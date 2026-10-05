Ne manquez aucune créatures marines du mois d'octobre dans Animal Crossing New Horizons. Notre guide complet est là pour vous aider à remonter chaque variété qui vous attend dans les profondeurs de l'océan cette automne. Nous vous indiquons aussi bien l'heure d'apparition que la taille de l'ombre selon le spécimen, ainsi que sa rareté et son prix de vente. De quoi vous faire des clochettes facilement aussi en somme !

Quelles sont les créatures marines d'octobre dans l'hémisphère nord d'ACNH ?

Au total, 22 créatures marines vous attendent en octobre dans Animal Crossing New Horizons si votre île se situe dans l'hémisphère nord. C'est donc la promesse de faire de belles prises cet automne. D'autant plus que certains spécimens passent leur dernier mois dans votre océan avant de revenir l'année prochaine. Si vous ne les avez pas encore dans votre collection, cherchez donc l'anguille de jardin et le bathynome géant.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Anguille de jardin Ã  attraper en plongÃ©e dans ACNH.

Anguille de jardin

 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Exemplaire de Bathynome geÃÂant, une crÃÂ©ature marine d'ACNH sur Nintendo Switch 2 et antÃÂ©rieure.
Bathynome géant		 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Une corbeille de VÃ©nus sous-marine d'AC New Horizons.

Corbeille de Vénus

 Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes
Le crabe gazami d'ACNH.

Crabe gazami

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une crevette nordique dans Animal Crossing New Horizons.

Crevette nordique

 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Animal Crossing New Horizons langouste.
Langouste		 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Quelles sont les créatures marines d'octobre dans le sud d'Animal Crossing New Horizons ?

Du côté de l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons, vous pouvez attraper jusqu'à 20 créatures marines différentes en octobre. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous allez donc pouvoir compléter votre collection comme il se doit et vous faire quelques clochettes à l'envie. Pensez d'ailleurs que c'est le dernier mois pour le concombre de mer, le crabe-araignée géant ainsi que le crabe des neiges. C'est le moment où jamais de remplir votre bébêtopédie avec les espèces qu'il vous manquerait.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Dans animal crossing new horizons, le calmar luciole est une crÃÂ©ature marine.
Calmar luciole		 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes
Le cocombre de mer, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Concombre de mer

 Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes
Le crabe-araignÃ©e gÃ©ant dans Animal Crossing New Horizons.


Crabe-araignée géant

 Toute la journée Très grande et très rapide Rare 12 000 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
Crabe des neiges dans Animal Crossing New Horizons.

Crabe des neiges

 Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Halocynthia roretzi dans Animal Crossing sur Nintendo Switch;

Halocynthia roretzi

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
Un poulpe de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous nos guides Animal Crossing des créatures marines à l'année

La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :