Animal Crossing New Horizons et ses créatures marines vous donnent rendez-vous pour une belle pêche au mois de mai. Découvrez la liste de tous les spécimens à remonter des profondeurs dans notre guide.
Cette fois, notre guide Animal Crossing New Horizons vous fait découvrir toutes les créatures marines à récolter en mai. Nouveauté de cet épisode disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, la plongée sous-marine vous donne l’occasion de remonter des plantes et autres spécimens depuis l’océan. Et comme les variétés changent chaque mois, c’est le moment d’en profiter avant de passer au suivant.
Toutes les créatures marines de mai à remonter de la mer Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord
« En mai, fais ce qu’il te plaît » dit l’adage. Alors libre à vous de mettre la tête sous l’eau pour repêcher les 22 créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui vous attendent dans l’océan. Même si certains spécimens s’en sont allés, d’autres ont fait leur apparition et ils peuvent vous rapporter gros. N’oubliez pas non plus de compléter votre bébêtopie avec le crabe de Dungeness, la pieuvre parapluie et le turbo, car ils quittent l’hémisphère nord à la fin du mois.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bénitier colossal
|Toute la journée
|Très grande et très rapide
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Calmar luciole
|21h à 4h du matin
|Très petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Halocynthia roretzi
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Homard
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|4 500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Oursin
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 700 clochettes
|
Oursin crayon
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Pieuvre parapluie
|Toute la journée
|Petite et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Vampire des abysses
|16h à 9h du matin
|Moyenne et très rapide
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes
Toutes les créatures marines de l’hémisphère sud à ramasser en mai dans AC New Horizons
Le territoire marin fait le plein dans l'hémisphère sud pour le mois de mai. Si une espèce se défile par rapport à avril, on trouve désormais 6 spécimens supplémentaires. Ainsi, Animal Crossing New Horizons vous laisse attraper jusqu’à 25 créatures marines différentes dans l’océan. Guettez alors les ombres à la surface de l’eau et plongez la tête la première pour trouver ce qui vous attend.
|Créatures
|Heure d’apparition
|Ombre
|Rareté
|Prix de vente
|
Anémone de mer*
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|500 clochettes
|
Balane*
|Toute la journée
|Toute petite et immobile
|Commun
|600 clochettes
|
Bulot*
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Concombre de mer
|Toute la journée
|Moyenne et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Corbeille de Vénus
|Toute la journée
|Moyenne et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Crabe de Dungeness
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 900 clochettes
|
Crabe des neiges
|Toute la journée
|Grande et rapide
|Rare
|6 000 clochettes
|
Crabe gazami
|Toute la journée
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 200 clochettes
|
Crabe royal
|Toute la journée
|Grande et très rapide
|Rare
|8 000 clochettes
|
Crevette-mante*
|16h à 9h du matin
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 500 clochettes
|
Crevette nordique
|16h à 9h du matin
|Petite et lente
|Commun
|1 400 clochettes
|
Étoile de mer*
|Toute la journée
|Petite et très lente
|Commun
|500 clochettes
|
Huître
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 100 clochettes
|
Huître perlière*
|Toute la journée
|Petite et moyennement rapide
|Commun
|2 800 clochettes
|
Langouste
|21h à 4h du matin
|Grande et rapide
|Rare
|5 000 clochettes
|
Limace de mer*
|Toute la journée
|Très petite et très lente
|Commun
|600 clochettes
|
Moule
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 500 clochettes
|
Nautile
|16h à 9h du matin
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|1 800 clochettes
|
Ormeau
|16h à 19h
|Moyenne et moyennement rapide
|Commun
|2 000 clochettes
|
Pétoncle*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Poulpe*
|Toute la journée
|Moyenne et lente
|Commun
|1 200 clochettes
|
Turbo
|Toute la journée
|Petite et lente
|Commun
|1 000 clochettes
|
Wakame
|Toute la journée
|Grande et immobile
|Commun
|600 clochettes