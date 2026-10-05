Collectionnez toutes les créatures marines d'octobre avec notre guide Animal Crossing: New Horizons valable pour la version Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 Edition.
Ne manquez aucune créatures marines du mois d'octobre dans Animal Crossing New Horizons. Notre guide complet est là pour vous aider à remonter chaque variété qui vous attend dans les profondeurs de l'océan cette automne. Nous vous indiquons aussi bien l'heure d'apparition que la taille de l'ombre selon le spécimen, ainsi que sa rareté et son prix de vente. De quoi vous faire des clochettes facilement aussi en somme !
Quelles sont les créatures marines d'octobre dans l'hémisphère nord d'ACNH ?
Au total, 22 créatures marines vous attendent en octobre dans Animal Crossing New Horizons si votre île se situe dans l'hémisphère nord. C'est donc la promesse de faire de belles prises cet automne. D'autant plus que certains spécimens passent leur dernier mois dans votre océan avant de revenir l'année prochaine. Si vous ne les avez pas encore dans votre collection, cherchez donc l'anguille de jardin et le bathynome géant.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Anguille de jardin
|4h du matin à 21h
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bathynome géant
|9h à 16h, puis 21h à 4h
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Corbeille de Vénus
|Toute la journée
|Moyenne et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Langouste
|21h à 4h du matin
|Grande et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Quelles sont les créatures marines d'octobre dans le sud d'Animal Crossing New Horizons ?
Du côté de l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons, vous pouvez attraper jusqu'à 20 créatures marines différentes en octobre. Que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous allez donc pouvoir compléter votre collection comme il se doit et vous faire quelques clochettes à l'envie. Pensez d'ailleurs que c'est le dernier mois pour le concombre de mer, le crabe-araignée géant ainsi que le crabe des neiges. C'est le moment où jamais de remplir votre bébêtopédie avec les espèces qu'il vous manquerait.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Calmar luciole
|21h à 4h du matin
|Très petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Concombre de mer
|Toute la journée
|Moyenne et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Rare
|12 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Halocynthia roretzi
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Tous nos guides Animal Crossing des créatures marines à l'année
La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :