10, « En territoire ennemi », le chapitre 13 de la campagne de Modern Warfare 4 apporte lui aussi son petit lot de collectibles à ramasser en cours de route. On parle plus précisément de deux notes, qui viennent ainsi clôturer la liste des 64 notes ramassables dans le jeu, mais aussi d’un collectible propre à ce niveau : les plaques d’identité. Ou plutôt la plaque d’identité du point de vue du joueur, puisqu’il n’y a en réalité qu’un seul objet du genre à récupérer ici. Voici où le trouver :

Dès que vous aurez quitté les quartiers, partez sur le côté droit du couloir à la recherche d’une porte non verrouillée

Pénétrez dans la pièce, puis cherchez-y un coffre-fort

Entrez le code 8410

Récupérez les plaques d’identité

Y a-t-il un trophée/succès lié au ramassage de ce collectible ?

À l’instar des autres collectibles de Modern Warfare 4, mettre la main sur les plaques d’identité du chapitre 13 de la campagne vous permettra bel et bien d’obtenir un trophée/succès dans la foulée : « Jamais oublié ». Notez qu’il s’agit du seul objectif qui est associé à ce chapitre-là, et ce malgré la présence de deux notes à ramasser. Car contrairement aux missions 3 et 10, où celles-ci peuvent faire l’objet d’un trophée/succès dédié, il n’est ici pas indispensable de récupérer les notes présentes sur votre chemin pour chasser le 100% de ce Modern Warfare 4.