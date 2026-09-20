Quels sont les meilleurs Aniimo Prismana ? Lesquels choisir via le Pacte ? Comment les capturer ? Toutes vos réponses sur les créatures les plus rares du jeu.

La chasse aux Aniimo a officiellement débuté. Disponible sur PC, PS5, Xbox Series et mobiles, le Pokemon-like attire de nombreux dresseurs en herbe partout dans le monde. Et comme pour son modèle, certains veulent aller plus loin que simplement collectionner les créatures qui leur tombent sous la main. Le jeu gratuit propose en effet son équivalent de shiny, ici appelés des Aniimo Prismana, qui sont donc des variantes avec des teintes, des reflets et parfois même des silhouettes ou des éléments qui changent. Si les statistiques ne changent donc pas, certains Prismana proposent en revanche une compétence exclusive, ce qui les rend particulièrement plus intéressants que les monstres communs. Alors lesquels choisir ? Nous vous avons dressé la tier list des meilleurs Aniimo Prismana.

La tier list des meilleurs Aniimo Prismana

Les quatre meilleurs Aniimo Prismana sont ainsi Voltignasse, Fulgucrin, Fulmi et Givrotus qui se hissent sans mal en haut du classement. Tous les quatre tiennent en effet parfaitement leur rôle du début à la fin de l’aventure, contrairement à une bonne moitié des formes Prismana qui n’apportent aucune compétence exclusive ni un meilleur élément mieux exploitable.

On le rappelle encore une fois avant de rentrer dans la tier list des meilleurs Prismana, une forme Prismana n’a pas de meilleures statistiques que la forme normale. Elle aura les mêmes PV, attaques etc. Ce qui change, c’est simplement l’élément (parfois un second type s’ajoute) et, pour certaines, une compétence exclusive. Traquer un Prismana à la recherche d’un gain de puissance brute serait une perte de ressources et de temps. Mais ceux qui se placent dans le haut du panier peuvent clairement faire la différence dans une équipe pas forcéme/int bien optimisée. Voici la tier list des meilleurs Aniimo Prismana en septembre 2026.

Rang S : Voltignasse, Fulgucrin, Fulmi, Givrotus

: Voltignasse, Fulgucrin, Fulmi, Givrotus Rang A : Luminelle, Stellaria

: Luminelle, Stellaria Rang B : Molosabre, Sorcelonde, Terriloutre, Astrophel

: Molosabre, Sorcelonde, Terriloutre, Astrophel Rang C : Clairbec, Grizzo, Igniti, Rapiéronce, Turbulaine

: Clairbec, Grizzo, Igniti, Rapiéronce, Turbulaine Rang D : Valsiris, Magmarex, Casquipreux, Hurlebrasier

Quel Aniimo Prismana choisir au Pacte de prismana ?

Le Pacte de Prismana vous offre un Aniimo Prismana gratuit, à choisir parmi 14. Il se débloque une fois le niveau 40 du personnage atteint, après la quête principale destinée à vous faire passer au rang Excursionniste I. Il vous permet de changer d’avis autant que vous le voulez avant de réclamer votre créature. Une fois fait, le choix est en revanche définitif. Une petite précision s’impose cependant avant de vous décider. Les deux meilleurs Aniimo Prismana du classement ne sont pas dans cette sélection.

Fulmi s’obtient sous forme d'œuf au palier 20 (payant) du passe de combat et Fulgucrin se débloque au niveau 6 du camping-car. Les meilleurs Aniimo Prismana du jeu ne sont donc pas forcément le meilleur choix pour le Pacte. Dans la sélection, on vous recommande donc d'opter soit pour Givrotus si vous n’avez pas encore de soigneur fiable, soit pour Voltignasse s’il vous manque une créature de Rupture. Ce sont en effet les deux rôles qui bloquent réellement la progression face aux boss Alpha, bien plus que du DPS brut.

Contrairement aux shiny de Pokemon, l’apparition des Prismana se déclenche via trois méthodes :

Le Flux Prismana : une météo régionale qui fera apparaître l’Aniimo Prismana propre à la région. Chaque région a la sienne, donc il faudra voyager et surveiller les prévisions météo du jeu qui indiquent où frappera le prochain flux. Attention, un seul Prismana apparaît à la fois et il ne reviendra pas tout de suite.

: une météo régionale qui fera apparaître l’Aniimo Prismana propre à la région. Chaque région a la sienne, donc il faudra voyager et surveiller les prévisions météo du jeu qui indiquent où frappera le prochain flux. Attention, un seul Prismana apparaît à la fois et il ne reviendra pas tout de suite. La voie gratuite, l’Enrichissement : la méthode clairement à privilégier. Il faut le badge de Zone bronze de la région, puis 30 Ambres lumin. Vous disposerez ensuite de 3 Enrichissements gratuits par jour, rechargés à 4h du matin sur votre serveur. Chaque offrande attire une famille d’Aniimo précise, à vous de choisir. Direction la Floraison de la région : une Apparition massive se déclenche alors et invoque une foule d’Aniimo. On vous recommande de les capturer plutôt que de les battre, car seules les captures font monter l’Energie prismatique de la zone. Plus elle est élevée, plus l’apparition d’un Aniimo Prismana est probable. Une fois l’état Complet atteint, elle est garantie. Il existe une variante payante avec le badge argent, un Cristal prismana (payant) déclenche directement un Flux, dans la limite de 3 jours

: la méthode clairement à privilégier. Il faut le badge de Zone bronze de la région, puis 30 Ambres lumin. Vous disposerez ensuite de 3 Enrichissements gratuits par jour, rechargés à 4h du matin sur votre serveur. Chaque offrande attire une famille d’Aniimo précise, à vous de choisir. Les oeufs Prismana : certaines formes ne s’obtiennent que par éclosion. Les oeufs Prismana garantissent une forme rare et la stature des Pirères du weekend en produit à coup sûr. Les expéditions du camping-car peuvent aussi en rapporter. Les Aniimo Prismana concernés n’apparaissent donc jamais à l’état sauvage.

Les meilleurs Aniimo Prismana de Rang S

Voltignasse (Foudre/Ténèbres, Rupture) : le meilleur Aniimo Prismana de Rupture. Il est efficace contre l’Eau, la Plante, le Feu, le Vent et la Lumière, soit l’essentiel du bestiaire. Sa compétence Griffe Obscure offre un bonus d’attaque du même type, soit 25% de dégâts en plus. Autant dire qu’il aide grandement à casser la barre de Rupture d’un Alpha.

: le meilleur Aniimo Prismana de Rupture. Il est efficace contre l’Eau, la Plante, le Feu, le Vent et la Lumière, soit l’essentiel du bestiaire. Sa compétence Griffe Obscure offre un bonus d’attaque du même type, soit 25% de dégâts en plus. Autant dire qu’il aide grandement à casser la barre de Rupture d’un Alpha. Fulgucrin (Foudre, DPS) : un DPS de premier choix, efficace à la fois contre l’Eau, le Vent et les Ténèbres. Sa compétence frappe plusieurs ennemis tout en les attirant au centre. Parfait pour nettoyer des groupes un peu trop nombreux.

: un DPS de premier choix, efficace à la fois contre l’Eau, le Vent et les Ténèbres. Sa compétence frappe plusieurs ennemis tout en les attirant au centre. Parfait pour nettoyer des groupes un peu trop nombreux. Fulmi (Foudre, DPS) : un DPS très solide qui résiste à l’Eau, la Plante, au Feu, à la Foudre, au Vent et à la Lumière. Sa version améliorée de sa compétence lui confère 25% de taux critique pendant 10 secondes. C’est également une monture d’exception grâce à sa compétence de déplacement Vol de niveau 2.

: un DPS très solide qui résiste à l’Eau, la Plante, au Feu, à la Foudre, au Vent et à la Lumière. Sa version améliorée de sa compétence lui confère 25% de taux critique pendant 10 secondes. C’est également une monture d’exception grâce à sa compétence de déplacement Vol de niveau 2. Givrotus (Eau/Lumière, Soin) : le meilleur soigneur polyvalent du jeu. Il soigne toute l’équipe et augmente au passage les dégâts. Un soutien et un soigneur donc, dont la forme Prismana ne le rend sensible qu’à la Glace et à la Foudre. Cela lui offre une couverture défensive exceptionnelle, ce qui n’est pas de trop pour un rôle qui doit rester en vie.

Les meilleurs Prismana de Rang A

Luminelle (Foudre/Lumière, Soutien) : cet Aniimo Prismana a de meilleures résistances que ses formes de base et des déluges. Sa compétence exclusive Décharge de foudre ne soigne que les coéquipiers du même élément. Un choix parfait pour une composition mono-Foudre, mais peu utile autrement.

: cet Aniimo Prismana a de meilleures résistances que ses formes de base et des déluges. Sa compétence exclusive Décharge de foudre ne soigne que les coéquipiers du même élément. Un choix parfait pour une composition mono-Foudre, mais peu utile autrement. Stellaria (Ténèbres/Glace, DPS) : sa forme Prismana gagne des résistances à l’Eau, la Glace et à la Foudre. C’est un très bon soutien grâce à ses compétences qui ont de bonnes synergies entre elles.

Les meilleurs Aniimo Prismana de Rang B

Molosabre (Glace/Lumière, DPS) : la combinaison Glace/Lumière lui offre de belles résistances (Plante, Glace, Foudre, Lumière, Eau), mais ses compétences exclusives s’articulent assez mal avec les debuffs de la forme de base. Un bon Aniimo Prismana en somme, mais avec de mauvaises synergies.

: la combinaison Glace/Lumière lui offre de belles résistances (Plante, Glace, Foudre, Lumière, Eau), mais ses compétences exclusives s’articulent assez mal avec les debuffs de la forme de base. Un bon Aniimo Prismana en somme, mais avec de mauvaises synergies. Sorcelonde (Ténèbres/Plante, Régénération) : la version Prismana n’offre aucun changement d’élément. Sa compétence exclusive est sensiblement similaire à celle de base, mais sur une zone d’effet plus large. Elle sera surtout intéressante en JcJ.

: la version Prismana n’offre aucun changement d’élément. Sa compétence exclusive est sensiblement similaire à celle de base, mais sur une zone d’effet plus large. Elle sera surtout intéressante en JcJ. Terriloutre (Eau, Rupture) : aucun changement d’élément non plus, mais sa compétence est une amélioration directe du Canon à eau avec un gain net grâce à un débuff Eau.

: aucun changement d’élément non plus, mais sa compétence est une amélioration directe du Canon à eau avec un gain net grâce à un débuff Eau. Astrophel (Eau/Lumière, DPS) : résistant à la Terre, la Lumière, l’Eau et le Feu et efficace contre le Feu, la Terre, le Vent et les Ténèbres. Là encore, ses compétences exclusives ont une mauvaise synergie avec les bonus de dégâts Eau de la forme de base.

Les meilleurs Prismana de Rang C

Clairbec (Vent/Foudre, DPS) : moins résistant que ses formes de base. Sa compétence Prismana duplique presque celle de base, en revanche.

: moins résistant que ses formes de base. Sa compétence Prismana duplique presque celle de base, en revanche. Grizzo (Terre/Ténèbres, DPS) : sa forme de base résiste bien mieux aux éléments.

: sa forme de base résiste bien mieux aux éléments. Igniti (Ténèbres/Feu, DPS) : même type que dans l’une de ses autres formes, donc un Aniimo Prismana sans apport particulier. Sa Ruée de feu fait peu de dégâts et buffe pas les attaques de base.

: même type que dans l’une de ses autres formes, donc un Aniimo Prismana sans apport particulier. Sa Ruée de feu fait peu de dégâts et buffe pas les attaques de base. Rapiéronce (Plante/Eau, DPS) : il a deux résistances (Eau et Terre) contre quatre pour la forme des orages (Eau, Plante, Foudre, Lumière). Sa Défense aquatique reproduit cependant la Défense épineuse.

: il a deux résistances (Eau et Terre) contre quatre pour la forme des orages (Eau, Plante, Foudre, Lumière). Sa Défense aquatique reproduit cependant la Défense épineuse. Turbulaine (Vent/Ténèbres, Soutien) : un peu plus fragile que ses formes de base.

Les meilleurs Prismana de Rang D

Magmarex, Hurlebrasier, Casquipreux et Valsiri n’ont aucune compétence exclusive. Pire encore, dans les quatre cas une autre forme fait mieux. Les formes des hautes terres et des orages défendent mieux Hurlebrasier, la forme des champs enneigés est supérieure pour Casquipreux et la forme Prismana de Magmarex ajoute deux faiblesses (Vent, Lumière) à celles de sa forme de base. Ces Aniimo Prismana ne sont à farmer que pour l’esthétique, pas pour la puissance.