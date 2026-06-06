Nous voilà déjà en juin, ce qui veut dire qu’Animal Crossing New Horizons voit encore la faune de son océan changer. Découvrez toutes les créatures marines à repêcher grâce à notre guide complet.
Le mois de juin est un vrai mois de transition entre les saisons. Cela vaut autant pour l’hémisphère sud que l’hémisphère nord, y compris dans les océans. L’environnement de votre île et sa faune évoluent en conséquence. Outre les poissons et les insectes, pensez à revêtir votre combinaison de plongée pour partir à la recherche des créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui manquerait à votre musée ou simplement qui rempliront votre bourse de clochettes.
La liste des créatures marines de juin à collectionner dans le nord d’Animal Crossing New Horizons
De nouvelles créatures font leur apparition à la surface de la mer, comme autant de tentations de vous jeter à l’eau. N’hésitez pas et plongez ! Tout au long du mois de juin, vous pourrez repêcher 24 créatures marines dans Animal Crossing New Horizons si vous habitez dans l’hémisphère nord. C’est l’occasion de compléter votre collection sur Nintendo Switch ou Switch 2, autant que de vous faire un peu d’argent.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Algue raisin de mer
|Toute la journée
|Petite et immobile
|Commun
|900 clochettes
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bénitier colossal
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Calmar luciole
|21h à 4h du matin
|Très petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette tigrée
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|3 000 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Halocynthia roretzi
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Oursin
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 700 clochettes
|
Oursin crayon
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Vampire des abysses
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Le guide des créatures marines de juin dans l’hémisphère sud de New Horizons
Même si l’eau est salée, le froid a raison de bien des habitants des océans. Cela dit, il en attire aussi de nouveaux. Même si on tombe à 23 créatures marines en juin dans Animal Crossing New Horizons pour les îles de l’hémisphère sud, il y a bien des trouvailles à faire pour votre collection. D’ailleurs, l’une d’elle, le cochon de mer, vous rapportera gros avec un prix de vente fixé à 10 000 clochettes. Alors affrontez les températures et allez plonger un coup.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cochon de mer
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Concombre de mer
|Toute la journée
|Moyenne et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Corbeille de Vénus
|Toute la journée
|Moyenne et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crabe royal
|Toute la journée
|Grande et très rapide
|Rare
|8 000 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Langouste
|21h à 4h du matin
|Grande et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Tous les guides des créatures marines d'ACNH
Pour vous aider à compléter votre musée et votre bébêtopédie d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides mensuels complets. Retrouvez toutes les créatures et plantes marines :