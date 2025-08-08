Particulièrement attendu en 2027, The Batman 2 ressort une fois encore de l'ombre pour donner des nouvelles que beaucoup de fans du Chevalier Noir attendaient.

Trois ans après la sortie phénomène du premier film plaçant Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne, The Batman 2 se fait très discret sur les toits nocturnes de Gotham. Cette semaine, le Chevalier Noir a toutefois redonné deux nouvelles, l'une officielle, et l'autre via un leak. Dans les deux cas, cela devrait donner du baume au cœur des adorateurs de ce cher Batou.

The Batman 2 fait tourner les nouvelles, et il ne serait pas le seul

Malgré plusieurs obstacles sur sa route, The Batman 2 continue d'étendre son influence sur la ville de Gotham. Cette suite particulièrement attendue a en effet fait l'objet de plusieurs déconvenues, mais semble désormais lancée sur de bons rails. Malheureusement, il faudra a priori attendre octobre 2027 pour retrouver Robert Pattinson dans le costume de l'emblématique chauve-souris dans les salles obscures.

À ce propos, Warner Bros. a tout récemment annoncé que le tournage de The Batman 2 dispose enfin d'une fenêtre de lancement, quoiqu'également lointaine. Le géant américain a en effet indiqué que cela n'aurait lieu qu'à partir du printemps de l'année prochaine. La faute notamment à un script qui demande du temps pour être à la hauteur de celui de l'excellent premier film, mais aussi visiblement à des difficultés pour trouver un staff compétent pour reprendre le flambeau.

Transition idéale pour l'autre récente et bienvenue nouvelle concernant The Batman 2, cette fois par l'entremise d'un leak du généralement bien informé The Insneider. Celui-ci tiendrait en effet de sources sûres que le script de ce prochain film pourrait intégrer un élément central du lore du Chevalier Noir. Le Bruce Wayne de Robert Pattinson, encore relativement bleu dans la première partie, pourrait s'arroger les services d'un acolyte, ce bon vieux Robin. Étant donné que le tournage de The Batman 2 ne va démarrer avant l'année prochaine, il convient toutefois d'attendre une annonce plus officielle pour en avoir le cœur net.

