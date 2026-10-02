Vous pouvez récupérer du contenu gratuit pour Aniimo qui vous aidera grandement à progresser. Voici la liste complète de tous les codes d’Aniimo en octobre 2026.

Depuis sa sortie en septembre 2026, le pokémon-like Aniimo est un véritable succès qui attire de nombreux joueurs tous les jours, nouveaux comme anciens. Et comme pour tout free-to-play qui se respecte, le studio offre du contenu gratuit aux joueurs sous la forme de codes à rentrer dans le jeu. On vous dit tout sur ce système d’échange et, surtout, on vous donne la liste des codes gratuits d’Aniimo en octobre 2026.

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La liste des codes Aniimo d'octobre 2026 pour obtenir du contenu gratuit

© Kingsglory / Pawprint Studio

Jeu service oblige, Aniimo demande un certain investissement, surtout si vous êtes un joueur free, c’est-à-dire que vous ne sortez jamais la carte bleue pour progresser. D’autant que le jeu peut devenir particulièrement gourmand en ressources dès lors que vous cherchez à obtenir les meilleurs Aniimo, à construire la meilleure équipe ou à faire les meilleurs builds. Par chance, Pawprint offre régulièrement du contenu gratuit comprenant justement des ressources fortement utiles pour vous aider dans votre entreprise. Quand ils ne sont pas distribués sur Twitch, le studio les offre directement sous la forme de codes à rentrer dans Aniimo. Ils contiennent généralement des Aniipods, utilisés pour capturer des nouveaux monstres, des Fleurs de croissance pour booster l’expérience et des Scintilles qui peuvent être utilisés pour acheter des objets dans la boutique spéciale, dont des lots de Pétales nécessaires pour débloquer Lumiris, l’un des meilleurs DPS d’Aniimo.

Nous vous avons ainsi compilé la liste de tous les codes Aniimo d’octobre 2026, voici tous ceux qui sont encore actifs et ce qu’ils vous donnent :

Tous les codes Aniimo d'octobre 2026

aniimazingfroyo : x 20 Scintille (serveur US uniquement)

: x 20 Scintille (serveur US uniquement) aniimonow : 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance anywhereaniimo : 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance anythinganiimo : 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance aniimofreetoplay : x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro aniimotogether : 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x 3 Fleurs de croissance aniimoidyll : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod anyoneaniimo : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod aniimobonus : x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro twinewithaniimo : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod aniimoopenworld : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod aniimolaunch2026 : x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro Aniimo2026 : x 20 Scintille

: x 20 Scintille ANIIMOGIFT : x 10 Scintille, 20 000 crédits, x 10 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

Codes expirés :

aniimowelcome : x 50 Scintille, x 5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

aniimoparty : x 50 Scintille

© Kingsglory / Pawprint

Afin d’entrer les codes gratuits d’Aniimo, il sera cependant nécessaire de remplir certains prérequis. Il vous faudra d’abord avoir terminé le tutoriel ainsi que débloqué la messagerie du jeu, qui s'obtient en arrivant à Bloomville lors de la quête principale. A partir de là, vous pourrez entrer les codes cadeau d’Aniimo, à la fois ceux envoyés directement dans la messagerie ou ceux qui pourraient être partagés par le studio. Voici comment entrer les codes gratuits :