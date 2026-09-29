Une bonne équipe d'Aniimo n'est rien sans un bon Support. Que ce soit un soigneur ou un spécialiste de l'assistance qui viendra augmenter les statistiques de votre équipe, ou la protéger avec des boucliers par exemple, il existe tout un tas de façons de booster vos alliés. Après la tier list des meilleurs DPS, des meilleurs Aniimo Rupture et plus globalement des meilleurs Aniimo du jeu, on vous a dressé une sélection des plus puissants supports du jeu. Certains peuvent d'ailleurs être obtenus très rapidement, et peuvent porter votre équipe assez facilement pour lui permettre d'affronter les défis les plus difficiles. Voici les meilleurs Aniimo support du jeu en septembre 2026.

La tier list des meilleurs Aniimo Support de septembre 2026

Aussi fou que cela puisse être, actuellement l'un des meilleurs supports peut être attrapé dès le début du jeu dans la plaine Cumulaine puisqu'il s'agit de Turbulaine, l'évolution Gamma de Cumulaine. Le mouton nuageux brille par son kit étoffé et son passif lui permettant d'améliorer ses compétences. À ses côtés, on trouve le petit Elfe solidaire, aussi connu sous le nom de petit Esprit de Feu, ou encore Sparkelf. Avec sa bouille de mascotte, il est l'un des Aniimo les plus efficaces en tant que Support, surtout dans une équipe dotée d'au moins une créature de type Feu. Non loin on retrouve l'un des meilleurs soigneurs du moment, ce cher Voletti, mais aussi Méliflore que vous pouvez justement capturer en version Prismana en ce moment avec l'évènement Abondance de Veine.

S : Elfe solidaire, Turbulaine

A : Lainirique, Ekolombo, Fragrancier, Luminelle, Trombec, Voletti

B : Bastiroc, Cuicui, Eko, Méliflore, Ondeloutre, Fluoretti, Givrotus

C : Boulabée, Cabaroc, Plumiel, Cumulaine, Filoutus

D : Bulbi, Voilueur, Tilotus

Les Aniimo Support de Rang S, la crème de la crème

Le haut du podium est campé par deux Aniimo seulement en septembre 2026, mais pas n'importe lesquels. Ce cher Elfe solidaire est un redoutable allié lorsqu'il s'agit d'augmenter les statistiques offensives, tandis que Turbulaine a à sa disposition tout un tas de compétences redoutables et polyvalentes.

Elfe solidaire / Sparkelf

Type principal : Feu

: Feu Où le trouver ? : En utilisant des biscuits Germes de Feu lors des enrichissements de branche, la recette se récupère via l'évènement Aniimo x Sparkelf actuellement en cours.

Sparkelf, aka Petit Esprit de Feu ou Elfe solidaire, est l'un des meilleurs Aniimo support du moment grâce à sa base de statistiques déjà très solide, mais aussi ses compétences lui permettant de booster les dégâts de ses camarades. Sa capacité Friandise lui offre également un soin puissant, basé sur son nombre de PV maximum, ce qui l'orientera forcément en Aniimo chargé en base de PV et donc plutôt résistant dans la foulée.

Turbulaine

Type principal : Vent

: Vent Où le trouver ? : Évolution Gamma de Cumulaine (ex : plaine des Cumulaines)

Turbulaine est un excellent support, l'un des meilleurs, et vous pouvez l'avoir rapidement en capturant et en élevant un Cumulaine dès le début du jeu. C'est un Aniimo très puissant avec des statistiques hyper intéressantes qui peut facilement encaisser de lourds dégâts sans trépasser et surtout épauler ses alliés en améliorant notamment leurs dégâts de rupture. En résumé, il offre beaucoup d'endurance à son équipe et une solide assistance offensive, ce qui fait de lui un élément essentiel de votre formation.

Les Aniimo Support de Rang A, d'excellents choix

Dans la catégorie des Rangs A, on trouve là aussi d'excellents Aniimo dont Voletti, l'un des meilleurs soigneurs du jeu. Lui aussi, vous pouvez l'obtenir assez facilement en attrapant un Fluoretti dans les premières régions du jeu. Les autres Aniimo de la liste sont aussi de solides candidat qui flirte parfois même avec le rang S comme Méliflore, que vous pouvez capturer en version Prismana en ce moment. C'est un soigneur et un support offensif très intéressant sur le plan tactique.

Lainirique

Ekolombo

Fragrancier

Luminelle

Trombec

Voletti

Méliflore

Les supports de Rang B, C et D

Les Aniimo de rang B, C et D ne sont à privilégier qu'en ultime recours ou jusqu'à ce que vous arriviez à mettre la main sur des créatures de rang supérieur. Bien souvent, de toute façon, on retrouve ici des pré-évolutions vouées à devenir de puissants Aniimo. Pour les autres en évolution Gamma ou supérieure, mieux vaut ne pas dépenser de ressources à les améliorer. Leur kit et leurs statistiques ne sont pas très intéressants à terme.

Rang B

Bastiroc

Cuicui

Eko

Ondeloutre

Fluoretti

Givrotus

Rang C

Boulabée

Cabaroc

Plumiel

Cumulaine

Filoutus

Rang D