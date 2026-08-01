Retrouvez toutes les créatures marines d'Animal Crossing New Horizons en août 2026 avec notre guide complet. À vous de jouer.
Plongez dans les eaux profondes de votre île pour collectionner toutes les créatures marines d'août d'Animal Crossing New Horizons. Grâce à notre guide dédié, vous saurez où elles apparaissent et à quelle heure. Optimisez même votre chasse sous-marine en prenant connaissance du prix de vente si vous cherchez à vous remplir les poches de clochettes.
Toutes créatures marines d'août dans l’hémisphère nord
L'été continue en août dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. En tout cas, pour ce qui est de l'hémisphère nord. Si c'est de ce côté du globe que vous avez lancé votre partie, alors vous pourrez repêcher jusqu'à 24 créatures marines différentes lors de vos plongées dans l'océan. Repérez les ombres à la surface et enfilez votre combinaison et votre masque pour aller récupérer ces précieux spécimens.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Algue raisin de mer
|Toute la journée
|Petite et immobile
|Commun
|900 clochettes
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Anguille de jardin
|4h du matin à 21h
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bathynome géant
|9h à 16h, puis 21h à 4h
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Bénitier colossal
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette tigrée
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|3 000 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Halocynthia roretzi
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Limule
|21h à 4h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Méduse Lune
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Oursin
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 700 clochettes
|
Oursin crayon
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Vampire des abysses
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Ver plat
|16h à 9h du matin
|Très petite et très lente
|Commun
|700 clochettes
La liste des créatures marines en août dans le sud d'Animal Crossing New Horizons
La saison est évidemment inversée dans l'hémisphère sud. Dès lors, les profondeurs cachent un effectif plus réduit. Pour autant, vous aurez quand même de quoi compléter votre bébêtopédie et votre musée en août dans Animal Crossing New Horizons. Avec les 16 créatures marines à trouver, vous devriez remplir des trous dans votre collection. Maintenant, à vous d'enfiler votre combinaison et de plonger.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Corbeille de Vénus
|Toute la journée
|Moyenne et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crabe royal
|Toute la journée
|Grande et très rapide
|Rare
|8 000 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Tous les guides Animal Crossign des créatures marines à l'année
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