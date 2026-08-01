Plongez dans les eaux profondes de votre île pour collectionner toutes les créatures marines d'août d'Animal Crossing New Horizons. Grâce à notre guide dédié, vous saurez où elles apparaissent et à quelle heure. Optimisez même votre chasse sous-marine en prenant connaissance du prix de vente si vous cherchez à vous remplir les poches de clochettes.

Toutes créatures marines d'août dans l’hémisphère nord

L'été continue en août dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. En tout cas, pour ce qui est de l'hémisphère nord. Si c'est de ce côté du globe que vous avez lancé votre partie, alors vous pourrez repêcher jusqu'à 24 créatures marines différentes lors de vos plongées dans l'océan. Repérez les ombres à la surface et enfilez votre combinaison et votre masque pour aller récupérer ces précieux spécimens.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
Algue raisin de mer Ã  collecter dans Animal Crossing New Horizons.

Algue raisin de mer

 Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Anguille de jardin Ã  attraper en plongÃ©e dans ACNH.

Anguille de jardin

 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Exemplaire de Bathynome geÌant, une crÃ©ature marine d'ACNH sur Nintendo Switch 2 et antÃ©rieure.

Bathynome géant

 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes
Le bÃ©nitier colossal d'Animal Crossing New Horizons.

Bénitier colossal

 Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Le crabe gazami d'ACNH.

Crabe gazami

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Crevette tigrÃ©e, une crÃ©ature marine de New Horizons.

Crevette tigrée

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Halocynthia roretzi dans Animal Crossing sur Nintendo Switch;

Halocynthia roretzi

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
La limule peut Ãªtre collectÃ©e dans AC New Horizons.

Limule

 21h à 4h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
MÃ©duse lune, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Méduse Lune

 Toute la journée Petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
L'oursin classique d'Animal Crossing New Horizons.

Oursin

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes
L'oursin crayon d'ACNH.

Oursin crayon

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
L'Ã©tonnant vampire des abysses d'Animal Crossing New Horizons.

Vampire des abysses

 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes
Un ver plat d'Animal Crossing New Horizons.

Ver plat

 16h à 9h du matin Très petite et très lente Commun 700 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

La liste des créatures marines en août dans le sud d'Animal Crossing New Horizons

La saison est évidemment inversée dans l'hémisphère sud. Dès lors, les profondeurs cachent un effectif plus réduit. Pour autant, vous aurez quand même de quoi compléter votre bébêtopédie et votre musée en août dans Animal Crossing New Horizons. Avec les 16 créatures marines à trouver, vous devriez remplir des trous dans votre collection. Maintenant, à vous d'enfiler votre combinaison et de plonger.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Une corbeille de VÃ©nus sous-marine d'AC New Horizons.

Corbeille de Vénus

 Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
Crabe des neiges dans Animal Crossing New Horizons.

Crabe des neiges

 Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes
Un crabe royal dans New Horizons sur Switch.

Crabe royal

 Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes
Une crevette nordique dans Animal Crossing New Horizons.

Crevette nordique

 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous les guides Animal Crossign des créatures marines à l'année

Votre collection se complète tout au long de l'année. Avec tous nos guides Animal Crossing des créatures marines, soyez sûrs de trouver tous les spécimens disponibles dans le jeu mois après mois :