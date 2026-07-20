Trouvez toutes les créatures marines dans Animal Crossing New Horizons en juillet grâce à notre guide complet des espèces disponibles dans l'océan ce mois-ci.

Les créatures marines n'attendent que vous dans Animal Crossing New Horizons. Que vous ayez découvert le jeu à sa sortie ou avec sa version Nintendo Switch 2, peut-être qu'il vous manque encore certains spécimens de votre bébêtopie. On vous aide donc à attraper celles de l'océan avec notre guide complet des créatures marines du mois de juillet.

Toutes les créatures marines d’Animal Crossing New Horizons dans l'océan de l’hémisphère nord

Avec l'été qui s'est installé, la végétation et la population de l'océan du nord s'est bien enrichie. C'est pourquoi vous trouverez plus de créatures marines que d'habitude dans Animal Crossing New Horizons en juillet. Pour le coup, ce sont 24 spécimens différents qui vous attendent pendant vos sessions de plongée. Alors enfilez votre combinaison, votre masque et partez à la recherche de chacun.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Algue raisin de mer Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Anguille de jardin 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bénitier colossal Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette tigrée 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Halocynthia roretzi Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Limule 21h à 4h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Méduse Lune Toute la journée Petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Oursin Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes Oursin crayon 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Vampire des abysses 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

La liste des créatures marines de juillet dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons

À l'inverse, ça s'est franchement rafraîchie dans les eaux de l'hémisphère sud. L'hiver étant là, l'océan voit les fonds marins s'activer un peu moins. Cependant, vous allez tout même pouvoir compléter votre bébêtopédie avec les 20 créatures marines de juillet dans Animal Crossing New Horizons. Elles sont à portée de palme sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Cochon de mer 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Concombre de mer Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes Corbeille de Vénus Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crabe royal Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous les guides des créatures marines d'ACNH

Adeptes de la plongée, ne manquez pas la moindre créature marine d'Animal Crossing New Horizons. Nous nous sommes assurés que vous puissiez toutes les attraper avec nos guides qui se déploient tout au long de l'année :