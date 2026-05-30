Animal Crossing New Horizons et ses créatures marines vous donnent rendez-vous pour une belle pêche au mois de mai. Découvrez la liste de tous les spécimens à remonter des profondeurs dans notre guide.

Cette fois, notre guide Animal Crossing New Horizons vous fait découvrir toutes les créatures marines à récolter en mai. Nouveauté de cet épisode disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, la plongée sous-marine vous donne l’occasion de remonter des plantes et autres spécimens depuis l’océan. Et comme les variétés changent chaque mois, c’est le moment d’en profiter avant de passer au suivant.

Toutes les créatures marines de mai à remonter de la mer Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

« En mai, fais ce qu’il te plaît » dit l’adage. Alors libre à vous de mettre la tête sous l’eau pour repêcher les 22 créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui vous attendent dans l’océan. Même si certains spécimens s’en sont allés, d’autres ont fait leur apparition et ils peuvent vous rapporter gros. N’oubliez pas non plus de compléter votre bébêtopie avec le crabe de Dungeness, la pieuvre parapluie et le turbo, car ils quittent l’hémisphère nord à la fin du mois.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bénitier colossal Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Calmar luciole 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Halocynthia roretzi Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Homard Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Oursin Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes Oursin crayon 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Pieuvre parapluie Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Vampire des abysses 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année.

Toutes les créatures marines de l’hémisphère sud à ramasser en mai dans AC New Horizons

Le territoire marin fait le plein dans l'hémisphère sud pour le mois de mai. Si une espèce se défile par rapport à avril, on trouve désormais 6 spécimens supplémentaires. Ainsi, Animal Crossing New Horizons vous laisse attraper jusqu’à 25 créatures marines différentes dans l’océan. Guettez alors les ombres à la surface de l’eau et plongez la tête la première pour trouver ce qui vous attend.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente Anémone de mer* Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes Balane* Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes Bulot* Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Concombre de mer Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes Corbeille de Vénus Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes Crabe de Dungeness Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes Crabe des neiges Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes Crabe gazami Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes Crabe royal Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes Crevette-mante* 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes Crevette nordique 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes Étoile de mer* Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes Huître Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes Huître perlière* Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes Langouste 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes Limace de mer* Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes Moule Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes Nautile 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes Ormeau 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes Pétoncle* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Poulpe* Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes Turbo Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes Wakame Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes *créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les créatures marines d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année