Ne manquez aucune créatures marines du mois d'octobre dans Animal Crossing New Horizons. Notre guide complet est là pour vous aider à remonter chaque variété qui vous attend dans les profondeurs de l'océan cette automne. Nous vous indiquons aussi bien l'heure d'apparition que la taille de l'ombre selon le spécimen, ainsi que sa rareté et son prix de vente. De quoi vous faire des clochettes facilement aussi en somme !

Quelles sont les créatures marines d'octobre dans l'hémisphère nord d'ACNH ?

Au total, 22 créatures marines vous attendent en octobre dans Animal Crossing New Horizons si votre île se situe dans l'hémisphère nord. C'est donc la promesse de faire de belles prises cet automne. D'autant plus que certains spécimens passent leur dernier mois dans votre océan avant de revenir l'année prochaine. Si vous ne les avez pas encore dans votre collection, cherchez donc l'anguille de jardin et le bathynome géant.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Anguille de jardin 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes

Bathynome géant 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Corbeille de Vénus Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes

Langouste 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Quelles sont les créatures marines d'octobre dans le sud d'Animal Crossing New Horizons ?

Du côté de l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons, vous pouvez attraper jusqu'à 20 créatures marines différentes en octobre. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous allez donc pouvoir compléter votre collection comme il se doit et vous faire quelques clochettes à l'envie. Pensez d'ailleurs que c'est le dernier mois pour le concombre de mer, le crabe-araignée géant ainsi que le crabe des neiges. C'est le moment où jamais de remplir votre bébêtopédie avec les espèces qu'il vous manquerait.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Calmar luciole 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes Concombre de mer Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes

Crabe-araignée géant Toute la journée Très grande et très rapide Rare 12 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Halocynthia roretzi Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous nos guides Animal Crossing des créatures marines à l'année

La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :