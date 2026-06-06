Le mois de juin est un vrai mois de transition entre les saisons. Cela vaut autant pour l’hémisphère sud que l’hémisphère nord, y compris dans les océans. L’environnement de votre île et sa faune évoluent en conséquence. Outre les poissons et les insectes, pensez à revêtir votre combinaison de plongée pour partir à la recherche des créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui manquerait à votre musée ou simplement qui rempliront votre bourse de clochettes.

La liste des créatures marines de juin à collectionner dans le nord d’Animal Crossing New Horizons

De nouvelles créatures font leur apparition à la surface de la mer, comme autant de tentations de vous jeter à l’eau. N’hésitez pas et plongez ! Tout au long du mois de juin, vous pourrez repêcher 24 créatures marines dans Animal Crossing New Horizons si vous habitez dans l’hémisphère nord. C’est l’occasion de compléter votre collection sur Nintendo Switch ou Switch 2, autant que de vous faire un peu d’argent.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
Algue raisin de mer ÃÂ  collecter dans Animal Crossing New Horizons.
Algue raisin de mer		 Toute la journée Petite et immobile Commun 900 clochettes
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bÃ©nitier colossal d'Animal Crossing New Horizons.

Bénitier colossal

 Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Dans animal crossing new horizons, le calmar luciole est une crÃ©ature marine.

Calmar luciole

 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes
Le crabe gazami d'ACNH.

Crabe gazami

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Crevette tigrÃÂ©e, une crÃÂ©ature marine de New Horizons.
Crevette tigrée		 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 3 000 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Halocynthia roretzi dans Animal Crossing sur Nintendo Switch;

Halocynthia roretzi

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
L'oursin classique d'Animal Crossing New Horizons.

Oursin

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes
L'oursin crayon d'ACNH.

Oursin crayon

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
Un poulpe de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
L'Ã©tonnant vampire des abysses d'Animal Crossing New Horizons.

Vampire des abysses

 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

Le guide des créatures marines de juin dans l’hémisphère sud de New Horizons

Même si l’eau est salée, le froid a raison de bien des habitants des océans. Cela dit, il en attire aussi de nouveaux. Même si on tombe à 23 créatures marines en juin dans Animal Crossing New Horizons pour les îles de l’hémisphère sud, il y a bien des trouvailles à faire pour votre collection. D’ailleurs, l’une d’elle, le cochon de mer, vous rapportera gros avec un prix de vente fixé à 10 000 clochettes. Alors affrontez les températures et allez plonger un coup.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Le cochon de mer d'ACNH sur Nintendo Switch et Switch 2.

Cochon de mer

 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes
Le cocombre de mer, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Concombre de mer

 Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes
Une corbeille de VÃ©nus sous-marine d'AC New Horizons.

Corbeille de Vénus

 Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
Crabe des neiges dans Animal Crossing New Horizons.

Crabe des neiges

 Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes
Un crabe royal dans New Horizons sur Switch.

Crabe royal

 Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une crevette nordique dans Animal Crossing New Horizons.

Crevette nordique

 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
Animal Crossing New Horizons langouste.

Langouste

 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous les guides des créatures marines d'ACNH

Pour vous aider à compléter votre musée et votre bébêtopédie d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides mensuels complets. Retrouvez toutes les créatures et plantes marines :