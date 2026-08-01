Plongez dans les eaux profondes de votre île pour collectionner toutes les créatures marines d'août d'Animal Crossing New Horizons. Grâce à notre guide dédié, vous saurez où elles apparaissent et à quelle heure. Optimisez même votre chasse sous-marine en prenant connaissance du prix de vente si vous cherchez à vous remplir les poches de clochettes.

Toutes créatures marines d'août dans l’hémisphère nord

L'été continue en août dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. En tout cas, pour ce qui est de l'hémisphère nord. Si c'est de ce côté du globe que vous avez lancé votre partie, alors vous pourrez repêcher jusqu'à 24 créatures marines différentes lors de vos plongées dans l'océan. Repérez les ombres à la surface et enfilez votre combinaison et votre masque pour aller récupérer ces précieux spécimens.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Algue raisin de mer Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Anguille de jardin 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bathynome géant 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes Bénitier colossal Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette tigrée 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Halocynthia roretzi Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Limule 21h à 4h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Méduse Lune Toute la journée Petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Oursin Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes Oursin crayon 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Vampire des abysses 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Ver plat 16h à 9h du matin Très petite et très lente Commun 700 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

La liste des créatures marines en août dans le sud d'Animal Crossing New Horizons

La saison est évidemment inversée dans l'hémisphère sud. Dès lors, les profondeurs cachent un effectif plus réduit. Pour autant, vous aurez quand même de quoi compléter votre bébêtopédie et votre musée en août dans Animal Crossing New Horizons. Avec les 16 créatures marines à trouver, vous devriez remplir des trous dans votre collection. Maintenant, à vous d'enfiler votre combinaison et de plonger.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Corbeille de Vénus Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crabe royal Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous les guides Animal Crossign des créatures marines à l'année

Votre collection se complète tout au long de l'année. Avec tous nos guides Animal Crossing des créatures marines, soyez sûrs de trouver tous les spécimens disponibles dans le jeu mois après mois :