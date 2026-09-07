Les insectes de septembre sont arrivés dans Animal Crossing New Horizons. C'est le moment de saisir votre filet pour tous les attraper avec notre guide complet.

C'est l'heure d'enfiler votre combinaison équipé de notre guide des créatures marines de septembre pour Animal Crossing New Horizons. Nous avons pour vous la liste complète de ces collectibles de saison, avec leur forme, leur horaire d'apparition, leur niveau de rareté et même leur prix de vente. Avec ça, vous ne pourrez en manquer aucun.

Toutes les créatures marines de septembre dans Animal Crossing New Horizons depuis l'hémisphère nord

On sent que l'été n'est pas encore terminé dans l'hémisphère nord. Notre guide des créatures marines de septembre d'Animal Crossing New Horizons répertorie pas moins de 27 espèces différentes à repêcher dans l'océan. Mais pas mal d'entre elles s'apprêtent à disparaître des fonds marins de votre île. Si vous ne les avez pas encore dans votre bébêtopédie ou votre musée, partez à la recherche de celles-là avant le mois prochain :

Algue raisin de mer

Bénitier colossal

Crevette tigrée

Limule

Méduse lune

Oursin

Oursin crayon

Ver plat

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Algue raisin de mer Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Anguille de jardin 4h du matin à 21h Petite et lente Commun 1 100 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bathynome géant 9h à 16h, puis 21h à 4h Moyenne et très rapide Très rare 12 000 clochettes Bénitier colossal Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Crevette tigrée 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Limule 21h à 4h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Méduse Lune Toute la journée Petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Oursin Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes Oursin crayon 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Ver plat 16h à 9h du matin Très petite et très lente Commun 700 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Le guide des créatures marines de septembre dans les îles du sud d'ACNH

Du côté de l'hémisphère sud, on peut dire que les jours se réchauffent doucement. Cela veut dire que la mer attire de plus en plus de créatures marines au mois de septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, vous pouvez dès à présent récolter pas moins de 19 espèces différentes. Si le crabe-araignée géant fait son apparition ce mois-ci, c'est en revanche le dernier mois où vous pouvez attraper un crabe royal avant un moment. Alors à vous de jouer !

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Concombre de mer Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes

Crabe-araignée géant Toute la journée Très grande et très rapide Rare 12 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crabe royal Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Tous les guides Animal Crossing des créatures marines à l'année

La pêche sous-marine, ça se vit toute l'année dans Animal Crossing New Horizons. C'est pour cela que nous vous accompagnons mois après mois avec nos guides des créatures marines. Voici tout ce qu'il vous faut pour compléter votre collection :