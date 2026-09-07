C'est l'heure d'enfiler votre combinaison équipé de notre guide des créatures marines de septembre pour Animal Crossing New Horizons. Nous avons pour vous la liste complète de ces collectibles de saison, avec leur forme, leur horaire d'apparition, leur niveau de rareté et même leur prix de vente. Avec ça, vous ne pourrez en manquer aucun.

Toutes les créatures marines de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l'hémisphère nord

On sent que l'été n'est pas encore terminé dans l'hémisphère nord. Notre guide des créatures marines de septembre d'Animal Crossing New Horizons répertorie pas moins de 27 espèces différentes à repêcher dans l'océan. Mais pas mal d'entre elles s'apprêtent à disparaître des fonds marins de votre île. Si vous ne les avez pas encore dans votre bébêtopédie ou votre musée, partez à la recherche de celles-là avant le mois prochain :

  • Algue raisin de mer
  • Bénitier colossal
  • Crevette tigrée
  • Limule
  • Méduse lune
  • Oursin
  • Oursin crayon
  • Ver plat
Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
Algue raisin de mer Ã  collecter dans Animal Crossing New Horizons.

Algue raisin de mer

 Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Anguille de jardin Ã  attraper en plongÃ©e dans ACNH.

Anguille de jardin

 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Exemplaire de Bathynome geÌant, une crÃ©ature marine d'ACNH sur Nintendo Switch 2 et antÃ©rieure.

Bathynome géant

 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes
Le bÃ©nitier colossal d'Animal Crossing New Horizons.

Bénitier colossal

 Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Le crabe gazami d'ACNH.

Crabe gazami

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une crevette nordique dans Animal Crossing New Horizons.

Crevette nordique

 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes
Crevette tigrÃ©e, une crÃ©ature marine de New Horizons.

Crevette tigrée

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
La limule peut Ãªtre collectÃ©e dans AC New Horizons.

Limule

 21h à 4h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
MÃ©duse lune, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Méduse Lune

 Toute la journée Petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
L'oursin classique d'Animal Crossing New Horizons.

Oursin

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes
L'oursin crayon d'ACNH.

Oursin crayon

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Un ver plat d'Animal Crossing New Horizons.

Ver plat

 16h à 9h du matin Très petite et très lente Commun 700 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Le guide des créatures marines de septembre dans les îles du sud d'ACNH

Du côté de l'hémisphère sud, on peut dire que les jours se réchauffent doucement. Cela veut dire que la mer attire de plus en plus de créatures marines au mois de septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, vous pouvez dès à présent récolter pas moins de 19 espèces différentes. Si le crabe-araignée géant fait son apparition ce mois-ci, c'est en revanche le dernier mois où vous pouvez attraper un crabe royal avant un moment. Alors à vous de jouer !

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Le cocombre de mer, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Concombre de mer

 Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes
Le crabe-araignÃ©e gÃ©ant dans Animal Crossing New Horizons.


Crabe-araignée géant

 Toute la journée Très grande et très rapide Rare 12 000 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
Crabe des neiges dans Animal Crossing New Horizons.

Crabe des neiges

 Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes
Un crabe royal dans New Horizons sur Switch.

Crabe royal

 Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
Un poulpe de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous les guides Animal Crossing des créatures marines à l'année

La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :