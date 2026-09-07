Les insectes de septembre sont arrivés dans Animal Crossing New Horizons. C'est le moment de saisir votre filet pour tous les attraper avec notre guide complet.
C'est l'heure d'enfiler votre combinaison équipé de notre guide des créatures marines de septembre pour Animal Crossing New Horizons. Nous avons pour vous la liste complète de ces collectibles de saison, avec leur forme, leur horaire d'apparition, leur niveau de rareté et même leur prix de vente. Avec ça, vous ne pourrez en manquer aucun.
Toutes les créatures marines de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l'hémisphère nord
On sent que l'été n'est pas encore terminé dans l'hémisphère nord. Notre guide des créatures marines de septembre d'Animal Crossing New Horizons répertorie pas moins de 27 espèces différentes à repêcher dans l'océan. Mais pas mal d'entre elles s'apprêtent à disparaître des fonds marins de votre île. Si vous ne les avez pas encore dans votre bébêtopédie ou votre musée, partez à la recherche de celles-là avant le mois prochain :
- Algue raisin de mer
- Bénitier colossal
- Crevette tigrée
- Limule
- Méduse lune
- Oursin
- Oursin crayon
- Ver plat
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Algue raisin de mer
|Toute la journée
|Petite et immobile
|Commun
|900 clochettes
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Anguille de jardin
|4h du matin à 21h
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bathynome géant
|9h à 16h, puis 21h à 4h
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Bénitier colossal
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Crevette tigrée
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|3 000 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Limule
|21h à 4h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Méduse Lune
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Oursin
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 700 clochettes
|
Oursin crayon
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Ver plat
|16h à 9h du matin
|Très petite et très lente
|Commun
|700 clochettes
Le guide des créatures marines de septembre dans les îles du sud d'ACNH
Du côté de l'hémisphère sud, on peut dire que les jours se réchauffent doucement. Cela veut dire que la mer attire de plus en plus de créatures marines au mois de septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, vous pouvez dès à présent récolter pas moins de 19 espèces différentes. Si le crabe-araignée géant fait son apparition ce mois-ci, c'est en revanche le dernier mois où vous pouvez attraper un crabe royal avant un moment. Alors à vous de jouer !
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Concombre de mer
|Toute la journée
|Moyenne et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Rare
|12 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crabe royal
|Toute la journée
|Grande et très rapide
|Rare
|8 000 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Tous les guides Animal Crossing des créatures marines à l'année
La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :