TT Games s’apprête à renfiler sa cape et son masque pour un nouveau jeu LEGO Batman. À moins d’un mois de sa sortie, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir a encore bien des secrets en réserve. Mais nous avons pu en percer quelques-uns à l’occasion d’une nouvelle preview.

En 1986, Frank Miller et son équipe redéfinissaient le personnage de Batman dans The Dark Knight Returns. Pour les 40 ans de l’œuvre, Warner Bros veut marquer le coup avec un tout nouveau jeu confié à Traveller's Tales, alias TT Games. Baptisé LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir (Legacy of the Dark Knight), cette itération promet d’être l’expérience « ultime » pour les fans, comme nous l’a confié Matt Ellison. Invités à Londres, nous nous sommes installés 2 heures durant dans la Batcave pour échanger quelques mots avec le producteur et découvrir en solo cette aventure pleine d’ambition avant sa sortie sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 le 22 mai 2026. Progression de l’histoire, personnages, nouveau système de combat, monde ouvert… On vous donne toutes nos impressions.

Le retour des super-héros et super-vilains les plus cultes de Batman

Dans la pénombre de la Batcave, les équipes de Warner étaient bien décidées à nous immerger dans l’ambiance ténébreuse et corrompue de Gotham City. Manette en main, nous avons pris part à plusieurs segments clés des prémisses de LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir. Dès les débuts, il est clair que le studio n’a rien perdu de son sens de la mise en scène. De l’obscurité d’une boîte de nuit aux feux de la rampe d’un cirque, l’inspiration cinématographique saute aux yeux à chaque cinématique du jeu, avec la pointe d’humour inimitable à laquelle l’équipe de Traveller's Tales nous a toujours habitués.

À la une, à la deux... © AUR pour Gameblog.

Dans la peau toute de briques du justicier masqué, nous sommes allés à la rencontre de la Selina Kyle du film The Batman, puis du Dick Grayson des premiers comics. À travers ce nouveau jeu LEGO, le studio nous invite pour une des rétrospectives les plus complètes de la franchise. Puisant dans les comics, les films, les séries et même les jeux, Matt Ellison nous le présente comme un « condensé du meilleur de Batman ». Et on ne peut que le croire après cette nouvelle prise en main. En allant chercher les « moments les plus iconiques », notamment des longs-métrages, ce LEGO Batman allie avec adresse toutes les ères du Chevalier noir, même les plus éloignées, ravivant tout un tas de souvenirs de fans. Le mélange fonctionne à merveille, d’autant que même en étant hyper-référencé, il s’offre tout aussi bien comme première ouverture dans l’univers.

Cela dit, TT Games aime toujours apporter sa « petite touche d’originalité » aux licences qu’il adapte, que ce soit pour insuffler un twist humoristique ou édulcorer certains thèmes trop matures pour un jeune public. Plus de 10 ans après son dernier jeu Batman, le studio parvient parfaitement à s’approprier l’univers du Chevalier noir tout en proposant quelques relectures. Même si l’écriture semble aller vite en besogne par moments, elle rejoue avec malice l’origin story des personnages, sans les dénaturer. Par exemple, on a adoré voir comment Selina flirtait entre le crime et l’amour aux côtés de Batman, autant qu’on s’est amusé de la manière dont Dick Grayson rencontre l’Homme Chauve-souris, dans des circonstances un peu moins tragiques que dans les comics.

Bien sûr, les méchants les plus iconiques de l’univers sont de retour dans LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir pour donner du fil à retordre à toute la Bat-family. L’histoire se déroule par chapitres, chacun ayant son ou ses super-vilains vedettes. Un choix qui nous a convaincus, TT Games prouvant immédiatement sa capacité à forger son propre récit en puisant dans les « moments les plus iconiques » de la franchise. L’objectif est clair pour Ellison : proposer l’« histoire ultime de Batman ». Grâce à une liberté créative totale, le studio s’amuse à piocher dans des époques et des œuvres très différentes et à les harmoniser pour une aventure « unique », remplie de clins d’œil, autant à l’univers de DC qu’aux anciens jeux LEGO. Avec la promesse d’une quête principale tournant autour des 15 heures, si le résultat final est aussi bien ficelé que les premiers chapitres, on pourrait bien être face à l’une des expériences Batman les plus savoureuses.

Poison Ivy est bien piquante. © Warner Bros. Games / TT Games.

Un Chevalier noir qui tente de frapper plus fort

Ne soyez cependant pas surpris : en 15 heures de jeu, vous n’en gratterez certainement que la surface de tout ce que LEGO Batman L’Héritage du Chevalier a à proposer, car c’est vraiment un jeu LEGO pur et dur. Comprenez par là que la collectionnite aiguë est plus que jamais de retour. Même si on redoute déjà une fouille beaucoup trop redondante, on ne boude pas notre plaisir quand il faut fracasser les environnements pour collecter des tonnes de tenons et autres items cachés. D’autant plus qu’entre la centaine de costumes annoncée, les améliorations de gadgets et les collectibles divers, difficile pour l’instant de prendre Ellison à défaut lorsqu’il nous dit que « des heures et des heures de contenu nous attendent » pour atteindre les 100 % du jeu.

La batcave devient le dressing de rêve. © Warner Bros. Games / TT Games.

En matière de nouveautés, ce LEGO Batman revoit complètement son système d’affrontement pour s’inspirer de la trilogie des Batman Arkham. Et comme lors de notre précédente preview de LEGO Batman l’Héritage du Chevalier Noir, on est en terrain familier. Le jeu reprend les mêmes mécaniques mises en place à l’époque par Rocksteady. Pourtant, un gros bémol se fait déjà ressentir : ça manque sacrément de punch. De l’aveu des développeurs, il fallait que le gameplay des combats soit « plus accessible » pour répondre à un public parfois très jeune ou casual. Certes, on comprend l’envie de s’adapter à tous les profils de joueurs, mais même avec un niveau de difficulté plus élevé, le résultat reste trop mou pour nous transcender. C’est d’autant plus dommageable après les Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games qui ont su vivifier ce même système ces dernières années.

Plus qu'à spammer une touche. © AUR pour Gameblog.

Le soufflé est retombé tout aussi vite au moment de prendre le volant. Les engins vrombissants sont des incontournables de l’univers, alors LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir nous laisse explorer Gotham aussi bien en voiture qu’à moto. Or, après avoir roulé dans la ville et même pris en chasse quelques criminels imprudents, on cherche encore les sensations et la vélocité. Même si nous n’avons pas pu les essayer, on craint que la course reste bloquée au point mort.

Heureusement que le turbo est là pour booster un peu la conduite. © AUR pour Gameblog.

À défaut, on a largement préféré le vol plané et le grappin pour se déplacer dans Gotham. Quel régal de parcourir la ville dans les airs ou de traverser les quartiers d’un bond. C’est seulement dommage que TT Games réserve l’escalade à certaines sections très spécifiques du jeu, car certains atterrissages sont laborieux, faute de précision dans le contrôle aérien des personnages. Bien que le studio offre une grande flexibilité en nous ouvrant les portes de cette Gotham pleine de promesses, le gameplay ne brille qu’à moitié quand il est question de mobilité.

Gotham, le cœur du jeu finalement

Après 2 heures de jeu, on a vraiment le sentiment que l’intérêt de LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir réside dans Gotham en elle-même. En proposant une exploration en monde ouvert, TT Games s’adresse aux fans autant qu’aux néophytes. Et pour cause, la ville regorge de vie avec ses PNJ bavards et son trafic continu. Autant les combats font pâle figure à côté de ceux de Marvel’s Spider-Man, autant Gotham rivalise avec la New York d’Insomniac Games.

Gotham est belle même vue du ciel. © AUR pour Gameblog.

Sans compter que Gotham est est un vrai florilège d’activités, entre les crimes qu’on peut arrêter en pleine rue et les différentes énigmes à résoudre. Entre ça et les missions scénarisées, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier veut vraiment mettre à profit son système de gadgets et les capacités complémentaires des personnages jouables. Certes, ils ne sont qu’au nombre de 7, mais c’était un compromis nécessaire pour bonifier le gameplay. Nous avons eu un aperçu du système d’amélioration des compétences qui ne manque pas de potentiel et, surtout, qui se veut complémentaire entre les héros. Ça donne une liberté de jeu dans les combats bien sûr, mais aussi pour résoudre les dizaines de puzzles qui rythment l’histoire principale ou ceux qui se cachent dans la ville.

Notre exploration nous en a donné un petit aperçu et, déjà, on a pu se rendre compte de la complémentarité des gadgets des uns et des autres. Et leur flexibilité serait telle que même les développeurs se surprennent eux-mêmes, en se rendant compte qu’il est possible de « résoudre les énigmes de plusieurs manières ». Avec cette nouvelle session sur LEGO Batman, on commence vraiment à comprendre toutes les possibilités offertes par ce jeu par rapport aux anciens. Non seulement on peut s’attendre à une liberté jamais vue dans un jeu LEGO, mais en plus, chacun pourrait vivre « une expérience différente ». Le studio ne manque clairement pas d’ambition et il a désormais la technique pour lui donner réellement les moyens d'aller plus loin.

Le lance-câble de Robin est un must. © AUR pour Gameblog.

Le jeu LEGO le plus beau à ce jour

Les jeux LEGO ont beau être familiaux, ce n’est pas pour autant que les studios négligent l’aspect technique, preuve en est avec le jeu LEGO Horizon, ou encore Voyagers, deux productions tierces. Mais avec l’Héritage du Chevalier noir, TT Games n’a rien à leur envier. Même s’il ne déméritait pas en 2022 avec Star Wars La Saga Skywalker, il passe un vrai cap cette fois. Pour y avoir joué en 4K, on en a vraiment pris plein les yeux. Les matières sont sublimées par un sens du détail bien plus poussé qu’avant. On a aussi été subjugué par les effets météo, en l’occurrence la pluie, dont on voit chaque goutte atterrir puis sécher sur les personnages. C’est impressionnant.

En plus, il faut bien souligner que cela, on l’a constaté plus particulièrement dans la partie monde ouvert du jeu. Évidemment, les missions scénarisées sont sublimes, mais voir que, même avec une ville aussi dense, LEGO Batman ne fait pas de concession sur les visuels est hyper satisfaisant. On a quand même eu affaire à pas mal de ralentissements dans les parties du jeu plus chargées visuellement, par exemple en nous jetant dans une piscine à balles très remplie lors d’une des premières missions. On espère que la version définitive du jeu saura se défaire de ces quelques baisses de régime pour rendre pleinement honneur à son sens de l’esthétique.

Enfin, on doit bien dire qu’on a tout autant été séduit sur le plan sonore. D’abord, le doublage français sert à merveille le ton de ce nouveau jeu LEGO, surtout que les fans auront le plaisir de retrouver des voix déjà entendues sur d’anciennes productions. Puis, on a évidemment été conquis par la bande-son. Sachant se mettre en retrait quand il le faut, elle ponctue notre exploration jusqu’aux combats de boss avec des thèmes iconiques de la franchise. Là encore, en tant que fan, on ne peut qu’en redemander.

On l’attend aussi impatiemment que Batman guette le Bat-signal

À deux semaines de sa sortie, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier noir prouve encore toute son ambition. Bien décidé à marquer un tournant pour la formule LEGO, TT Games va plus loin, autant visuellement qu’en proposant sa propre histoire du personnage. Malgré quelques faiblesses de gameplay, le jeu jongle à merveille entre nostalgie et modernité, entre expérience ultra-référencée et approche inédite. Le soupçon d’humour du studio promet une expérience aussi fraîche qu’à son habitude, qui a tout le potentiel pour devenir l’un des meilleurs jeux LEGO, voire l’un des meilleurs jeux Batman.