Trouvez toutes les créatures marines dans Animal Crossing New Horizons en juillet grâce à notre guide complet des espèces disponibles dans l'océan ce mois-ci.
Les créatures marines n'attendent que vous dans Animal Crossing New Horizons. Que vous ayez découvert le jeu à sa sortie ou avec sa version Nintendo Switch 2, peut-être qu'il vous manque encore certains spécimens de votre bébêtopie. On vous aide donc à attraper celles de l'océan avec notre guide complet des créatures marines du mois de juillet.
Toutes les créatures marines d’Animal Crossing New Horizons dans l'océan de l’hémisphère nord
Avec l'été qui s'est installé, la végétation et la population de l'océan du nord s'est bien enrichie. C'est pourquoi vous trouverez plus de créatures marines que d'habitude dans Animal Crossing New Horizons en juillet. Pour le coup, ce sont 24 spécimens différents qui vous attendent pendant vos sessions de plongée. Alors enfilez votre combinaison, votre masque et partez à la recherche de chacun.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Algue raisin de mer
|Toute la journée
|Petite et immobile
|Commun
|900 clochettes
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Anguille de jardin
|4h du matin à 21h
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bénitier colossal
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette tigrée
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|3 000 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Halocynthia roretzi
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Limule
|21h à 4h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Méduse Lune
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Oursin
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 700 clochettes
|
Oursin crayon
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Vampire des abysses
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
La liste des créatures marines de juillet dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons
À l'inverse, ça s'est franchement rafraîchie dans les eaux de l'hémisphère sud. L'hiver étant là, l'océan voit les fonds marins s'activer un peu moins. Cependant, vous allez tout même pouvoir compléter votre bébêtopédie avec les 20 créatures marines de juillet dans Animal Crossing New Horizons. Elles sont à portée de palme sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cochon de mer
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Concombre de mer
|Toute la journée
|Moyenne et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Corbeille de Vénus
|Toute la journée
|Moyenne et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crabe royal
|Toute la journée
|Grande et très rapide
|Rare
|8 000 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
Tous les guides des créatures marines d'ACNH
Adeptes de la plongée, ne manquez pas la moindre créature marine d'Animal Crossing New Horizons. Nous nous sommes assurés que vous puissiez toutes les attraper avec nos guides qui se déploient tout au long de l'année :