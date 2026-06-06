Nous voilà déjà en juin, ce qui veut dire qu’Animal Crossing New Horizons voit encore la faune de son océan changer. Découvrez toutes les créatures marines à repêcher grâce à notre guide complet.

Le mois de juin est un vrai mois de transition entre les saisons. Cela vaut autant pour l’hémisphère sud que l’hémisphère nord, y compris dans les océans. L’environnement de votre île et sa faune évoluent en conséquence. Outre les poissons et les insectes, pensez à revêtir votre combinaison de plongée pour partir à la recherche des créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui manquerait à votre musée ou simplement qui rempliront votre bourse de clochettes.

La liste des créatures marines de juin à collectionner dans le nord d’Animal Crossing New Horizons

De nouvelles créatures font leur apparition à la surface de la mer, comme autant de tentations de vous jeter à l’eau. N’hésitez pas et plongez ! Tout au long du mois de juin, vous pourrez repêcher 24 créatures marines dans Animal Crossing New Horizons si vous habitez dans l’hémisphère nord. C’est l’occasion de compléter votre collection sur Nintendo Switch ou Switch 2, autant que de vous faire un peu d’argent.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente

Algue raisin de mer Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bénitier colossal Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Calmar luciole 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes

Crevette tigrée 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Halocynthia roretzi Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Oursin Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes Oursin crayon 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Vampire des abysses 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Le guide des créatures marines de juin dans l’hémisphère sud de New Horizons

Même si l’eau est salée, le froid a raison de bien des habitants des océans. Cela dit, il en attire aussi de nouveaux. Même si on tombe à 23 créatures marines en juin dans Animal Crossing New Horizons pour les îles de l’hémisphère sud, il y a bien des trouvailles à faire pour votre collection. D’ailleurs, l’une d’elle, le cochon de mer, vous rapportera gros avec un prix de vente fixé à 10 000 clochettes. Alors affrontez les températures et allez plonger un coup.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Cochon de mer 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Concombre de mer Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes Corbeille de Vénus Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crabe royal Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Langouste 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les guides des créatures marines d'ACNH

Pour vous aider à compléter votre musée et votre bébêtopédie d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides mensuels complets. Retrouvez toutes les créatures et plantes marines :