Quels sont les meilleurs DPS d’Aniimo ? Sur quels attaquants investir ses ressources ? Toutes les réponses dans notre tier list des meilleurs Aniimo DPS.

Si pour beaucoup de joueurs Aniimo est surtout synonyme de capture de monstres adorables, pour d’autres le jeu prend une toute autre tournure dès lors que l’on s’intéresse au contenu le plus difficile du jeu. Pour pouvoir voir tout ce que le free-to-play a à offrir, il faudra en effet s’assurer d’avoir une équipe au poil. Justement, avec plus de 200 boules de poil à capturer et des formes différentes, il est parfois difficile de savoir sur quels Aniimo dépenser de précieuses ressources. Et dans une équipe d’élite, il est impératif d’avoir de bons DPS, ceux qui font tomber les jauges de vie. Le jeu propose une quantité impressionnante d'attaquants, mais tous ne se valent pas. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons dressé la tier list des meilleurs Aniimo DPS en septembre 2026.

La tier list des meilleurs Aniimo DPS

Les meilleurs DPS actuels sont ainsi Fulmi, Fulgucrin, Casquipreux et les deux starters Helion et Lunara. Pour faire ce classement, nous avons surtout pris en compte les statistiques de chaque monstre, ainsi que leurs compétences, le nerf de la guerre lors des combats, ainsi que leurs traits et leur facilité à se marier avec le plus de compositions d’équipes possibles. Rappelons également qu’une forme régionale ou un Aniimo Prismana conservent les statistiques de leur version de base. Au final, seuls l’élément et une compétence exclusive peuvent changer. Nous ne nommerons que ces formes alternatives si elles valent réellement le coup d’investir du temps dedans, car elles peuvent parfois être plus difficiles à capturer. Voici donc sans plus attendre la tier list des meilleurs Aniimo DPS en septembre 2026 :

Rang S : Fulmi, Igniti, Fulgucrin, Grizzo, Lunara, Hélion, Casquipreux, Stellaria

: Fulmi, Igniti, Fulgucrin, Grizzo, Lunara, Hélion, Casquipreux, Stellaria Rang A : Clairbec, Astrophel, Rapiéronce, Coléobée

: Clairbec, Astrophel, Rapiéronce, Coléobée Rang B : Molosabre, Infergon, Valsiris, Hurlebrasier

: Molosabre, Infergon, Valsiris, Hurlebrasier Rang C : Balabée, Célestia, Ourso, Touffu, Iris, Flammi

: Balabée, Célestia, Ourso, Touffu, Iris, Flammi Rang D : Osky, Bourgeonnet, Loufeuteau, Glaivrier, Jappardent, Astor, Astrid

Voir aussi : la tier list des meilleurs Aniimo de toute le jeu

Les meilleurs Aniimo DPS Rang S

Fulmi (Foudre) : c’est tout simplement l’Aniimo avec la meilleure Attaque de base du jeu. Sa capacité Surtension foudroyante augmente son taux de critique de 35% sans coûter le moindre PE. Son trait Réserve énergétique lui rend 4 PE à chaque coup critique. Parfait pour enchaîner ses compétences sans aucun temps mort. Pas la peine d’investir dans sa forme Prismana puisqu’elle est réservée au passe de combat payant et n’apporte pas réellement de plus-value.

: c’est tout simplement l’Aniimo avec la meilleure Attaque de base du jeu. Sa capacité Surtension foudroyante augmente son taux de critique de 35% sans coûter le moindre PE. Son trait Réserve énergétique lui rend 4 PE à chaque coup critique. Parfait pour enchaîner ses compétences sans aucun temps mort. Pas la peine d’investir dans sa forme Prismana puisqu’elle est réservée au passe de combat payant et n’apporte pas réellement de plus-value. Igniti (Ténèbres) : la seconde meilleure Attaque de base parmi les DPS d’Aniimo. Le trait Ferveur du combat augmente notamment ses dégâts de 25% à chaque cible vaincue, avec jusqu’à deux cumuls. La compétence Danse de faux lui donne également un bonus de dégâts croissant à chaque coup. A noter que sa forme des forêts (Plante/Ténèbres) est tout aussi redoutable grâce à sa capacité Tourbillon de la Forêt, qui se paie au prix de faiblesses supplémentaires.

: la seconde meilleure Attaque de base parmi les DPS d’Aniimo. Le trait Ferveur du combat augmente notamment ses dégâts de 25% à chaque cible vaincue, avec jusqu’à deux cumuls. La compétence Danse de faux lui donne également un bonus de dégâts croissant à chaque coup. A noter que sa forme des forêts (Plante/Ténèbres) est tout aussi redoutable grâce à sa capacité Tourbillon de la Forêt, qui se paie au prix de faiblesses supplémentaires. Fulgucrin (Foudre) : c’est un peu l’alter ego à distance de Fulmo. Mais là où son camarade frappe au corps à corps, il enchaîne les tirs multiples. Un remplaçant idéal pour si vous n’avez pas Fulmi.

: c’est un peu l’alter ego à distance de Fulmo. Mais là où son camarade frappe au corps à corps, il enchaîne les tirs multiples. Un remplaçant idéal pour si vous n’avez pas Fulmi. Grizzo (Roche) : un DPS qui inflige des dégâts colossaux une fois enragé, mais dont la mise en place est assez longue. Il faut en effet d’abord accumuler sa Rage et marquer ses cibles de griffures avant de pouvoir vraiment frapper fort. Sa forme Prismana accélère justement l’accumulation de rage. Si vous pouvez l’obtenir, c’est elle que l’on vous recommande en priorité, mais sa version de base est tout aussi dévastatrice.

: un DPS qui inflige des dégâts colossaux une fois enragé, mais dont la mise en place est assez longue. Il faut en effet d’abord accumuler sa Rage et marquer ses cibles de griffures avant de pouvoir vraiment frapper fort. Sa forme Prismana accélère justement l’accumulation de rage. Si vous pouvez l’obtenir, c’est elle que l’on vous recommande en priorité, mais sa version de base est tout aussi dévastatrice. Lunara (Lumière) : l’un des deux starters et quel starter. Son trait augmente en effet ses dégâts finaux de 20% contre les Aniimo n’étant pas faibles face à la Lumière, alors que ses attaques de base causent 100% de dégâts supplémentaires aux cibles portant ses marques de lune argentée, tout en se soignant légèrement.

: l’un des deux starters et quel starter. Son trait augmente en effet ses dégâts finaux de 20% contre les Aniimo n’étant pas faibles face à la Lumière, alors que ses attaques de base causent 100% de dégâts supplémentaires aux cibles portant ses marques de lune argentée, tout en se soignant légèrement. Hélion (Lumière) : l’autre starter et tout aussi recommandable. Son Attaque élevée et son trait, renforçant ses compétences, en font un DPS de choix.

: l’autre starter et tout aussi recommandable. Son Attaque élevée et son trait, renforçant ses compétences, en font un DPS de choix. Casquipreux (Ténèbres) : un Aniimo gourmand en PE et en charge d’Ultime, mais particulièrement dévastateur quand il peut enchaîner son combo complet. Et même sans, ses dégâts de base sont très solides. Notez que sa forme des Montagnes Boisées s’obtient facilement via une quête et fait exactement le même travail.

: un Aniimo gourmand en PE et en charge d’Ultime, mais particulièrement dévastateur quand il peut enchaîner son combo complet. Et même sans, ses dégâts de base sont très solides. Notez que sa forme des Montagnes Boisées s’obtient facilement via une quête et fait exactement le même travail. Stellaria (Ténèbres) : sans aucun doute le meilleur Aniimo DPS magique actuel. Chaque compétence qu’il utilise renforce ses attaques de base alors que son kit, majoritairement offensif, comprend une compétence bien pratique en combat. A noter que ses formes régionales et Prismana gagnent certes une compétence Eau ou Glace, mais perdent au change finalement.

Les meilleurs DPS de Rang A

Clairbec (Vent) : le DPS qui inflige de gros dégâts Vent. Puisqu’il peut s’envoler, la plupart des attaques au sol sont inutiles contre lui. L’une de ses formes régionales lui offre en plus une option Eau et sa forme Prismana une attaque Foudre paralysante.

: le DPS qui inflige de gros dégâts Vent. Puisqu’il peut s’envoler, la plupart des attaques au sol sont inutiles contre lui. L’une de ses formes régionales lui offre en plus une option Eau et sa forme Prismana une attaque Foudre paralysante. Astrophel (Eau) : un très bon DPS Eau redoutable dans les zones aquatiques qui amplifient ses compétences et lui donnent un bonus de dégâts. Sa forme Prismana et sa variante Foudre sont également de bonnes alternatives.

: un très bon DPS Eau redoutable dans les zones aquatiques qui amplifient ses compétences et lui donnent un bonus de dégâts. Sa forme Prismana et sa variante Foudre sont également de bonnes alternatives. Rapiéronce (Plante) : un DPS Plante particulièrement axé sur les critiques. Une attaque correct quoique un peu juste, même contre les adversaires ayant une faiblesse à la Plante et dans une équipe optimisée. Ca reste une bonne alternative en attendant de mettre la main sur l’un des rangs S de cette tier list des meilleurs Aniimo DPS.

: un DPS Plante particulièrement axé sur les critiques. Une attaque correct quoique un peu juste, même contre les adversaires ayant une faiblesse à la Plante et dans une équipe optimisée. Ca reste une bonne alternative en attendant de mettre la main sur l’un des rangs S de cette tier list des meilleurs Aniimo DPS. Coléobée (Terre) : grâce à son trait, ses dégâts augmentent, mais assez lentement. Il faut du temps pour le faire grimper en puissance, surtout que sa compétence consomme énormément de PE.

Plusieurs variantes des meilleurs Aniimo DPS de Rang se retrouvent également dans cette catégorie faute d’apport réel ou à cause de faiblesses supplémentaires, à savoir :

Igniti des Hautes-plaines et Prismana

Fulgucrin Prismana

Fulmi Prismana

Casquipreux des neiges

Les meilleurs Aniimo DPS de Rang B, C et D

Pour le reste, les derniers rangs regroupent surtout des pré-évolutions avec des statistiques plus faibles, moins de compétences et souvent pas d’Ultime. Ils peuvent dépanner en début d’aventure, mais n’investissez surtout pas vos ressources dedans. Faites-les évoluer au plus vite.

Rang B

Molosabre

Infergon

Valsiris

Hurlebrasier

Rang C

Balabée

Célestia

Ourso

Touffu

Iris

Flammi

Rang D