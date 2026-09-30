Voici la tier list des meilleures équipes d'Aniimo à faire en septembre 2026 pour faire l'intégralité du jeu sans problème et remporter tous les défis.

Si vous avez attrapé la fièvre Aniimo vous aussi, vous cherchez très certainement à composer la meilleure équipe possible. Il existe évidemment des créatures plus ou moins fortes et, de facto, des équipes plus ou moins optimisées pour les mettre en valeur. Peu importe vos objectifs, avoir auprès de vous les meilleurs Aniimo possible sera forcément un atout considérable. Voici donc les meilleures équipes d'Aniimo en septembre 2026.

Cette tier list sera évidemment sujette à évoluer en fonction des prochaines mises à jour, mais en septembre 2026, c'est actuellement ce qu'il se fait de mieux.

La ter list des meilleurs équipes d'Aniimo en septembre 2026

Ces équipes sont forcément construites autour des meilleurs Aniimo du moment avec généralement une créature centrale, et d'autres pour la seconder. La plupart des équipes standard seront ainsi composées d'un DPS, d'un Aniimo Rupture, de plusieurs Soutiens. Ce ne sont bien évidemment que des conseils puisqu'Aniimo est suffisamment malléable pour vous permettre d'optimiser vos équipes comme bon vous semble et globalement de vous en sortir pour la grande majorité de son contenu.

La meilleure équipe d'Aniimo pour Lunara et Hélion

Principal DPS Rupture Soutien / Regen Soutien / Soigneur Lunara

Helion Casquillon Vitti Givrotus Lunara

Helion Cristocrabe Turbolaine Voletti

Forces : bonne couverture de types, polyvalence dans les rôles, bonne synergie

Faiblesses : peu de mobilité, composition sensible au type Electrique

Dès le départ, Aniimo vous met un excellent DPS de type Sacré entre les mains. Que vous choisissiez Lunara ou Hélion, peu importe, les deux sont très efficaces pour infliger d'importants dégâts, surtout lorsqu'ils sont transformés, et ont besoin grossièrement de la même équipe. Bonne nouvelle, c'est également une équipe pas très compliquée à avoir.

En Rupture, on choisira soit un Cristocrabe, soit un Casquillon, deux Aniimo qui ont la particularité de bien encaisser les dégâts en plus d'être efficaces pour briser la posture adverse. On complétera l'équipe avec un duo de support : d'un côté Turbulaine ou Vitti, pour plus de Regen et de tanking, et de l'autre des soigneurs à choisir entre Givrotus et Voletti. La formation exacte de votre équipe dépendra de vos choix initiaux, l'idée étant de couvrir un maximum d'éléments et d'éviter les doublons.

La meilleure équipe d'Aniimo pour Fulmi

Principal DPS Rupture Soutien Soutien / Regen Fulmi Voltignasse Luminelle Pulsato

Forces : gros dégats, grosse capacité de Rupture, excellente symbiose entre les Aniimo

: gros dégats, grosse capacité de Rupture, excellente symbiose entre les Aniimo Faiblesses : 100% Electrique et donc extrêmement fragile face à la Roche notamment, pas hyper polyvalent

Fulmi est un excellent DPS électrique et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pour qu'il brille, il ne faut pas nécessairement faire en sorte de combler ses faiblesses, mais plutôt de le booster comme jamais. C'est pour ça que l'on choisira Luminelle pour lui venir en aide et booster les attaques électriques. Un Aniimo de choix qui invoque presque par obligation le choix de Voltignasse, le meilleur spécialiste de la Rupture de type Électrique qui va carrément briller avec les boosts de Luminelle. Pour finir l'équipe, rien de mieux qu'un peu de Regen pour avoir assez de PE pour lancer les sorts à tout bout de champ et dans ce domaine que Pulsato, lui aussi de type Électrique.

La meilleure équipe pour Lumiris

Principal DPS Soutien Soutien Soutien Lumiris Voilotus Méloflore Vitti

Lumiris est actuellement l'un des meilleurs Aniimo DPS, et vous pouvez l'obtenir facilement avec l'événement qui couvre septembre et octobre 2026. Pour l'épauler, comme pour Fulmi, on essayera au mieux de renforcer ses capacités de type Herbe avec Méliflore et Voilotus. Vitti viendra fermer la marche pour toujours plus de soutien, tout en profitant des bonus sur le type Herbe lui aussi.

Force : Lumiris sera plus puissante que jamais, gros dégâts de type Herbe, bonne survie avec les soins et la Regen

Faiblesse : Très faible face au type feu, peu de Rupture

La meilleure équipe pour Stellaria

Principal DPS Rupture Soutien Soutien Stellaria Casquillon Sorcelonde Fragrancier

Meilleur DPS de type Ombre du jeu, en plus d'être rapide à attraper, Stellaria aura besoin d'une équipe capable non seulement de booster ses dégâts, mais aussi de lui offrir une bonne Regen et du tanking. C'est pile-poil le travail de Casquillon, spécialiste de la Rupture qui excelle lorsqu'il faut encaisser les dégâts. On lui ajoutera parmi les supports de type Ombre du jeu comme Fragrancier, capable de booster les dégâts d'Ombre, tout comme Sorcelonde, qui va quant à elle offrir une bonne survivabilité.

Forces : gros dégats avec les compétences, très bonne survivabilité, synergie au top

Faiblesses : aussi puissant que fragile face au Sacré, Stellaria est très dépendant de ses compétences et assez fragile

La meilleure équipe pour Grizzo

Principal DPS Rupture Soutien Soutien Grizzo Cristorex Bastiroc Vitti

Grizzo est un gros nounours de type Roche très puissant et doté d'une grosse base de PV, ce qui lui permet déjà de bien encaisser les dégâts. Il est cependant assez faiblard pour régénérer ses compétences : c'est là que Vitti intervient, à défaut d'avoir un autre Aniimo Soutien Regen de type Roche efficace. Bastiroc vient quant à lui affaiblir toute l'équipe adverse contre les dégâts de type Roche tandis que l'imposant Cristorex inflige d'importants dégâts de Rupture pour compléter le tout. Une équipe de poids lourds très puissante, mais malheureusement assez peu mobile et qui manque de vrai contrôle.

Forces : d'importants dégats de Roche et de Rupture, des Aniimo globalement resistant

Faiblesse : peu de contrôle massif et de mobilité.