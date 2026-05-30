Cette fois, notre guide Animal Crossing New Horizons vous fait découvrir toutes les créatures marines à récolter en mai. Nouveauté de cet épisode disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, la plongée sous-marine vous donne l’occasion de remonter des plantes et autres spécimens depuis l’océan. Et comme les variétés changent chaque mois, c’est le moment d’en profiter avant de passer au suivant.

Toutes les créatures marines de mai à remonter de la mer Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

« En mai, fais ce qu’il te plaît » dit l’adage. Alors libre à vous de mettre la tête sous l’eau pour repêcher les 22 créatures marines d’Animal Crossing New Horizons qui vous attendent dans l’océan. Même si certains spécimens s’en sont allés, d’autres ont fait leur apparition et ils peuvent vous rapporter gros. N’oubliez pas non plus de compléter votre bébêtopie avec le crabe de Dungeness, la pieuvre parapluie et le turbo, car ils quittent l’hémisphère nord à la fin du mois.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bÃ©nitier colossal d'Animal Crossing New Horizons.

Bénitier colossal

 Toute la journée Très grande et très rapide Très rare 15 000 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Dans animal crossing new horizons, le calmar luciole est une crÃ©ature marine.

Calmar luciole

 21h à 4h du matin Très petite et lente Commun 1 400 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Halocynthia roretzi dans Animal Crossing sur Nintendo Switch;

Halocynthia roretzi

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le homard dans Animal Crossing New Horizons.

Homard

 Toute la journée Grande et rapide Rare 4 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
L'oursin classique d'Animal Crossing New Horizons.

Oursin

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 700 clochettes
L'oursin crayon d'ACNH.

Oursin crayon

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
La pieuvre parapluie dans ACNH sur Nintendo Switch.

Pieuvre parapluie

 Toute la journée Petite et rapide Rare 6 000 clochettes
Un poulpe de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
L'Ã©tonnant vampire des abysses d'Animal Crossing New Horizons.

Vampire des abysses

 16h à 9h du matin Moyenne et très rapide Très rare 10 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année.

Toutes les créatures marines de l’hémisphère sud à ramasser en mai dans AC New Horizons

Le territoire marin fait le plein dans l'hémisphère sud pour le mois de mai. Si une espèce se défile par rapport à avril, on trouve désormais 6 spécimens supplémentaires. Ainsi, Animal Crossing New Horizons vous laisse attraper jusqu’à 25 créatures marines différentes dans l’océan. Guettez alors les ombres à la surface de l’eau et plongez la tête la première pour trouver ce qui vous attend.

Créatures Heure d’apparition Ombre Rareté Prix de vente
L'anÃ©mone de mer d'AC New Horizons sur Nintendo Switch.

Anémone de mer*

 Toute la journée Grande et immobile Commun 500 clochettes
Balane Ã  rÃ©colter sous l'eau dans New Horizons.

Balane*

 Toute la journée Toute petite et immobile Commun 600 clochettes
Le bulot peut s'attraper en plongÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Bulot*

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes
Le cocombre de mer, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Concombre de mer

 Toute la journée Moyenne et très lente Commun 500 clochettes
Une corbeille de VÃ©nus sous-marine d'AC New Horizons.

Corbeille de Vénus

 Toute la journée Moyenne et rapide Rare 5 000 clochettes
Crabe de Dungeness Ã  collecter sur les consoles Nintendo Switch.

Crabe de Dungeness

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 1 900 clochettes
Crabe des neiges dans Animal Crossing New Horizons.

Crabe des neiges

 Toute la journée Grande et rapide Rare 6 000 clochettes
Le crabe gazami d'ACNH.

Crabe gazami

 Toute la journée Moyenne et moyennement rapide Commun 2 200 clochettes
Un crabe royal dans New Horizons sur Switch.

Crabe royal

 Toute la journée Grande et très rapide Rare 8 000 clochettes
La crevette-mante Ã  collecter dans ACNH.

Crevette-mante*

 16h à 9h du matin Petite et moyennement rapide Commun 2 500 clochettes
Une crevette nordique dans Animal Crossing New Horizons.

Crevette nordique

 16h à 9h du matin Petite et lente Commun 1 400 clochettes
Une Ã©toile de mer sous-marine d'Animal Crossing New Horizons.

Étoile de mer*

 Toute la journée Petite et très lente Commun 500 clochettes
Une huÃ®tre d'Animal Crossing New Horizons.

Huître

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 100 clochettes
L'huÃ®tre perliÃ¨re d'Animal Crossing New Horizons.

Huître perlière*

 Toute la journée Petite et moyennement rapide Commun 2 800 clochettes
Animal Crossing New Horizons langouste.

Langouste

 21h à 4h du matin Grande et rapide Rare 5 000 clochettes
Une limace de mer dans ACNH.

Limace de mer*

 Toute la journée Très petite et très lente Commun 600 clochettes
Une moule de New Horizons sur Nintendo Switch.

Moule

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 500 clochettes
Le nautile marine d'Animal Crossing sur Nintendo Switch.

Nautile

 16h à 9h du matin Moyenne et moyennement rapide Commun 1 800 clochettes
L'ormeau Ã  collectionner dans Animal Crossing New Horizons.

Ormeau

 16h à 19h Moyenne et moyennement rapide Commun 2 000 clochettes
Le pÃ©toncle est trÃ¨s recherchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Pétoncle*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Un poule de New Horizons.

Poulpe*

 Toute la journée Moyenne et lente Commun 1 200 clochettes
Le turbo, une crÃ©ature marine d'Animal Crossing New Horizons.

Turbo

 Toute la journée Petite et lente Commun 1 000 clochettes

Le wakame fait partie des crÃ©atures marine d'ACNH.

Wakame

 Toute la journée Grande et immobile Commun 600 clochettes
*créatures qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Les créatures marines d'Animal Crossing New Horizons tout au long de l'année