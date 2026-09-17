Avec les codes Aniimo, le Pokémon-like free-to-play, récupérez du contenu gratuit à utiliser directement en jeu. On vous donne la liste complète régulièrement mise à jour.

Obtenez toutes les récompenses offertes avec notre liste de codes Aniimo. Dès le lancement du free-to-play, le studio Pawprint a décidé de gâter la communauté avec du contenu gratuit. Un système d'échange de codes cadeau est ainsi en place pour que vous récupériez des consommables et autres items utiles en jeu.

La liste de tous les codes actifs d'Aniimo

Le pokémon-like sorti en septembre 2026 joue donc à fond la carte du jeu-service avec son système de code. Les premiers codes Aniimo sont déjà disponibles et au nombre de deux, sans date d'expiration précisée pour le moment. En attendant que d'autres apparaissent, récupérez le contenu gratuit grâce à eux :

Aniimo2026 : x 20 Scintille

: x 20 Scintille ANIIMOGIFT : x 10 Scintille, 20 000 crédits, x 10 Fleurs de croissance et 5 Aniipod

Comme le jeu vient seulement de sortir, difficile encore d'estimer à quelle fréquence Pawprint pourra partager des codes Aniimo. Cependant, nous garderons cette liste exhaustive à jour autant que possible. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu gratuit offert pour le jeu. N'hésitez pas à ajouter ce guide à vos favoris pour y revenir de temps à autres.

Avant toute chose, vous devez remplir certains prérequis pour accéder au système de code cadeau Aniimo. Vous allez voir, c'est très simple puisqu'il suffit que vous ayez complété le tutoriel au début du jeu et débloqué la messagerie en atteignant Bloomville dans la quête principale.

Dès lors que vous remplissez les deux conditions préalables, vous pouvez enfin recourir au système de code cadeau Aniimo. Ainsi, vous pourrez utiliser ceux envoyés directement dans la messagerie ou ceux qui pourraient être partagés en ligne par le studio. Voici comment les rentrer quand vous en avez :

Lancez Aniimo et démarrez votre partie.

Ouvrez le menu principal.

Cliquez sur l'engrenage pour accéder aux Paramètres du jeu.

Rendez-vous dans la section « Compte ».

Cliquez sur « Échanger un code cadeau ».

Rentrez le code cadeau en question et validez.

© Kingsglory / Pawprint

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter du contenu gratuit offert pour Aniimo. Normalement, il est instantanément ajouté à votre partie quand vous rentrez le code. Si ce n'est pas le cas, pensez à vérifier votre connexion internet et n'hésitez pas à relancer le jeu.