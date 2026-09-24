Quels sont les meilleurs Aniimo de tout le jeu ? Lesquels faut-il vraiment avoir dans son équipe et lesquels vous aideront en début de partie ? Toutes les réponses dans notre tier list.

La chasse aux Aniimo bat son plein depuis quelques temps. Disponible sur PC, Xbox Series, PS5, ainsi que sur mobiles, le Pokemon-like réunit de nombreux dresseurs venus du monde entier, prêts à collectionner toutes les créatures du jeu. Avec plus de 200 monstres à capturer et des formes différentes, il est parfois difficile de savoir sur quels Aniimo investir ses précieuses ressources. En effet, tous ne se valent pas. Certains tiennent merveilleusement bien leur rôle dans n’importe quelle formation d’équipe et d’autres ne brillent qu’avec un partenaire précis. Pour vous aider à former la meilleure équipe possible, nous vous avons dressé la tier list des meilleurs Aniimo en septembre 2026.

La tier list des meilleurs Aniimo

Les meilleurs Aniimo du moment sont donc Igniti et Fulmi pour les dégâts, l’Elfe solidaire en Soutien, Inferlupin en Rupture, Vitii pour la Regénération et enfin Givrotus Prismana pour les soins. Pour établir ce classement, nous avons pris en compte les statistiques de chaque créature mais aussi, et surtout, leurs compétences, leurs traits et leurs facilités à s’intégrer dans une composition. Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons qu’un Aniimo Prismana et les formes régionales conserveront les mêmes statistiques que leur forme de base. Seuls l’élément et parfois une compétence exclusive changent. Ne soyez donc pas étonnés si la plupart des formes se retrouvent au même rang que leur version classique. Voici donc sans plus attendre la tier list des meilleurs Aniimo en septembre 2026 :

Rang S : Pulsato, Igniti, Fulmi, Hélion, Lunara, Inferlupin, Casquipreux, Givrotus (Prismana), Turbulaine, Casquillon, Vitti, Elfe solidaire, Stellaria

: Pulsato, Igniti, Fulmi, Hélion, Lunara, Inferlupin, Casquipreux, Givrotus (Prismana), Turbulaine, Casquillon, Vitti, Elfe solidaire, Stellaria Rang A : Clairbec, Trombec, Tubabec, Voltignasse, Ekolombo, Eko, Fulgucrin, Fragrancier, Cristocrabe, Voletti, Cuiragon, Sorcelonde, Luminelle, Astrophel

: Clairbec, Trombec, Tubabec, Voltignasse, Ekolombo, Eko, Fulgucrin, Fragrancier, Cristocrabe, Voletti, Cuiragon, Sorcelonde, Luminelle, Astrophel Rang B : Cuicui, Lainirique, Fabulle, Flamirage, Fluoretti, Givrotus, Molosabre, Grizzo, Casquimou, Infergon, Valsiris, Voilotus, Méliflore, Cristorex, Nutrion, Terriloutre, Hurlebrasier, Rapiéronce, Coléobée, Flammi

: Cuicui, Lainirique, Fabulle, Flamirage, Fluoretti, Givrotus, Molosabre, Grizzo, Casquimou, Infergon, Valsiris, Voilotus, Méliflore, Cristorex, Nutrion, Terriloutre, Hurlebrasier, Rapiéronce, Coléobée, Flammi Rang C : Balabée, Boulabée, Bourgeonnet, Célestia, Ourso, Plumiel, Falou, Touffu, Iris, Géodosaure, Casquimord, Fredon, Magmarex, Cumulaine, Ondeloutre, Pomawk, Crabiflore, Farfafeu

: Balabée, Boulabée, Bourgeonnet, Célestia, Ourso, Plumiel, Falou, Touffu, Iris, Géodosaure, Casquimord, Fredon, Magmarex, Cumulaine, Ondeloutre, Pomawk, Crabiflore, Farfafeu Rang D : Bastiroc, Cabaroc, Crabourgeon, Voltige, Osky, Glaivrier, Loufeuteau, Jappardent, Machou, Lavasaure, Silexodon, Pomœuf, Bulloutre, Louloutre, Tilotus, Astor, Astrid, Bulbi, Voilueur

Les meilleurs Aniimo Rang S

Régération, Soin et Soutien Rang S

Pulsato (Foudre, Régénération) : le meilleur fournisseur d’énergie jeu, peu importe l’élément prédominant de votre équipe. Il peut en effet récupérer jusqu’à 25 PE d’un coup en combinant son trait et sa compétence principale. Ensuite, il peut restaurer jusqu’à 1,5 PE/seconde pendant 12 secondes.

: le meilleur fournisseur d’énergie jeu, peu importe l’élément prédominant de votre équipe. Il peut en effet récupérer jusqu’à 25 PE d’un coup en combinant son trait et sa compétence principale. Ensuite, il peut restaurer jusqu’à 1,5 PE/seconde pendant 12 secondes. Givrotus Prismana (Eau/Lumière, Soin) : incontestablement le soigneur le plus polyvalent du jeu. Il soigne l’équipe même quand il n’est pas sur le terrain quand une de ses compétences augmente également les dégâts de tous les alliés, pour un coût en PE très faible. Un Aniimo qui correspond à n’importe quelle équipe.

: incontestablement le soigneur le plus polyvalent du jeu. Il soigne l’équipe même quand il n’est pas sur le terrain quand une de ses compétences augmente également les dégâts de tous les alliés, pour un coût en PE très faible. Un Aniimo qui correspond à n’importe quelle équipe. Turbulaine (Vent, Soutien) : c’est le Soutien universel par excellence. Déflagration de Cumulaine augmente notamment les dégâts et l’efficacité de Rupture de l’équipe pour 10 PE seulement. Bouclier nuage protège le groupe et ultime le soigne. Sa forme Prismana gagne même la compétence Déflagration nébuleuse, qui booste les dégâts Ténèbres de l’équipe et peut leur offrir 60% de bonus à une équipe en la combinant avec Déflagration de Cumulaine.

: c’est le Soutien universel par excellence. Déflagration de Cumulaine augmente notamment les dégâts et l’efficacité de Rupture de l’équipe pour 10 PE seulement. Bouclier nuage protège le groupe et ultime le soigne. Sa forme Prismana gagne même la compétence Déflagration nébuleuse, qui booste les dégâts Ténèbres de l’équipe et peut leur offrir 60% de bonus à une équipe en la combinant avec Déflagration de Cumulaine. Vitti (Vent/Plante, Régénération) : sans aucun temps mort, il peut accélérer la récupération d’énergie de toute l’équipe avec sa compétence Onde Lumineuse enterrée. Elle absorbe aussi les projectiles ennemis. Et puisque son apport en énergie n’est lié à aucun élément, cet Aniimo s’intègre partout.

: sans aucun temps mort, il peut accélérer la récupération d’énergie de toute l’équipe avec sa compétence Onde Lumineuse enterrée. Elle absorbe aussi les projectiles ennemis. Et puisque son apport en énergie n’est lié à aucun élément, cet Aniimo s’intègre partout. Elfe solidaire (Feu, Soutien) : c’est incontestablement le meilleur Soutien pour les équipes Feu. Il soigne, renforce ses alliés et participe également à la Rupture avec son Ultime.

Les Aniimo DPS de Rang S

Fulmi (Foudre, DPS) : c’est le meilleur Aniimo en termes d’Attaque de base du jeu, tout simplement. Sa compétence Surtension foudroyante augmente son taux de critique de 35% sans consommer le moindre PE. Le trait Réserve énergétique lui rend également de l’énergie à chaque coup critique. Un combo dévastateur qui lui permet d’enchaîner ses compétences sans temps mort.

: c’est le meilleur Aniimo en termes d’Attaque de base du jeu, tout simplement. Sa compétence Surtension foudroyante augmente son taux de critique de 35% sans consommer le moindre PE. Le trait Réserve énergétique lui rend également de l’énergie à chaque coup critique. Un combo dévastateur qui lui permet d’enchaîner ses compétences sans temps mort. Igniti (Ténèbres, DPS) : sans aucun doute l’un des meilleurs DPS Ténèbres. Il peut infliger d’énormes dégâts avec ses attaques de base, comme avec ses compétences. Sa Forme des forêts s’avère même encore plus polyvalente en conservant tous ses atouts et en gagnant une compétence de type Plante.

: sans aucun doute l’un des meilleurs DPS Ténèbres. Il peut infliger d’énormes dégâts avec ses attaques de base, comme avec ses compétences. Sa Forme des forêts s’avère même encore plus polyvalente en conservant tous ses atouts et en gagnant une compétence de type Plante. Hélion (Lumière, DPS) : l’un des deux starters du jeu et l’un des meilleurs. Son attaque de base élevée et son trait, qui renforce ses compétences, en font un excellent DPS au corps à corps.

: l’un des deux starters du jeu et l’un des meilleurs. Son attaque de base élevée et son trait, qui renforce ses compétences, en font un excellent DPS au corps à corps. Lunara (Lumière, DPS) : l’autre starter, lui aussi redoutable. Son trait augmente en effet ses dégâts finaux de 20%, uniquement contre les Aniimo qui ne sont pas faibles à la Lumière. Ses attaques de base infligent également 100% de dégâts supplémentaires aux cibles portant ses marques de lune argentée et la soignent légèrement.

: l’autre starter, lui aussi redoutable. Son trait augmente en effet ses dégâts finaux de 20%, uniquement contre les Aniimo qui ne sont pas faibles à la Lumière. Ses attaques de base infligent également 100% de dégâts supplémentaires aux cibles portant ses marques de lune argentée et la soignent légèrement. Casquipreux (Ténèbres, DPS) : un DPS dévastateur quand il peut faire son enchaînement complet, mais assez gourmand en PE. Mais même sans combo complet, ses dégâts restent cependant très honorables.

: un DPS dévastateur quand il peut faire son enchaînement complet, mais assez gourmand en PE. Mais même sans combo complet, ses dégâts restent cependant très honorables. Stellaria (Ténèbres, DPS) : un DPS à distance aussi efficace avec ses attaques de base qu’avec ses compétences. Il est également très mobile.

Rupture Rang S